Immobilier : Quand la canicule pèse sur le choix du logement

Les canicules modifient la recherche de logement en France. Exposition, étage, volets, arbres ou climatisation entrent davantage dans les critères des acheteurs.

Exposition plein sud, dernier étage, grandes baies vitrées… Certains atouts immobiliers se transforment en défauts lorsque le thermomètre s’envole. Avec la répétition des canicules, les Français intègrent un nouveau critère dans leur recherche de logement : pourra-t-on encore y vivre confortablement dans dix ou quinze ans ?

Newsletter MySweetimmo

Sous les toits, la chaleur peut refroidir les acheteurs

Climatisation, volets, arbres : les Français commencent à intégrer les fortes températures dans leurs critères de recherche de nouveau logement, conséquence des vagues de chaleur qui se succèdent et ne sont plus considérées comme des phénomènes isolés.

Exemple de cette évolution des comportements : Christian Tokoto, agent immobilier chez Guy Hoquet, a en vente « un appartement magnifique, avec de grandes vitres » en plein centre de Paris. Malgré « beaucoup de visites, les clients nous disent +trop chaud+, parce qu’il n’est pas traversant. Et donc, pour l’instant, il est toujours sur le marché ! »

En France comme dans une grande partie de l’Europe, peu de régions échappent cet été à des températures qui dépassent régulièrement 35 voire 40°C, alors que les logements sont peu adaptés aux canicules et très rarement climatisés.

C’est le cas notamment des immeubles dits haussmanniens emblématiques de Paris, construits au XIXe siècle avec des toits en zinc ravissants sur les cartes postales mais qui chauffent fortement sous l’effet de la chaleur et du soleil.

« Au dernier étage d’un immeuble haussmannien la chaleur à l’intérieur devient vraiment insupportable », observe auprès de l’AFP Joseph Denke, agent immobilier chez FredéLion à Paris.

Canicule et immobilier : Les critères des acheteurs évoluent

La chaleur ressentie lors de la visite d’un studio de 14 m2 fait d’ailleurs douter un de ses clients, Camille Couturier, 30 ans. « Etre sous les toits c’est quelque chose qui peut être inquiétant, qui pourrait être un point négatif à l’appartement », relève-t-il à côté de la fenêtre ouverte du logement non-traversant.

En achetant un appartement, il se projette « au moins à 10-15 ans » et s’inquiète donc de savoir s’il pourra « utiliser cet appartement de manière vivable » ou « devoir fuir comme tout le monde parce qu’il fait trop chaud ».

Alors que l’Europe occidentale a connu son début d’été le plus chaud enregistré selon l’observatoire européen du changement climatique, un logement sur deux en France serait une bouilloire thermique, surnom donné aux habitations qui se réchauffent très vite, estime le cabinet Pouget Consultants et Ignes.

Pour Sophie Bourg, directrice marketing de la plateforme d’annonces leboncoin immobilier, les canicules ne sont plus perçues par les Français « comme des épiphénomènes » mais « sont vraiment intégrées comme étant structurelles dans les choix résidentiels ». « La fraîcheur, le confort d’été sont devenus un critère immobilier à part entière », assure-t-elle.

Un tiers des répondants à un sondage mené en ligne par la société en juin disaient ne pas exclure de déménager si les canicules s’intensifient.

À lire aussi Agents immobiliers : Le décret sur la pige téléphonique fixe les règles applicables dès le 11 août

Climatisation, volets, arbres : De nouveaux critères émergent

Exposition, étage, piscine, volets, possibilité de faire des courants d’air, espaces extérieurs, terrasse ombragée et même présence d’arbres dans le quartier font désormais partie des critères et discussions que les professionnels de l’immobilier interrogés par l’AFP voient émerger.

Quant à la climatisation, sa possible généralisation a fait l’objet d’intenses débats politiques en France en début d’été, car elle est vue par certains comme un simple remède à l’inaction face au changement climatique et provoque des rejets de chaleur à l’extérieur.

Mais lors des recherches de logement, « ce n’est plus du tout un tabou », tranche Yann Jéhanno, président du réseau immobilier Laforêt.

« Les acquéreurs ne regardent plus seulement le logement, mais plutôt son habitabilité. Ils ne vont plus se contenter seulement du diagnostic de performance énergétique, mais interroger les agents immobiliers avec des questions très concrètes sur la température pendant la dernière vague de chaleur, s’il est possible d’aérer la nuit, si on dort bien dans les chambres », détaille-t-il.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements