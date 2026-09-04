Immobilier Paris 16e : « Le triangle d’or de l’OCDE est très convoité », Dominique Thibaudeau (Daniel Féau) 

La directrice de l’agence La Muette & Passy du groupe Daniel Féau a passé l’essentiel de sa vie dans le 16e arrondissement de Paris. Elle nous livre son diagnostic sur un marché qu’elle connaît « comme sa poche ».

Arrivée dans le 16e arrondissement pour y faire ses études, Dominique Thibaudeau ne l’a plus jamais quitté. Directrice de l’agence La Muette & Passy du groupe immobilier haut de gamme Daniel Féau, elle décrypte les dernières évolutions de ce marché très contrasté.

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Les acheteurs ont repris la main dans le 16e

La tendance actuelle dans l’arrondissement tient en une phrase. « L’offre est bien supérieure à la demande : les acquéreurs visitent de nombreux biens et prennent leur temps pour se décider », constate Dominique Thibaudeau. Ce rapport de force inversé se lit d’abord dans les prix. Selon les notaires, le prix moyen au mètre carré est en légère baisse : il dépasse 12 000 € en moyenne dans la partie nord de l’arrondissement, mais passe sous la barre des 10 000 € à l’approche de la porte de Saint-Cloud

Cette profusion d’offres pèse ensuite, et directement, les marges de négociation : « Nous recevons de plus en plus d’offres très agressives », observe la directrice de l’agence. Elle cite l’exemple d’un appartement de 164 m2, situé avenue Benjamin Franklin, mis en vente à 3.150.000 d’euros : « Un client vient de nous adresser une offre à 2,8 millions d’euros, soit 10% de baisse ! Ces âpres négociations ne sont pas nouvelles, mais deviennent systématiques. »

La Muette reste une valeur sûre

Traditionnellement, les grandes surfaces des immeubles haussmanniens font le bonheur de familles très implantées dans l’arrondissement. Mais le vivier s’élargit« Les écoles du 16e attirent aussi la clientèle familiale du 9e, dit Dominique Thibaudeau. Nous recevons également des familles du 7e en quête d’espace et de surface, à des prix au mètre carré plus accessibles ».

Le secteur le plus recherché ? « C’est sans conteste la Muette, car il cumule de nombreux atouts : des établissements scolaires réputés, de grands espaces verts (les jardins du Ranelagh et le Bois de Boulogne), et une qualité de pierre remarquable », rappelle Dominique Thibaudeau.

« Le triangle d’or de l’OCDE » est particulièrement ciblé par les acquéreurs : dans ce quartier d’ambassades (très) sécurisé, accolé aux jardins du Ranelagh, le m2 peuvent se négocier entre 16.000 et 20.000 €. Exemple avec cet appartement à rénover de 137 m2 acheté récemment 2,5 millions par un Français qui souhaitait quitter Londres. Plus abordable, le village d’Auteuil, au sud de l’arrondissement, offre de belles opportunités, « car il a connu ces cinq dernières années un ajustement des prix conséquent », note Dominique Thibaudeau.

Paris 16ème : Que peut-on acheter aujourd’hui budget par budget

Dominique Thibaudeau, directrice de l’agence Daniel Féau Passy & La Muette détaille, budget par budget, ce que l’on peut acheter aujourd’hui dans le 16e.

100000 euros : Une chambre de service de plus de 9 m2 (en Loi Carrez) et louable au 7e étage sans ascenseur, à La Muette.

250.000 euros : Un studio de 27 m2 environ à Auteuil sud.

500.000 euros : Un beau deux pièces en parfait état d’un peu plus de 40 m2 dans l’ensemble du 16e arrondissement.

1.000.000 d’euros : Un joli trois pièces avec terrasse à Auteuil, ou un trois pièces d’environ 75 m2, avec parquet, moulures et cheminée, à La Muette.

2.000.000 d’euros : Un appartement familial de 150 m2 (3 chambres) à la Muette.

Une demande soutenue pour le haut de gamme

Chez Daniel Féan, le bon début d’année enregistré dans le 16e témoigne de la résistance du marché du haut de gamme. Ses beaux hôtels particuliers avec jardin continuent d’attirer les fortunes française et étrangère, notamment asiatiques et proche-orientales. Parfois, le choc des cultures peut s’avérer amusant. Dominique Thibaudeau évoque la visite d’un hôtel particulier par une riche saoudienne : « Elle nous a fait part de son étonnement d’avoir été reçue par les domestiques. Il s’agissait en fait des propriétaires ! »

Les ventes qui font le marché

Chaussée de la Muette : Appartement de 197 m2 (3 chambres) en parfait état, situé au 3e étage (triple exposition) d’un bel immeuble haussmannien (à deux pas des jardins du Ranelagh), s’est vendu vendu 2.700.000 -mis en location et loué 7.925 € / mois

Rue Desbordes-Valmore : Hôtel particulier de 356 m2 entièrement rénové par un architecte, avec prestations haut de gamme (ascenseur particulier), disposant d’un jardin paysager de 160 m2, vendu 7,5 millions d’euros (soit 21.000 € /m2 – sans pondération de jardin) à une famille du 16e arrondissement.

Avenue Georges Mandel : Appartement au 3e étage de 165 m2 vendu 3, 32 millions d’euros (soit 20.000 €/m2) à un client de Dubaï.

Rue de l’Yvette : Un hôtel particulier de 385 m2 avec jardin, vendu 6.400.000€ à une famille du 16e arrondissement.

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