Immobilier Paris 6 : « Notre-Dame-des-Champs séduit les familles », Century 21 Fine Homes & Estates

Implanté dans le 6e depuis plus de 10 ans, Pierrick Bouyer (Century 21 Fine Homes & Estates) y a ouvert sa seconde agence immobilière en 2023. Il décrypte le marché de l’arrondissement le plus cher de la capitale.

En 2015, Pierrick Bouyer quitte son métier de consultant pour reprendre une agence Century 21 dans le 6e arrondissement de Paris. En 2023, celle-ci rejoint Fine Homes & Estates, la branche du groupe dédiée à l’immobilier haut de gamme. Dans la foulée, il ouvre une seconde agence rue de Tournon. De Saint-Germain-des-Prés à Notre-Dame-des-Champs, il décrypte les micro-marchés du 6e.

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Beaucoup d’offres, et des prix qui ne cédent pas

Le 6e n’échappe pas à la tendance générale. L’offre y est supérieure à la demande. Les acquéreurs ont le choix et la main, et les délais de vente s’allongent : « Tous biens confondus, la moyenne est désormais à 71 jours dans nos agences. Toutefois, un bien de qualité proposé au prix du marché peut toujours partir en une journée », constate Pierrick Bouyer.

Cette profusion d’offres n’a pas eu d’impact significatif sur les prix : tirés par des acquéreurs étrangers fortunés, les prix de l’immobilier du 6e arrondissement restent les plus hauts de Paris : le m² s’y négocie toujours au-dessus de 14.000 € en moyenne, selon les notaires. La marge de négociation n’a pas augmenté : « Elle est de 6% sur l’ensemble de nos ventes -et de 10% sur les biens avec défauts », constate Pierrick Bouyer.

Prime au bon plan… et à l’ascenseur

Les appartements familiaux restent particulièrement recherchés. Dans cet arrondissement au bâti ancien, « les plus faciles à vendre sont ceux qui disposent d’un plan satisfaisant ; la présence d’un ascenseur est aussi un atout décisif », souligne Pierrick Bouyer. Les appartements de plus de 4 pièces se négocient à des montants très élevés : au-dessus de 21.000 €/m2, en moyenne, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés -et 17.000 €/m2 dans le quartier de l’Odéon.

À l’inverse, les petites surfaces situées aux étages élevés des immeubles dépourvus d’ascenseur sont plus difficiles à vendre. Comme souvent à Paris, « les écarts de prix peuvent être très conséquents au sein d’une même rue ; à l’image de celle du Cherche-midi : le m2 se négocie entre 13.000 et 16.000 € à la frontière du 15e arrondissement, et entre 16.000 et 20.000 euros dès qu’on s’approche du carrefour de la Croix-Rouge », dit Pierrick Bouyer.

Notre-Dame des Champs en dynamique

La cible favorite de la riche clientèle internationale dans le 6e ? « Les grandes surfaces, vendues clés en main, proches de la Seine et de Saint-Germain-des-Prés », rappelle Pierrick Bouyer. Les familles françaises privilégient de leur côté la proximité des établissements scolaires. Face aux prix astronomiques des biens situés au cœur de l’arrondissement, Pierrick Bouyer leur conseille de descendre aux frontières du 14e et du 15e pour limiter les concessions.

« Le secteur de Notre-Dame des Champs, notamment, a la cote auprès de cette clientèle ces dernières années : moins cher, très commerçant, ce quartier attire les familles car il a l’avantage de donner un accès immédiat aux meilleurs établissements scolaires privés, Stanislas et l’Alsacienne », poursuit Pierrick Bouyer. Le m2 des appartements de 4 pièces s’y négocient tout de même à 15.000 € en moyenne !

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Les ventes qui font le marché dans le 6ème arrondissement de Paris

Rue de Tournon. Un studio de 24 m², entièrement rénové et situé au 1er étage, a été vendu 495 000 € à un acquéreur américain, soit un peu plus de 20 600 €/m².

Rue Notre-Dame-des-Champs. Un appartement familial de 112 m² à rénover, avec trois chambres, une terrasse de 10 m² et une vue dégagée, s’est vendu 1,95 million d’euros. Il est situé au 5e étage d’un immeuble des années 1960.

Rue Bonaparte. Un appartement de 190 m² entièrement rénové, situé au 2e étage d’un immeuble ancien avec ascenseur et bénéficiant d’une vue dégagée, a été vendu 4,05 millions d’euros, soit environ 21 300 €/m², à un couple californien.

Que peut-on acheter à Paris 6 selon son budget ? Pierrick Bouyer, président de Century 21 Fine Homes & Estate détaille, budget par budget, ce que l’on peut acheter aujourd’hui dans le 6e arrondissement de Paris. 100 000 € : « Une chambre de service d’environ 9 m², au 6e étage sans ascenseur, à proximité de la rue de Rennes. » 250 000 € : « Un studio de 12 à 18 m² dans le quartier de la Monnaie. » 500 000 € : « Un studio ou un deux-pièces à Notre-Dame-des-Champs. » 1 million d’euros : « Un deux ou trois-pièces de 50 à 70 m² à Notre-Dame-des-Champs, Odéon ou Saint-Placide. » 2 millions d’euros : « Un appartement familial de 100 à 130 m² à Notre-Dame-des-Champs, à proximité de l’École alsacienne ou de Stanislas. »

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