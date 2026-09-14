Immobilier : La FNAIM veut faire de chaque transaction un soutien à la recherche médicale

Pour ses 80 ans, la FNAIM s’associe à la Fondation pour la Recherche Médicale. Les agences immobilières volontaires verseront 30 € par vente et 5 € par location pour soutenir la recherche.

Une vente ou une location immobilière pourra désormais contribuer au financement de la recherche médicale. Pour ses 80 ans, la Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM) s’associe à la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) dans le cadre d’une convention nationale de mécénat.

Le principe est simple : les agences FNAIM qui choisissent de participer verseront 30 € pour chaque vente de logements ou de fonds de commerce et 5 € pour chaque location conclue. Le dispositif, expérimenté dans l’Hérault en 2025, est désormais proposé à l’ensemble du réseau.

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30 € par vente et 5 € par location

Pour participer, une agence FNAIM doit signer directement une convention avec la Fondation pour la Recherche Médicale. Elle s’engage alors à reverser 30 € pour chaque vente immobilière ou de fonds de commerce et 5 € pour chaque location, quel que soit le type de bail.

Le versement est effectué par l’agence participante. Les clients peuvent également faire un don directement à la FRM s’ils le souhaitent, grâce à un coupon-réponse mis à leur disposition.

À partir de 1 000 € de dons, une agence pourra choisir d’orienter son soutien vers un domaine de recherche précis ou une pathologie en particulier. Les fonds financeront des projets sélectionnés par le Conseil scientifique de la FRM.

Cette mobilisation solidaire n’est pas totalement nouvelle dans le secteur. La Fondation I Loge You fédère notamment des professionnels de l’immobilier autour de projets en faveur du mieux-logement.

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Une première expérimentation dans l’Hérault

Le partenariat national s’appuie sur une expérience menée en 2025 par la Chambre FNAIM de l’Hérault avec le comité local de la Fondation pour la Recherche Médicale.

L’opération est désormais étendue à l’échelle nationale. La FNAIM revendique près de 10 000 adhérents en France, mais leur participation n’est pas automatique : chaque agence reste libre de rejoindre ou non le dispositif.

Ce n’est pas le premier engagement solidaire récent de la fédération. En 2025, la FNAIM s’est associée à la Fondation I Loge You et à Cohabilis pour développer le logement intergénérationnel solidaire.

Les Chambres départementales et régionales seront mobilisées pour relayer l’initiative localement. Un comité réunissant la FNAIM et la FRM se réunira tous les six mois pour suivre son développement.

« Chaque vente et chaque location signées dans une agence participante deviennent un soutien concret à la recherche médicale. C’est un geste simple, à la portée de tous nos adhérents », souligne Loïc Cantin, président de la FNAIM.

Le partenariat intervient à l’occasion des 80 ans de la fédération. Un anniversaire qui s’accompagne d’autres initiatives : la FNAIM entend notamment remettre le logement au centre du débat à l’approche de l’élection présidentielle de 2027.

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Des dons pour financer la recherche médicale

Les sommes collectées serviront à financer des projets sélectionnés par le Conseil scientifique de la Fondation pour la Recherche Médicale. La FRM sélectionne et finance en moyenne 1 200 projets chaque année. Elle intervient dans de nombreux domaines : cancers, maladies cardiovasculaires, maladies neurologiques et psychiatriques ou encore maladies infectieuses.

La FNAIM et la FRM mettent aussi en avant le lien entre logement et santé. Pour les deux organisations, les conditions de logement et le cadre de vie jouent un rôle dans la santé et le bien-être.

« Disposer d’un logement décent et de conditions de vie adaptées sont des éléments essentiels pour préserver sa santé et son bien-être », conclut Maxime Molina, président du directoire de la Fondation pour la Recherche Médicale.

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