Immobilier : Danim 2 veut simplifier la vie des agents grâce à l’IA

Vidéos, home staging virtuel, retouche photo et réseaux sociaux : Danim 2 regroupe les outils de communication des conseillers immobiliers. Trois offres sont proposées de 49 à 89 € HT par mois.

Créer une vidéo à partir d’une annonce immobilière, faire disparaître un objet gênant sur une photo, réaliser un home staging virtuel puis programmer ses publications sur Instagram, LinkedIn ou TikTok : Danim veut éviter aux professionnels de multiplier les logiciels et les abonnements.

La proptech française lance Danim 2, disponible depuis le 8 septembre. Trois ans après ses débuts et un an après une levée de 2,5 millions d’euros, l’entreprise dit avoir entièrement reconstruit sa plateforme. Elle revendique aujourd’hui plus de 5 000 conseillers immobiliers utilisateurs.

La nouveauté ne concerne pas seulement les fonctionnalités. Danim abandonne son offre unique au profit de trois abonnements pour les mandataires, facturés 49, 69 ou 89 € HT par mois.

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Danim 2 veut réunir toute la communication immobilière

Premier changement : Danim cherche à concentrer dans une seule interface des tâches que les professionnels peuvent aujourd’hui effectuer avec différents outils.

La plateforme permet de concevoir des vidéos et des visuels à partir de modèles dédiés à l’immobilier. Ces templates sont personnalisables, avec notamment une bibliothèque de slides, des effets de synchronisation ou la possibilité de modifier l’emplacement des textes.

L’intelligence artificielle occupe une place importante dans cette nouvelle version. Danim propose une « gomme magique » pour supprimer des éléments d’une image, la modification virtuelle des murs et des sols, une fonction permettant d’améliorer la météo sur une photo ou encore du home staging virtuel.

Danim avance d’ailleurs un chiffre spectaculaire : ses photos retouchées grâce à l’IA permettraient de gagner jusqu’à 21 jours sur le délai de vente d’un bien.

Un autre outil transforme une photo en séquence vidéo à l’esthétique cinématographique. Danim 2 dispose également d’un assistant IA capable de produire des contenus à partir d’une demande écrite.

Ces fonctions s’inscrivent dans une tendance déjà bien engagée chez les fournisseurs de technologies immobilières. En juin 2026, Propriétés Privées avait ainsi annoncé le déploiement auprès de ses conseillers de Nodalview, avec photos HDR, visites virtuelles, home staging et outils d’IA.

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Une annonce immobilière transformée en vidéo par l’IA

Danim 2 pousse également l’automatisation sur la vidéo. À partir de l’URL d’une annonce immobilière, l’IA peut générer un montage vidéo du bien prêt à être diffusé.

L’enjeu est loin d’être anecdotique pour les agents et mandataires qui cherchent à développer leur visibilité sur les réseaux sociaux sans passer une partie de leur journée à réaliser des montages.

La vidéo constitue d’ailleurs depuis plusieurs années l’un des principaux arguments de Danim. En novembre 2025, Florian Didier, directeur commercial de Danim, expliquait sur MySweetImmo pourquoi la vidéo devenait selon lui un outil de différenciation pour les professionnels de l’immobilier.

Danim 2 ne se contente pas de produire ces contenus. La plateforme intègre un calendrier éditorial permettant de programmer et diffuser les publications sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok depuis une vue centralisée.

« Une seule plateforme pour créer ses vidéos et ses visuels, retoucher ses photos avec finesse, piloter ses réseaux sociaux et, grâce à l’IA, produire des contenus impressionnants en un clin d’œil », résume Danyl Hassim, CEO de Danim.

Cette volonté de regrouper création de contenus et diffusion n’est pas propre à Danim. En mai 2026, Nodalview a racheté Cocoon-Immo afin de compléter ses outils de création visuelle et d’IA par des fonctions consacrées à la présence des agences sur les réseaux sociaux et Google Business Profile.

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Danim 2 : trois abonnements de 49 à 89 € HT par mois

Pour les professionnels, Danim passe d’une offre unique à trois formules Solo, destinées aux mandataires.

L’offre Essentiel coûte 49 € HT par mois. Elle comprend notamment la bibliothèque de modèles immobiliers et le calendrier permettant de publier sur plusieurs réseaux sociaux.

La formule Premium est proposée à 69 € HT par mois. Elle ajoute notamment la retouche photo par intelligence artificielle, le home staging virtuel et la transformation d’une annonce immobilière en vidéo.

Enfin, l’offre Elite coûte 89 € HT par mois. Elle comprend en plus la création d’un effet vidéo par IA à partir d’une photo, avec 30 crédits.

Les professionnels peuvent tester la plateforme gratuitement pendant 7 jours, sans engagement et sans fournir de carte bancaire.

Plus de 5 000 conseillers revendiqués par Danim

Danim revendique désormais une communauté de plus de 5 000 conseillers immobiliers. L’entreprise est présente en France et se développe en Italie, en Espagne, au Portugal et en Allemagne.

« Ce sont les retours et les messages de nos utilisateurs qui nous ont aidés à tenir le cap », confie Danyl Hassim. « Il y a un an, nous avons levé 2,5 millions d’euros, non pas pour faire une mise à jour de plus, mais pour tout reconstruire et livrer l’outil que nous aurions rêvé d’avoir. »

Pour mettre en scène le lancement, l’équipe de Danim a enfin tourné pendant un séminaire un clip baptisé « And Boost it », dans un univers inspiré du cabaret. Une opération destinée à accompagner la nouvelle identité artistique de la marque.

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