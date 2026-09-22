Influenceurs immobiliers : Comment identifier les profils les plus pertinents pour sa marque ?

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Une large communauté ne suffit pas à faire un bon partenaire. Audience, expertise, engagement : les critères à examiner pour choisir un influenceur adapté aux objectifs de son agence immobilière.

L’immobilier est un secteur complexe et tous les influenceurs immobiliers ne peuvent pas toujours répondre aux besoins d’une agence immobilière. Avant de nouer un partenariat, il convient de se poser les bonnes questions, et les marques ne doivent pas hésiter à utiliser les bons outils pour trouver les profils adéquats.

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Existe-t-il des outils pour trouver les bons influenceurs immobiliers ?

Face à la pléthore de créateurs de contenus en ligne dédiés au secteur de l’immobilier, il peut s’avérer difficile de s’y retrouver. Pérégriner au hasard des réseaux dans l’espoir de dénicher un profil en phase avec l’image de marque ou le message de votre agence immobilière n’est pas une option.

Pour trouver des influenceurs immobiliers, il existe toutefois des plateformes d’influence marketing qui concentrent à la fois des bases de données internationales, des indicateurs à suivre et des rapports de performance automatisés. En quelques clics, les marques immobilières sont en mesure de trouver les KOL (Key Opinion Leaders) qui s’adressent à leur cible commerciale avec le bon type de publications, au bon moment.

Ces plateformes de marketing d’influence constituent de redoutables supports pour mettre en place des collaborations solides et efficaces. Elles permettent aux agents immobiliers ou à leurs franchises de déployer des campagnes marketing et de les ajuster au gré des performances obtenues.

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Les questions à se poser pour trouver les bons créateurs de contenu dans l’immobilier

A qui s’adresse l’influenceur immobilier : ses abonnés sont-ils des investisseurs professionnels (BtoB) ou des primo-accédants (BtoC) ? Des propriétaires en devenir ou des aspirants locataires ? Des professionnels ou des particuliers ?

Quelle est son expertise : le créateur parle-t-il d’investissement locatif ou de rénovation énergétique ? Se concentre-t-il sur l’immobilier de luxe, des travaux d’amélioration, du résidentiel ou du tertiaire ?

Quels sont les formats utilisés : quels sont les réseaux utilisés (Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn) et quel public fréquente ces réseaux ? S’agit-il de publications courtes ou longues ? Photo et/ou vidéo ? Conseils pratiques ou longues analyses immobilières ? Les visuels des appartements, des maisons, des immeubles ou des sites professionnels présentés sont-ils soignés ? Utilise-t-il du storytelling, respecte-t-il les codes actuels des réseaux ?

Quelles sont ses valeurs : le ton du KOL est-il authentique, soutenu ou accessible ? Est-il transparent sur les risques liés au marché de l’immobilier ? Ses valeurs sont-elles en phase avec l’image de la marque, sa réputation est-elle bonne sur les réseaux ? Ne fait-il pas des promesses de gains irréalistes ?

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Définir les objectifs d’une campagne de marketing d’influence immobilière

Une campagne d’influence marketing immobilière peut viser un ou plusieurs objectifs à la fois : l’essentiel est de les avoir en tête pour que les efforts de la marque puissent les atteindre. C’est aussi une nécessité pour chercher et sélectionner les influenceurs immobiliers qui l’aideront le mieux à y parvenir.

Par exemple, une agence immobilière peut souhaiter se faire davantage connaître et accroître sa visibilité. Cette hausse de notoriété passe par une collaboration avec des influenceurs immobiliers disposant d’une large audience : des macro-influenceurs, qui comptent plusieurs centaines de milliers à plusieurs millions d’abonnés.

A l’inverse, dans un souci de mettre des visages sur les transactions immobilières, si la marque souhaite humaniser sa profession et gagner en crédibilité, elle peut préférer faire appel à des influenceurs immobiliers avec moins de followers. Ces nano-influenceurs ou micro-influenceurs comptent de quelques centaines à quelques milliers d’abonnés, mais leurs communautés apprécient l’authenticité de leurs contenus et ont confiance en leurs publications.

Un petit influenceur immobilier de ce type qui collabore avec une agence immobilière lui permet de gagner cette confiance et cette sensation d’authenticité dont sont friands les utilisateurs des réseaux sociaux.

Et bien d’autres objectifs peuvent être suivis par les agents immobiliers qui souhaitent déployer une campagne de marketing d’influence immobilière : générer des prospects qualifiés, en s’adressant à une communauté d’investisseurs, obtenir des mandats exclusifs en convaincant des vendeurs à faire de leur bien une vitrine de l’agence, donner de la visibilité à un programme immobilier en diffusant un reportage vidéo auprès d’une audience intéressée…

Les réseaux et les influenceurs immobiliers représentent aussi l’opportunité de fidéliser une audience et de développer des interactions avec elle.

Quels sont les indicateurs à vérifier pour sélectionner un KOL immobilier ?

Démographie : les followers doivent correspondre à la cible commerciale de la marque immobilière. Une agence qui cible essentiellement des investisseurs cherchant à optimiser leur fiscalité via le dispositif Denormandie ou la loi Malraux ne travaillera pas avec un influenceur immobilier dont les abonnés sont essentiellement des jeunes actifs et des primo-accédants.

Qualité de la communauté : certains créateurs de contenu peu scrupuleux achètent de faux abonnés pour gonfler leurs nombres. Il convient de vérifier la part d’audience authentique des différents influenceurs immobiliers pour s’assurer que le message véhiculé touche réellement des prospects qualifiés.

Taux d’engagement : le KOL fait-il réagir ? Sa dernière publication sur un appartement dans tel ou tel arrondissement parisien a-t-elle suscité beaucoup de likes, de partages ou de commentaires par rapport au nombre de vues ?

Autorité sectorielle : le profil a-t-il lui-même un historique d’investisseur ? Est-il un agent immobilier ou un passionné de déco ? Sa parole est-elle légitime et susceptible de correspondre au message que la marque souhaite véhiculer ?

L’immobilier et les réseaux sociaux : Une tendance grandissante

Sur TikTok, on trouvera des vidéos légères révélant l’envers du décor d’une agence immobilière. Sur LinkedIn, les professionnels de l’immobilier développent leur réseau et cherchent de l’expertise locale. Sur Instagram, les agences publient les meilleures photos des appartements mis en vente, misant sur l’aspect visuel et esthétique du réseau.

Dans tous les cas, de plus en plus de marques immobilières utilisent les réseaux sociaux pour atteindre leurs objectifs commerciaux. Dans ce contexte, le marketing d’influence dans l’immobilier n’a jamais été aussi pertinent. Les marques immobilières qui ratent le bus sont laissées à la traîne, tandis que celles qui nouent des partenariats solides avec des influenceurs immobiliers de qualité continuent de se développer ! Des outils comme Kolsquare permettent de collecter de la data sur les influenceurs pour optimiser ses choix.

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