Côté Particuliers, la liberté d’entreprendre, les moyens de voir grand

Côté Particuliers, la liberté d’entreprendre, les moyens de voir grandArticle sponsorisé
De la première ouverture au développement de plusieurs implantations, Côté Particuliers accompagne ses franchisés avec un modèle économique lisible, des équipes de proximité et un programme de formation continue.
Ouvrir une première agence, développer son activité, puis investir dans une deuxième, une troisième, voire une quatrième implantation : plusieurs franchisés Côté Particuliers ont choisi cette trajectoire. Pour accompagner leurs ambitions, le réseau s’appuie sur un modèle économique avantageux, un accompagnement de proximité et une formation qui se poursuit tout au long de leur parcours.
Un modèle économique taillé pour l’entrepreneuriat
Ouvrir une agence, c’est aussi veiller à ses charges et aux services dont on bénéficie en retour. Avec une redevance de 1 000 € HT par mois, complétée de 1,8 % du chiffre d’affaires HT, Côté Particuliers propose un modèle économique lisible.
Rejoindre l’enseigne, c’est aussi faire partie d’un collectif de plus de 650 agences, regroupant Côté Particuliers et HUMAN Immobilier. Ce nombre permet de mutualiser les coûts et de négocier des conditions préférentielles pour les franchisés sur des dépenses du quotidien : recrutement, outils de communication, marketing digital ou encore portails d’annonces.
Une agence de proximité, un entrepreneur indépendant, soutenu au quotidien
Depuis sa création, Côté Particuliers assume pleinement son attachement à l’agence physique pour une raison simple : la proximité avec les clients. Un lieu pour se rencontrer, échanger et construire une relation de confiance.
Pour accompagner les franchisés dès la préparation de leur projet, le réseau les aide à définir leurs orientations, à choisir leur emplacement et à préparer le financement de leur future agence, en s’appuyant notamment sur des partenariats bancaires.
Une fois l’activité lancée, 7 Directeurs régionaux assurent le suivi des franchisés en métropole et en Outre-mer. À leurs côtés, les équipes informatique, marketing, communication et juridique apportent leur expertise au quotidien. Le franchisé conserve la maîtrise de son entreprise et dispose d’interlocuteurs pour l’aider à prendre ses décisions et à les mettre en œuvre.
Se former pour développer son agence
Assurée par ENVOL Académie, organisme de formation certifié Qualiopi, la formation débute dès l’intégration avec un parcours commercial. Elle se poursuit avec des sessions mensuelles en direct, consacrées notamment au commercial, au juridique et au marketing digital, ainsi que des modules en ligne accessibles en illimité.
Ce dispositif permet aux franchisés et à leurs équipes d’actualiser leurs connaissances et de faire évoluer leurs pratiques. Il comprend également des formations répondant aux obligations de formation continue des professionnels de l’immobilier.
Un parcours consacré au recrutement et au management complète l’offre. Il accompagne les dirigeants dans une étape essentielle du développement de leur agence : constituer une équipe et la faire progresser.
D’une première agence à plusieurs implantations
Ouvrir une nouvelle agence suppose de trouver un emplacement, de recruter et d’organiser le suivi de plusieurs équipes, tout en poursuivant le développement de l’activité existante. L’accompagnement du réseau prend alors une nouvelle dimension.
Plusieurs franchisés ont récemment franchi cette étape en ouvrant un deuxième, un troisième ou un quatrième point de vente. Ces projets illustrent la vocation du modèle Côté Particuliers : accompagner la création d’une agence, puis permettre à ceux qui le souhaitent de développer leur entreprise sur plusieurs implantations.
Retour à la télévision et rendez-vous à venir
Depuis le 1er septembre, Côté Particuliers est de retour sur les chaînes du groupe M6 avec une campagne associant parrainage d’émissions et télévision segmentée. Conçue en interne par les équipes Communication et Marketing, elle porte la signature « Nous avons choisi notre camp, le vôtre ». Des déclinaisons sont également prévues en Guadeloupe et à La Réunion.
Cette présence à la télévision accompagne les priorités du réseau : poursuivre les ouvertures, soutenir l’activité des agences et suivre les franchisés dans leurs projets de développement.
Rendez-vous les 4 et 5 novembre au salon RENT, à Paris Porte de Versailles, pour échanger sur vos projets avec les équipes Côté Particuliers, présentes aux côtés de HUMAN Immobilier.