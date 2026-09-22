RENT 2026 : « Une Fashion Week pour l’immobilier ! », Stéphane Scarella (RENT)

Du 2 au 6 novembre 2026, la première Semaine de l’immobilier et du logement veut replacer les défis du secteur au cœur du débat. Stéphane Scarella, directeur de RENT, en dévoile les ambitions au micro de Mon Podcast Immo.

RENT devient le temps fort d’une Semaine de l’immobilier et du logement, du 2 au 6 novembre. Au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, Stéphane Scarella dévoile ce nouveau rendez-vous et les nouveautés du salon, dont MySweetImmo est partenaire.

Deux jours ne suffisent plus pour mettre tous les enjeux du logement sur la table. Cette année, RENT élargit le rendez-vous : autour du salon des 4 et 5 novembre, à Paris Expo Porte de Versailles, une semaine entière sera consacrée aux défis du secteur et aux solutions pour y répondre.

Cette première Semaine de l’immobilier et du logement est coorganisée avec le Salon de la copropriété et de l’habitat et le ministère de la Ville et du Logement. Son modèle ? Une Fashion Week de l’immobilier, « en toute humilité », précise Stéphane Scarella, directeur de RENT. Le principe : multiplier les rendez-vous hors les murs pour donner davantage d’écho au logement.

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Une semaine pour mettre le logement au centre du débat

Construire davantage, plus vite, moins cher et moins énergivore : les chantiers ne manquent pas. Du 2 au 6 novembre, la profession entend faire émerger des propositions concrètes et interpeller les médias comme les pouvoirs publics, à l’approche de l’élection présidentielle.

Dès le lundi 2 novembre, plusieurs acteurs proposeront des bilans de marché, des restitutions de consultations citoyennes ou des rencontres autour de la construction. Stéphane Scarella cite notamment Nexity, leboncoin, Orpi et SAFTI parmi les entreprises qui préparent des initiatives pour cette semaine.

L’innovation restera le fil conducteur de l’ensemble. Pour le directeur de RENT, elle doit permettre d’apporter une partie des réponses aux difficultés du secteur.

Le ministère, engagé dans l’organisation, accueillera le mardi 3 novembre au matin les Assises de l’innovation dans l’habitat. Le soir, le gala de solidarité de l’industrie immobilière réunira les professionnels au profit d’Habitat et Humanisme. L’intégralité des recettes de la soirée sera reversée à l’association, annonce Stéphane Scarella.

Intelligence artificielle : des outils, mais surtout de la formation

Les 4 et 5 novembre, la 14e édition de RENT fera une large place à l’intelligence artificielle et à son articulation avec les compétences humaines. « On considère que c’est le combo gagnant, l’un ne va pas sans l’autre », souligne Stéphane Scarella.

Quels outils choisir ? Comment intégrer l’IA au travail des agents immobiliers ? Quels usages se développent à l’étranger ? Le salon entend donner des clés aux agents, aux mandataires, aux promoteurs et aux constructeurs pour s’approprier ces technologies.

La formation occupera donc une place importante. « L’IA, c’est bien, mais si on ne sait pas s’en servir, ça n’a pas de sens », rappelle le directeur du salon.

Les risques seront également au programme : cyberattaques, protection des données des professionnels et de leurs clients et souveraineté numérique.

Pour nourrir ces échanges, Stéphane Scarella annonce la venue de l’expert américain Mike DelPrete en ouverture de RENT, ainsi que la participation d’OpenAI et de TEDx au programme.

Près de 400 exposants et un nouveau prix pour le logement social

RENT attend environ 400 exposants, soit la capacité du pavillon 6, et vise une centaine de start-up. Au moment de l’enregistrement, le salon était presque complet, avec quelques places encore disponibles pour les jeunes pousses.

Celles-ci pourront se faire connaître à travers trois distinctions : le prix de la start-up, le prix de l’innovation et, nouveauté de cette édition, le prix de l’innovation dans le logement social.

Cette nouvelle récompense prolonge l’ambition affichée pour la semaine : faire de l’innovation un outil au service de l’ensemble des métiers et des besoins du logement.

Des solutions à appliquer « dès demain matin »

Dans un marché immobilier dont la reprise reste inachevée, Stéphane Scarella distingue les situations. La promotion immobilière reste en grande difficulté, tandis que l’ancien pourrait atteindre, selon lui, 920 000 à 930 000 transactions en 2026.

La réponse de RENT : présenter sur scène des cas concrets dont les professionnels peuvent s’inspirer, et leur permettre de trouver dans les allées « des solutions à appliquer dès demain matin ».

« Quand ça va moins bien, la promesse c’est d’essayer de leur apporter des solutions pour que ça aille mieux. Nous, c’est ça notre job. »

Écoutez l’épisode complet de Mon Podcast Immo avec Stéphane Scarella sur MySweetImmo, ou téléchargez-le sur votre plateforme d’écoute préférée.

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