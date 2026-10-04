Santé mentale : 86 % des entrepreneurs jugent leur travail positif

Selon l’Observatoire iad 2026 du bien-être entrepreneurial, réalisé avec Selvitys, 86 % des entrepreneurs interrogés jugent leur travail positif pour leur santé mentale, contre 60 % des salariés. Autonomie, sens et équilibre de vie occupent une place centrale dans leurs attentes.

Pendant longtemps, les critères de réussite professionnelle reposaient principalement sur le salaire, la stabilité ou les perspectives de carrière. L’Observatoire iad 2026 du bien-être entrepreneurial révèle une évolution beaucoup plus profonde : les Français évaluent désormais leur travail à l’aune de son impact sur leur bien-être psychologique et les écarts observés entre salariés et entrepreneurs sont particulièrement révélateurs.

Et l’écart net : 86 % des entrepreneurs interrogés considèrent que leur activité a un impact positif sur leur santé mentale, contre 60 % des salariés. Ce résultat place l’autonomie, le sens et l’équilibre de vie au cœur du rapport au travail.

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Un regard plus positif sur le travail

L’écart entre entrepreneurs et salariés est encore plus marqué lorsqu’on regarde les réponses les plus positives. Près d’un entrepreneur interrogé sur deux, soit 47 %, estime que son travail a un impact « très positif » sur sa santé mentale. Cette proportion atteint 13 % chez les salariés.

À l’inverse, près de 40 % des salariés interrogés jugent cet impact négatif, contre 14 % des entrepreneurs. Le sentiment d’accomplissement suit la même tendance : 37 % des entrepreneurs se disent « très épanouis » dans leur activité, contre 14 % des salariés.

Le sens donné au travail compte également. Un entrepreneur sur deux estime que son activité lui procure pleinement du sens, contre 26 % des salariés.

« Les Français ne cherchent plus uniquement un emploi mais une activité qui leur ressemble : le sens est devenu un véritable moteur d’engagement. C’est particulièrement vrai chez les entrepreneurs, qui choisissent leur projet autant qu’ils choisissent leur mode de vie», explique Olivier Descamps, directeur général d’iad immobilier France.

Pour les candidats à une reconversion dans l’immobilier, ces résultats invitent à réfléchir à ce qu’ils attendent de leur future activité : davantage de liberté, une relation directe avec les clients ou une autre organisation du quotidien. Notre article sur les questions à se poser avant de se reconvertir dans l’immobilier aide à préciser ce projet.

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L’autonomie et l’équilibre de vie au premier plan

Pouvoir organiser son travail est une attente forte des entrepreneurs interrogés. Pour préserver leur santé mentale, 64 % jugent très important de disposer d’une autonomie suffisante, contre 39 % des salariés. Décider de ses priorités, organiser son temps et choisir ses clients font partie des possibilités associées à cette indépendance.

La flexibilité compte aussi : 57 % des entrepreneurs la considèrent comme importante dans leur organisation du travail pour préserver leur santé mentale, contre 37 % des salariés. Quant à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, il est jugé important par 75 % des entrepreneurs et 64 % des salariés.

Les raisons invoquées pour créer son entreprise vont dans le même sens. Parmi les entrepreneurs interrogés :

63 % ont entrepris pour gagner en liberté ;

36 % pour ne plus subir une organisation hiérarchique ;

34 % pour mieux gérer leur temps ;

28 % pour améliorer leurs revenus.

La rémunération reste un élément de satisfaction : 27 % des entrepreneurs estiment qu’elle reflète totalement leur niveau d’engagement, contre 9 % des salariés. Les réponses montrent toutefois que la liberté et la maîtrise du quotidien occupent une place importante dans le choix d’entreprendre.

Dans l’immobilier, le statut indépendant permet justement de construire sa propre organisation. La formation, la méthode et la préparation financière font partie des conditions à examiner pour réussir une reconversion immobilière.

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L’épuisement et l’isolement font aussi partie des expériences

Le regard positif porté sur le travail coexiste avec des expériences de fatigue. Dans les résultats de l’Observatoire iad 2026 du bien-être entrepreneurial, 82 % des entrepreneurs déclarent avoir déjà ressenti de la saturation ou de l’épuisement dans leur activité, contre 89 % des salariés.

Le stress quotidien est moins souvent déclaré par les entrepreneurs : 43 % se disent stressés par leur activité, contre 53 % des salariés. En revanche, 35 % des entrepreneurs affirment avoir déjà vécu un burnout, contre 25 % des salariés.

Expérience déclarée dans l’étude iad-Selvitys Entrepreneurs Salariés Travail jugé positif pour la santé mentale 86 % 60 % Stress lié à l’activité 43 % 53 % Saturation ou épuisement déjà ressenti 82 % 89 % Burnout déjà vécu 35 % 25 %

L’isolement est également cité par 67 % des entrepreneurs interrogés. Prendre des décisions, gérer des imprévus et traverser des périodes de doute sont autant de situations dans lesquelles le besoin d’échanger peut se faire sentir.

« Pendant des décennies, les entreprises ont principalement cherché à améliorer la qualité de vie au travail des salariés. Les résultats de cet observatoire montrent qu’un nouveau défi émerge : celui de la qualité de vie des entrepreneurs. À mesure que l’entrepreneuriat devient un choix de carrière majeur, nous devons collectivement inventer un modèle qui permette de réussir sans s’épuiser», ajoute Olivier Descamps.

Dans l’immobilier, être indépendant avec des appuis

Dans une enquête distincte menée auprès de 4 875 conseillers immobiliers iad, 69 % des répondants déclarent que rejoindre le réseau a amélioré leur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Ils sont 84 % à estimer bénéficier du soutien nécessaire pour développer leur activité et 88 % à déclarer qu’ils recommanderaient iad à un proche souhaitant entreprendre dans l’immobilier.

« Les Français nous disent qu’ils veulent entreprendre sans renoncer à leur équilibre. Nos conseillers nous disent qu’ils trouvent cet équilibre grâce à un collectif, à la formation et à l’accompagnement », commente Olivier Descamps.

Depuis janvier 2026, iad a également noué un partenariat avec Kanda Health, une plateforme de coaching mental et physique. L’objectif annoncé est d’aider ses conseillers à gérer les périodes d’activité intense, à prévenir l’épuisement professionnel et à préserver leur équilibre.

Pour les futurs indépendants de l’immobilier, les interlocuteurs disponibles, le suivi et les échanges entre professionnels font donc partie des éléments à examiner au moment de choisir leur environnement de travail. La tribune consacrée à l’accompagnement des conseillers immobiliers indépendants détaille ces différents appuis.

« L’entrepreneuriat apparaît comme une réponse à cette quête de sens et d’autonomie mais il ne peut être durable que s’il s’appuie sur un collectif, un accompagnement et des dispositifs qui permettent aux entrepreneurs de préserver leur équilibre. », souligne Olivier Descamps, directeur général d’iad immobilier France.

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