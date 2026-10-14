Immobilier Etats-Unis : eXp Realty propose jusqu’à 50 000 dollars pour préparer une vente

Et si les propriétaires pouvaient rénover leur logement avant de le vendre, sans avancer un centime ? Aux États-Unis, eXp Realty lance eXp Ready, un dispositif permettant d’emprunter jusqu’à 50 000 dollars pour financer les travaux et le home staging, avec un remboursement différé. Une nouvelle arme pour décrocher des mandats qui pourrait inspirer les professionnels français.

Un coup de peinture, un parquet à refaire, une cuisine à moderniser ou simplement un peu de home staging. Les agents immobiliers le savent : quelques travaux peuvent parfois faire toute la différence au moment de vendre. Encore faut-il que le propriétaire ait les moyens de les financer. Et lorsqu’il s’apprête à déménager, ce n’est pas toujours sa priorité.

C’est précisément à cet obstacle que s’attaque le réseau immobilier américain eXp Realty. Le 8 octobre, à l’occasion de sa convention eXpcon 2026, il a annoncé le lancement d’eXp Ready, un programme qui permet aux vendeurs de financer la préparation de leur logement sans débourser d’argent immédiatement.

L’idée est simple : réaliser les améliorations nécessaires avant la commercialisation et les payer lorsque le bien est vendu.

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Jusqu’à 50 000 dollars pour valoriser un bien avant sa vente

Développé avec la société de financement américaine Notable, eXp Ready permet aux propriétaires éligibles d’emprunter jusqu’à 50 000 dollars, soit un peu plus de 43 000 euros, pour améliorer la présentation de leur logement.

Peinture, revêtements de sol, petites réparations, aménagements paysagers, home staging… Le financement couvre un large éventail de prestations destinées à rendre le bien plus attractif. Le vendeur conserve la liberté de choisir ses artisans et ses prestataires.

La demande s’effectue en ligne, depuis un portail réservé aux clients des agents eXp. Selon le réseau, quelques minutes suffisent pour déposer un dossier, sans incidence sur le score de crédit à ce stade. Les fonds peuvent être débloqués dès le jour de l’approbation, sous réserve d’éligibilité.

Attention toutefois : il ne s’agit ni d’une subvention ni d’une avance gratuite. Le financement est accordé par les partenaires prêteurs de Notable, sans garantie hypothécaire. Le propriétaire rembourse les sommes effectivement utilisées, auxquelles s’ajoutent des intérêts à taux fixe et des frais uniques.

Le remboursement intervient lors de la vente, directement sur son produit, ou au plus tard douze mois après l’octroi du prêt. Certaines situations contractuelles peuvent également entraîner un remboursement anticipé. Autrement dit, si le logement ne se vend pas, la dette reste due.

Pour eXp Realty, un argument supplémentaire pour décrocher des mandats

Au-delà du service rendu aux propriétaires, le dispositif constitue un véritable outil commercial pour les agents immobiliers. Face à un vendeur hésitant à engager des dépenses avant de vendre, le professionnel peut désormais proposer une solution de financement plutôt qu’une simple recommandation de travaux.

« Dans le marché actuel, les acheteurs sont plus sélectifs et les logements restent plus longtemps sur le marché », constate Leo Pareja, directeur général d’eXp Realty. Selon lui, les vendeurs qui investissent dans la préparation de leur bien obtiennent de meilleures offres.

Le dirigeant résume l’enjeu : « Tous les agents se sont déjà retrouvés lors d’un rendez-vous de prise de mandat en sachant qu’un logement pourrait se vendre plus cher, si seulement le propriétaire pouvait financer les travaux nécessaires. »

L’argument n’est pas seulement commercial. Selon une étude de la National Association of Realtors, publiée en mai 2025, 49 % des agents représentant les vendeurs estiment que le home staging réduit le temps de commercialisation. Et 29 % déclarent avoir observé une augmentation de 1 à 10 % de la valeur des offres reçues. Il s’agit toutefois d’appréciations déclaratives, et non d’une garantie de résultat pour chaque logement.

Le partenaire financier Notable revendique de son côté plus d’un milliard de dollars de financements accordés pour préparer des logements à la vente, dans le cadre de plus de 40 000 transactions. eXp Realty entend désormais mettre ce modèle à la disposition de son réseau d’agents à travers les États-Unis.

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Ce service pourrait-il être proposé aux vendeurs français ?

Le principe du financement des travaux remboursables à la vente n’est pas totalement inédit dans l’Hexagone. Certaines agences immobilières ont déjà fait le choix d’accompagner financièrement leurs vendeurs pour améliorer la présentation des biens.

C’est notamment le cas de Néa Immobilier, implantée à Mauguio, près de Montpellier. L’agence propose d’avancer les dépenses nécessaires à la valorisation d’un logement, qu’il s’agisse de peinture, de revêtements de sol, de cuisine ou de home staging. Elle indique se faire rembourser uniquement lors de la vente, sans intérêts ni frais supplémentaires.

La différence avec eXp Ready tient principalement au modèle de financement et à son déploiement. Là où une agence française peut avancer directement les frais, eXp Realty s’appuie sur un partenaire financier spécialisé pour proposer un dispositif à grande échelle.

Reste une question : ce service pourrait-il être proposé demain aux vendeurs français ? eXp Realty est déjà présent dans l’Hexagone à travers son réseau de conseillers indépendants, mais eXp Ready est, pour l’instant, réservé au marché américain. Aucun déploiement en France n’a été annoncé.

« Ça fait 25 ans que je fais ce métier et le constat ne change pas : un bien préparé se vend mieux et plus vite, notamment dans un marché où les acquéreurs sont devenus très sélectifs. eXp Ready lève ce frein à grande échelle aux États-Unis. En France, le cadre du crédit n’est évidemment pas le même et rien n’est annoncé à ce stade. Néanmoins, la valorisation du bien avant la vente fait déjà partie du conseil que nos conseillers apportent chaque jour à leurs vendeurs, et on regarde avec attention ce qui fonctionne ailleurs dans le Groupe », précise Samuel Caux, Président d’eXp France.

Pour faire évoluer son marché et booster son chiffre d’affaires, eXp France préfère se concentrer sur les sujets qui permettent de faire gagner de la productivité à ses conseillers immobiliers comme l’utilisation de l’intelligence artificielle dans de bonnes conditions.

Une carte de plus dans la manche des agents immobiliers

Au-delà de cette initiative, c’est l’évolution du métier d’agent immobilier qui se dessine. Dans un marché où les acquéreurs négocient davantage et où les propriétaires hésitent parfois à investir avant de vendre, la capacité à proposer des solutions concrètes de valorisation et de financement pourrait devenir un argument de différenciation entre les réseaux.

Avec une précaution essentielle : avant d’engager des travaux financés à crédit, encore faut-il s’assurer que la valorisation espérée du logement justifie leur coût.

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