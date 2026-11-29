Vous avez trouvé l’appartement de vos rêves, mais un autre acheteur propose davantage ? Tout n’est pas perdu. Brice Cardi, président du réseau immobilier l’Adresse, explique comment faire la différence auprès du vendeur sans augmenter votre offre.

Vous proposez 285 000 euros pour un appartement, un autre acheteur en offre 290 000. La partie est-elle perdue ? Pas forcément. Brice Cardi, président du réseau immobilier l’Adresse, explique pourquoi un vendeur peut préférer une offre moins élevée. Et comment mettre toutes les chances de votre côté.

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Le vendeur veut le meilleur prix, mais surtout une vente qui aboutit

Le prix n’est pas le seul critère qui entre en jeu lorsqu’un vendeur doit départager deux acquéreurs. « On l’oublie souvent, mais la solidité du dossier de financement est aussi un véritable atout dans une négociation immobilière », souligne Brice Cardi. « Un acheteur qui a rencontré un courtier ou sa banque en amont, qui connaît précisément son enveloppe budgétaire et qui peut présenter une simulation de financement crédible rassure immédiatement le vendeur. Entre deux offres, ce dernier ne choisira pas nécessairement la plus élevée : il peut privilégier celle qui présente le moins de risques de voir la vente échouer. »

Ce que risque un vendeur quand le prêt est refusé

Le calcul du vendeur est simple. Lorsque l’acquéreur finance son achat immobilier à crédit, le compromis de vente comporte une condition suspensive d’obtention du prêt. Si la banque refuse le prêt, l’acheteur peut renoncer à l’achat sans pénalité et récupérer les sommes versées. Il doit toutefois avoir respecté les conditions et les délais prévus au compromis.

Le vendeur, lui, a immobilisé son bien pendant plusieurs semaines et doit relancer sa commercialisation. Dans ce contexte, quelques milliers d’euros supplémentaires peuvent peser moins lourd que la solidité d’un dossier de financement. D’ailleurs, selon Brice Cardi, huit ventes immobilières sur dix passent actuellement par le crédit.

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N’attendez pas d’avoir trouvé le bien de vos rêves pour rencontrer votre banque ou un courtier. Évaluez votre budget et renseignez-vous sur les critères examinés par la banque lors d’une demande de prêt immobilier pour présenter une offre plus convaincante.

« Arriver avec un financement déjà préparé, un apport identifié et une capacité d’emprunt clairement évaluée permet donc de renforcer son pouvoir de négociation », résume Brice Cardi. « C’est une façon de montrer que l’on est un acquéreur sérieux, prêt à concrétiser rapidement son projet. »

Attention toutefois : une simulation de financement ne vaut pas offre de prêt. Pour rassurer le vendeur, ne renoncez pas pour autant à la condition suspensive d’obtention du prêt. Elle vous protège en cas de refus de la banque.

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