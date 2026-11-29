220 000 euros de prêt et 30 000 euros d’épargne : quel logement pouvez-vous réellement acheter ? Frais de notaire, travaux, apport personnel… Faites le calcul avant de vous lancer.

Votre banque estime que vous pouvez emprunter 220 000 euros et vous disposez de 30 000 euros d’épargne. Pouvez-vous pour autant visiter des logements à 250 000 euros ? Pas tout à fait. Frais de notaire, coût du crédit, travaux, déménagement : les dépenses annexes peuvent représenter plusieurs dizaines de milliers d’euros. Voici comment calculer votre budget avant de vous lancer dans votre premier achat immobilier.

Newsletter MySweetimmo

Combien pouvez-vous consacrer chaque mois à votre logement ?

Commencez par faire simuler votre prêt immobilier. Pour évaluer votre capacité d’emprunt, la banque examine vos revenus et vos charges. En principe, les mensualités de l’ensemble de vos crédits, assurance emprunteur comprise, ne doivent pas dépasser 35 % de vos revenus nets avant impôt, conformément aux règles du crédit immobilier. Les banques disposent d’une marge de dérogation, mais celle-ci ne constitue pas un droit pour l’emprunteur. Demandez une simulation précisant le montant empruntable, la durée du prêt et la mensualité, assurance comprise.

Faites ensuite votre propre calcul. À la mensualité du crédit, ajoutez la taxe foncière ramenée au mois, les charges de copropriété, l’assurance habitation, l’énergie et l’entretien du logement. Assurez-vous que votre budget vous permet de faire face aux dépenses courantes du foyer et, si possible, de continuer à épargner. Côté apport personnel, ne mobilisez pas nécessairement toutes vos économies. Sur 30 000 euros d’épargne, si vous souhaitez conserver 5 000 euros pour les imprévus, votre apport mobilisable est de 25 000 euros.

À lire aussi Achat immobilier : Comment faire accepter votre offre même si elle est moins élevée ?

Quels frais prévoir en plus du prix du logement ?

Le prix affiché du logement ne représente qu’une partie de votre budget. Voici les dépenses à anticiper avant même de faire une offre.

REPÈRES BUDGÉTAIRES : LES FRAIS À ANTICIPER Frais de notaire 7 à 8 % dans l’ancien ; 2 à 3 % dans le neuf sous certaines conditions Honoraires d’agence À ajouter s’ils ne sont pas inclus dans le prix Frais de financement Dossier, garantie bancaire, courtage éventuel Travaux Devis et marge pour les imprévus Déménagement et installation À chiffrer selon votre projet

La hausse temporaire des droits de mutation votée dans certains départements ne s’applique pas aux acheteurs qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux années précédentes et qui achètent leur résidence principale. Pour affiner votre estimation, utilisez le simulateur des notaires. En copropriété, vérifiez aussi les appels de fonds à venir.

Pour comparer les offres de financement, regardez le TAEG, ou taux annuel effectif global, qui intègre les intérêts et les frais nécessaires à l’obtention du prêt, dont l’assurance et la garantie lorsqu’elles sont exigées. Vérifiez également votre éligibilité au prêt à taux zéro.

À lire aussi Immobilier : Acheter ou louer en 2026 ? Le calcul dans 32 villes de France

Additionnez le montant du prêt que vous pouvez obtenir et l’apport personnel que vous souhaitez mobiliser. Déduisez ensuite les frais d’acquisition, les frais de financement à régler au départ, les travaux et le coût de l’installation. Prenons l’exemple d’un achat dans l’ancien. Vous disposez de 30 000 euros d’épargne, dont vous gardez 5 000 euros en réserve. Avec un prêt de 220 000 euros, votre enveloppe globale atteint 245 000 euros.

SIMULATION INDICATIVE : PREMIER ACHAT DANS L’ANCIEN Prix du logement, honoraires inclus 215 000 € Frais de notaire 16 000 € Frais de financement 3 000 € Travaux 9 000 € Déménagement et installation 2 000 € Coût total du projet 245 000 € Comment ce projet est financé Emprunt : 220 000 € Apport personnel : 25 000 €

Dans cet exemple, votre budget vous permet de viser un logement à 215 000 euros, à condition que la banque accepte de financer une partie des travaux ou des frais annexes. Si le montant des travaux passe de 9 000 à 14 000 euros, vous devrez trouver 5 000 euros supplémentaires, négocier le prix du logement ou reporter certains aménagements. Refaites le calcul pour chaque bien : les frais d’acquisition, les travaux et les charges peuvent sensiblement varier d’une adresse à l’autre.

La checklist du budget avant de faire une offre

Avant de formuler votre offre d’achat immobilier, chiffrez les cinq postes suivants :

Prix proposé, honoraires d’agence éventuels inclus.

Frais de notaire estimés.

Frais de financement à régler au départ.

Travaux à prévoir à court terme.

Déménagement et dépenses d’installation.

Deux vérifications s’imposent avant de vous engager. Le coût total de votre projet doit rester dans l’enveloppe constituée par votre prêt et votre apport personnel. Quant à vos futures dépenses mensuelles de propriétaire, elles doivent rester compatibles avec votre train de vie. Acheter son premier logement ne signifie pas nécessairement emprunter le maximum autorisé par sa banque. Mieux vaut conserver une marge de manœuvre financière que fragiliser son budget pour quelques mètres carrés supplémentaires.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements