Immobilier Bordeaux : La Grande Maison de Bernard Magrez vendue autour de 5,4 millions d’euros
À Bordeaux, La Grande Maison de Bernard Magrez change de propriétaire. Acquise par Nicolas Leroy-Fleuriot pour un prix autour de 5,4 millions d’euros, cette demeure de 700 m² située à Labottière deviendra La Grande Maison CHEOPS.
- La Grande Maison de Bernard Magrez, située dans le quartier Labottière à Bordeaux, a été vendue à Nicolas Leroy-Fleuriot, président-directeur général de CHEOPS TECHNOLOGY, annonce John Taylor.
- La propriété bordelaise sera rebaptisée La Grande Maison CHEOPS, après avoir abrité une maison d’hôtes et un restaurant doublement étoilé.
- La Grande Maison développe environ 700 m² sur quatre niveaux, avec trois salons, des chambres et suites, ainsi qu’une cuisine professionnelle où ont travaillé Joël Robuchon et Pierre Gagnaire.
La Grande Maison de Bernard Magrez, ancien hôtel cinq étoiles et restaurant doublement étoilé, change de propriétaire.
Cet hôtel particulier du XIXᵉ siècle, connu des amateurs de gastronomie bordelaise, a été acquis par Nicolas Leroy-Fleuriot, président-directeur général de CHEOPS TECHNOLOGY. Selon le réseau John Taylor, en charge de la vente de cette propriété d’environ 700 m², La Grande Maison de Bernard Magrez deviendra La Grande Maison CHEOPS.
Située dans le quartier Labottière, la demeure associe de grands espaces de réception, un passé gastronomique et un jardin arboré. Une adresse dont l’identité dépasse celle d’une grande maison de ville.
De Bernard Magrez au dirigeant de CHEOPS TECHNOLOGY
Cette transmission symbolise la rencontre entre deux univers : celui de Bernard Magrez, figure incontournable du patrimoine viticole et culturel bordelais, et celui de Nicolas Leroy-Fleuriot, entrepreneur engagé dans le développement des technologies de demain.
Lors de sa commercialisation, le bien était présenté à 5,46 millions d’euros. Ce prix accompagnait un ensemble comprenant l’hôtel particulier et une parcelle adjacente équipée de dépendances.
Trois salons et une cuisine passée par les étoiles
Derrière la façade en pierre, l’entrée donne le ton : sol en damier noir et blanc, grand lustre et escalier à rampe ouvragée. La maison se déploie sur quatre niveaux et conserve de nombreux éléments de décor : parquets, moulures, cheminées et hautes fenêtres.
Les trois salons portent les noms de Napoléon III, Bibliothèque et Olivier. Ces pièces de réception rappellent l’ancienne activité des lieux, qui ont accueilli une maison d’hôtes et un restaurant doublement étoilé.
La cuisine professionnelle constitue une autre trace de cette histoire. Joël Robuchon puis Pierre Gagnaire ont associé leur nom à cette adresse bordelaise. À l’étage, les chambres et suites prolongent un décor classique, avec des étoffes à motifs, des boiseries et du mobilier d’époque. Certaines fenêtres ouvrent sur l’Institut culturel Bernard Magrez, situé en face de la propriété.
Un jardin et un olivier de plus de 2 000 ans
À l’extérieur, les allées, les haies taillées et les arbres composent un jardin autour de la maison. Une terrasse et des dépendances complètent les espaces intérieurs.
L’un des éléments les plus singuliers se trouve à l’entrée du domaine : un olivier venu d’Andalousie, âgé de plus de 2 000 ans. Son tronc massif contraste avec les lignes régulières de la façade.
La propriété comprend également une parcelle adjacente de 921 m², avec un garage et un hangar. Cet ensemble extérieur fait partie des caractéristiques immobilières de l’adresse, au même titre que les surfaces de réception.
Le quartier Labottière abrite d’autres grandes demeures, comme cette maison en pierre de 315 m² avec jardin et piscine intérieure, présentée dans nos visites privées.
Une transaction sur le marché du patrimoine bordelais
La Grande Maison réunit plusieurs caractéristiques d’un bien patrimonial : une architecture du XIXᵉ siècle, de grands volumes, des espaces extérieurs et une histoire liée à la vie locale.
Ces critères occupent une place importante sur le marché immobilier de prestige, où les biens les plus rares continuent de trouver des acquéreurs, selon les observations du réseau BARNES.
À Bordeaux, ce patrimoine architectural intéresse aussi les professionnels du secteur. L’implantation d’Engel & Völkers dans la métropole en juin 2026 témoigne de l’attention portée au marché bordelais et à ses environs. Avec la vente de La Grande Maison, c’est une adresse connue pour sa table et ses réceptions qui ouvre un nouveau chapitre.