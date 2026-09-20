A vendre à Bordeaux : Maison contemporaine avec piscine 

Cette maison contemporaine entièrement rénovée de 151 m² avec jardin, piscine et dépendance, située dans une rue calme de Primrose, à Bordeaux, est proposée à lavente par Barnes.

Maison avec piscine à vendre à Bordeaux

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© Barnes

Par MySweetImmo , le 20 septembre 2026, mis à jour le 18 septembre 2026
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Cette maison entièrement rénovée au cœur du quartier Primrose, à Bordeaux, est située dans une rue calme, à proximité des commerces et des transports.

Maison avec piscine à vendre à Bordeaux
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Une maison contemporaine et rénovée

D’une surface de 151 m², lumineuse et traversante, elle a été rénovée avec des matériaux de qualité. Elle s’ouvre sur un jardin paysagé avec piscine et dépendance à aménager.

Maison avec piscine à vendre à Bordeaux

Le rez-de-chaussée accueille une entrée avec rangements ainsi qu’une vaste pièce de vie de 65 m² réunissant salon, séjour et cuisine ouverte, agrémentée d’une cheminée et largement ouverte sur le jardin.

À l’étage, l’espace nuit se compose d’une grande suite avec rangements intégrés et salle de bains, de deux chambres donnant côté jardin et d’une seconde salle de bains. Une buanderie complète ce niveau.

Maison avec piscine à vendre à Bordeaux
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Piscine et emplacement prioritaire

La maison bénéficie également d’un accès latéral au jardin depuis la rue, offrant notamment un espace pratique pour ranger les vélos. Une adresse familiale et contemporaine, avec extérieur et piscine, dans l’un des quartiers recherchés de Bordeaux.

Le prix : 965 000 €. Le DPE : B. Le contact : Barnes.

Par MySweetImmo
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