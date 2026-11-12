RENT 2026 – Marché immobilier : « Il vaut mieux vendre aujourd’hui moins cher », Jonathan Le Corronc Clady (FNAIM Région Sud)

Vendre maintenant ou attendre ? Au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo, Jonathan Le Corronc Clady (FNAIM Région Sud) tranche : mieux vaut vendre aujourd’hui moins cher, car on rachète aussi moins cher.

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Marché immobilier : Des chiffres en hausse, un terrain qui cale

Un mot résume l’année 2026 pour Jonathan Le Corronc Clady : « résilience ». Le vice-président de la FNAIM Région Sud avance 954 000 transactions sur douze mois glissants, soit 5,2 % de mieux qu’en 2025. Il relativise aussitôt la performance : « Quand on est au fond de la piscine, on tape du pied, on remonte. »

Car la dynamique est trompeuse. Les ventes signées au premier semestre viennent des compromis de la fin 2025. Depuis, la remontée des taux, plus rapide que prévu, a grippé la machine. « Ce printemps n’a pas eu lieu réellement et on en paye le prix aujourd’hui », résume-t-il. Les agences, elles, le sentent depuis l’été : les clients hésitent, les dossiers traînent. Un constat qui rejoint celui du président de la FNAIM, pour qui le marché est en hibernation.

Vendre ou attendre : « Le syndrome du lapin dans les phares »

Les Français s’inquiètent pour leur pouvoir d’achat, pour les taux, pour la présidentielle. Jonathan Le Corronc Clady comprend, mais ne suit pas. Il décrit « le syndrome du lapin dans les phares » : celui qui voit le danger arriver et reste planté au milieu de la route.

Son argument tient en une phrase : « L’immobilier, c’est l’industrie du temps long. » On achète pour dix, quinze ou vingt ans, pas pour la météo de la semaine. Quant aux taux, il refuse d’en faire un drame. « Les taux qu’on a aujourd’hui, en réalité, c’est des taux normaux », assure-t-il. Et il ajoute, malicieux : « Quand on s’est habitué au surclassement, c’est difficile de revenir à la classe éco. »

D’où son conseil, à contre-courant. « Il vaut mieux vendre aujourd’hui moins cher », lance-t-il, car « quand on vend moins cher, on rachète aussi moins cher ». Attendre le moment idéal ? Il « bien souvent n’arrive jamais ». Reste le cas du propriétaire qui a emprunté à 1 % et doit revendre. La FNAIM porte pour lui la portabilité et la transférabilité des prêts. Des candidats à la présidentielle reprennent déjà l’idée, affirme-t-il.

Agents immobiliers : Une centrale d’achat pour payer ses annonces à la journée

Aux professionnels, le président de la FNAIM Vaucluse tient le même discours : bouger. « Soit on restreint, on rabougrit et petit à petit on meurt. Soit on investit quand les autres ne le font pas. »

La FNAIM Région Sud leur fournit un outil : une centrale d’achat d’annonces qui ouvre plus de quinze portails, sans abonnement ni engagement. L’agence paie au prorata des jours de diffusion, à partir d’environ 1 € par jour selon les portails. Une annonce à 30 € HT par mois, diffusée dix jours, coûte ainsi 10 €. « On transforme les charges fixes de nos adhérents en partie en charges variables », explique-t-il. Le modèle a essaimé en Rhône-Alpes, dans le Centre, en Languedoc-Roussillon et en Midi-Pyrénées.

À lire aussi RENT 2026 - Agent immobilier : « Celui qui ne sait pas se servir de l'IA sera remplacé », François Gagnon (ERA Immobilier) Ce qu’il faut retenir Vous vendez ou vous achetez ? Différer votre projet ne garantit rien. Un prix de vente plus bas se compense à l’achat, et les taux actuels n’ont rien d’anormal selon la FNAIM Région Sud. Vous êtes agent immobilier ? La période impose de maîtriser vos charges sans cesser d’investir. La diffusion d’annonces à la journée est une piste intéressante.

Interview enregistrée au salon RENT, novembre 2026. Retrouvez tous les épisodes de Mon Podcast Immo sur MySweetImmo, ou écoutez celui-ci sur votre plateforme préférée.

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