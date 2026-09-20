Immobilier : MySweetImmo lance « L’Humeur du marché »

Acheteurs, vendeurs, professionnels : comment vivez-vous le marché immobilier aujourd’hui ? Avec L’Humeur du marché, MySweetImmo confronte le regard de ceux qui le font à celui de ceux qui le vivent.

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Les chiffres ne racontent pas tout

Prix, taux de crédit, volumes de ventes, délais de transaction… Chez MySweetImmo, nous suivons ces indicateurs au quotidien. Et les dernières données montrent bien à quel point la reprise du marché immobilier. Mais les chiffres ne racontent pas toujours ce qui se passe, au même moment, dans les agences, dans les projets et dans les têtes.

Les acheteurs avancent-ils ou préfèrent-ils attendre ? Les vendeurs revoient-ils leurs attentes ? Les professionnels constatent-ils davantage d’activité ? Qu’est-ce qui bloque encore les projets ? Et surtout, professionnels et particuliers ont-ils aujourd’hui la même lecture du marché ?

C’est cette autre photographie de l’immobilier que nous voulons saisir avec L’Humeur du marché, une nouvelle enquête appelée à revenir régulièrement. Le principe est simple : donner la parole, en parallèle, à ceux qui font le marché et à ceux qui le vivent.

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Deux regards sur un même marché

Côté Pros, L’Humeur du marché s’adresse aux agents immobiliers, négociateurs, mandataires, dirigeants d’agence ou de réseau, notaires, promoteurs, courtiers, chasseurs immobiliers ou professionnels de la proptech. Comment leur activité a-t-elle évolué ces derniers mois ? Quel est leur état d’esprit ? Quel dynamisme attendent-ils dans les trois prochains mois ? Quels sont, selon eux, les principaux freins au marché ?

Pour ceux qui interviennent directement dans la vente de logements anciens, l’enquête va plus loin avec des questions chiffrées sur leurs transactions récentes : délais de vente, écart entre prix affiché et prix vendu, nombre de visites avant une offre, baisses de prix ou évolution des refus de crédit. De quoi compléter les perceptions par des indicateurs venus directement du terrain.

Je participe à l’Enquête MySweetImmo Côté Pros

La parole à ceux qui font le marché.

Côté Perso, MySweetImmo donne la parole à ceux qui achètent, vendent, investissent, cherchent à louer ou réfléchissent simplement à un projet immobilier. La situation actuelle les pousse-t-elle à avancer ou à prendre leur temps ? Quel est leur état d’esprit ? Comment voient-ils évoluer le marché dans les prochains mois ? Quels obstacles pèsent le plus dans leurs décisions ? Une question d’autant plus importante que le crédit et l’apport .

Même ceux qui n’ont pas de projet immédiat peuvent participer : leur regard sur le marché dit lui aussi quelque chose de la période.

Je participe à l’Enquête MySweetImmo Côté Perso

La parole à ceux qui vivent le marché.

Les deux questionnaires ne sont pas identiques, mais ils partagent volontairement un même socle autour de l’état d’esprit, du dynamisme attendu et des principaux freins au marché. L’intérêt sera précisément de confronter les réponses : les professionnels voient-ils davantage de mouvement alors que les particuliers restent dans l’attente ? Les mêmes sujets freinent-ils les deux populations ? Leur perception évolue-t-elle au même rythme ?

À ces regards croisés s’ajouteront, côté professionnels, les données chiffrées recueillies auprès de ceux qui suivent directement des ventes. L’Humeur du marché a vocation à revenir régulièrement : c’est dans la durée que l’enquête prendra tout son sens, pour suivre ce qui bouge, ce qui bloque et ce que chacun anticipe, édition après édition.

Les deux questionnaires ont été conçus pour être courts, accessibles et sans jargon. Les résultats de cette première édition seront analysés et publiés sur MySweetImmo.

À vous de nous dire.

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