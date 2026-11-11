Immobilier et proptech : « Un tsunami de 12 000 visiteurs inscrits pour un RENT 2026 record », Stéphane Scarella

12 000 visiteurs inscrits, une centaine de start-up et une affluence jamais vue : le RENT 2026 a fait le plein. Au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo, son directeur Stéphane Scarella dresse le bilan et annonce les dates 2027.

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Proptech et immobilier : Une affluence record malgré la crise

Jeudi 5 novembre au soir, le RENT s’apprêtait à fermer ses portes et Stéphane Scarella tenait encore debout. « On survit », souriait le directeur du salon, après « deux jours de vraie, vraie folie ». Son bilan à chaud : 12 000 visiteurs inscrits et une centaine de start-up de la proptech sur les stands. Quant à la première journée, elle restera dans les mémoires : « Vraiment, c’était un tsunami. »

Rien n’était gagné d’avance. L’immobilier traverse une passe difficile, avec un marché en hibernation. Une industrie « secouée, on va le dire comme ça », reconnaît-il. Des grèves et des manifestations menaçaient aussi le second jour. « Finalement, il n’y a pas eu grand-chose », constate le directeur. Les allées sont restées pleines jusqu’au bout. Exposants, start-up, visiteurs : chacun avait ses objectifs, et « l’alchimie, encore une fois, a opéré ».

Intelligence artificielle : Du concret pour chaque agence immobilière

L’IA a occupé toutes les scènes. Mais « sous des regards un peu différents », précise Stéphane Scarella. L’Américain Mike DelPrete, analyste reconnu de la tech immobilière, a ouvert l’édition avec sa propre lecture du sujet. OpenAI a suivi, pour une première prise de parole sur l’immobilier, selon le directeur. Deux visions, une même question : que faire de l’intelligence artificielle, et comment ? Deux autres invités de Mon Podcast Immo ont abordé le sujet sur le salon. Jésus Diaz (Septeo) défend une IA souveraine, avec ses propres modèles. Baptiste Capron (SeLoger) relativise : seulement 2 % du trafic des portails vient des intelligences artificielles.

Au-delà des têtes d’affiche, le salon a déballé « toute la boîte à outils autour de l’IA ». Des entreprises de formation ont multiplié les cas pratiques. Leur message aux agents immobiliers ? « Ce n’est pas si compliqué. » Stéphane Scarella enfonce le clou : « Dans chaque agence aujourd’hui, on peut mettre de l’applicatif avec de l’IA. » Fini le sujet réservé aux grands réseaux et aux directions techniques.

Semaine du logement : Une « fashion week » de l’immobilier

Cette année, le RENT a débordé de ses deux jours. Dès le lundi, la Semaine de l’Immobilier et du Logement l’a entouré. Le salon l’a construite avec le Salon de la Copropriété et le ministère de la Ville et du Logement. Le principe ? « Un peu comme une fashion week », avec chaque jour des rendez-vous hors les murs. Safti a présenté à l’Assemblée nationale son bilan du marché et ses perspectives 2027. Orpi a dévoilé une consultation citoyenne sur les attentes des Français en matière de logement. Le mardi, des start-up ont pitché au ministère, lors des Assises de l’innovation dans l’habitat.

Point d’orgue de la semaine : le gala de solidarité, troisième du nom. La profession y a remis « collectivement un don de 54 000 euros » à l’association Habitat et Humanisme. Ce que Stéphane Scarella retient de tout cela ? « Une énergie de dingue » et la confiance. Du mardi soir à la clôture, « on voit bien que ça se serre les coudes ». De quoi « repartir gonflés à bloc » face au marché.

Et après ? Un coup de blues, forcément. « C’est un peu comme un concert », compare le directeur, encore porté par l’adrénaline. Avec une seule envie : y retourner. La prochaine édition se tiendra les 9 et 10 novembre 2027, un mardi et un mercredi, Porte de Versailles.

D’ici là, l’enjeu pour les agences sera de prolonger les échanges du salon. Et de transformer les découvertes, notamment autour de l’IA, en usages concrets. Pour faire le point, l’Observatoire de l’immobilier digital, présenté au RENT par six acteurs du secteur, dont MySweetImmo, dresse l’état des lieux.

Interview enregistrée au salon RENT, novembre 2026. Retrouvez tous les épisodes de Mon Podcast Immo sur MySweetImmo, ou écoutez celui-ci sur votre plateforme préférée.

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