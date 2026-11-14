Salon immobilier israélien à Paris : L’interdiction rejetée, ce qui est prévu dimanche

Un salon immobilier israélien contesté reste prévu dimanche à Paris. La demande d’interdiction a été rejetée, mais l’association annonce saisir le Conseil d’État.

Le salon Icube de l’immobilier israélien reste prévu dimanche 15 novembre à Paris après le rejet d’une demande d’interdiction. Au cœur du recours : la possible promotion de logements dans les territoires palestiniens occupés.

Un tribunal administratif français a rejeté vendredi la demande d’interdiction d’un salon de l’immobilier israélien prévu dimanche à Paris, soupçonné de promouvoir des habitations dans des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est.

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Les éléments jugés insuffisants pour interdire le salon

Le tribunal administratif a estimé que les éléments avancés par l’association pro-palestinienne ayant déposé la demande révèlent que les sociétés immobilières présentes montrent des « agissements (…) contraires au droit international ».

Mais ils ne permettent pas d’établir que des transactions immobilières dans des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée « puissent être menées au cours de l’événement ».

Selon la décision, en l’absence « de listes des biens qui seraient proposés à la vente », il n’y a pas « de danger imminent d’une particulière gravité ».

Les juges ont aussi noté que l’organisateur du salon affirmait que les projets immobiliers proposés étaient situés « uniquement dans le territoire de l’Etat d’Israël ».

L’association annonce saisir le Conseil d’État

L’association franco-palestinienne avait demandé l’interdiction de l’événement ou, à défaut, son encadrement strict afin d’y prohiber toute promotion de biens situés dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, soit la Cisjordanie et Jérusalem-Est.

« Ce combat ne fait que commencer. Pour la première fois, la question de ces salons a été portée devant un juge », a réagi l’association auprès de l’AFP, indiquant saisir le Conseil d’Etat.

Les requérants ont souligné la présence annoncée de la société BH Nadlan, qui commercialise des appartements dans les colonies de Givat Hamatos à Jérusalem-Est, et de Giv’at Ze’ev en Cisjordanie occupée.

Ils ont aussi relevé que le guide officiel du salon mettait en avant un « bonus » financier « significatif » pour les nouveaux immigrants s’installant en « Judée-Samarie », la dénomination israélienne de la Cisjordanie.

Ce que prévoit le salon Icube, dimanche à Paris

Le 95e Salon Icube de l’immobilier et de l’investissement doit se tenir dimanche 15 novembre, de 10h30 à 18h30, au Centre européen du judaïsme, dans le 17e arrondissement de Paris. L’entrée est gratuite, sur inscription en ligne, et l’organisateur, la société Icube, qui dit accompagner la communauté juive francophone depuis 1990, précise que le nombre de places est limité.

Sur son site, Icube présente l’événement comme un rendez-vous destiné aux familles francophones de France et de Belgique qui envisagent d’acheter ou d’investir en Israël, ou d’y préparer leur alyah, c’est-à-dire leur installation dans le pays. Quatre pôles y sont annoncés : des programmes neufs présentés par des promoteurs israéliens, un accompagnement à l’installation assuré notamment par des experts de l’Agence juive, des conseils juridiques et fiscaux délivrés par des avocats et des fiscalistes franco-israéliens, et enfin un espace consacré au financement, où des courtiers comparent les offres de prêt des banques israéliennes.

Les villes mises en avant par l’organisateur sont notamment Tel-Aviv, Jérusalem, Netanya, Ashdod, Haïfa, Raanana, Herzliya, Eilat ou encore Ashkelon. Le site ne détaille en revanche ni la liste des exposants ni celle des biens proposés à la vente, un point qui a précisément pesé dans la décision du tribunal.

Source : AFP

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