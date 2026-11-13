Immobilier neuf : Les ventes chutent de 24,4 %, les prix résistent

Les ventes de logements neufs chutent de 24,4 % au troisième trimestre 2026, selon la FPI. Mais le prix moyen des appartements reste à 5 040 €/m², tandis que les nouveaux programmes se raréfient.

Les acheteurs se font plus rares, mais les prix des appartements neufs restent au-dessus de 5 000 €/m². C’est le contraste qui ressort des chiffres publiés par la Fédération des promoteurs immobiliers.

Au troisième trimestre 2026, les réservations reculent de 24,4 % sur un an, tandis que les nouveaux lancements commerciaux tombent à leur plus bas niveau dans l’Observatoire de la FPI. Pour les ménages qui préparent un achat, le marché combine donc des logements qui peinent à trouver preneur et moins de nouveaux programmes proposés.

Newsletter MySweetimmo

Les ventes reculent auprès de toutes les catégories d’acheteurs

Entre juillet et septembre, 15 102 logements neufs ont été réservés, contre 19 975 un an auparavant. Le recul touche aussi bien les particuliers que les organismes qui achètent plusieurs logements à la fois.

Les achats destinés à être habités par leur propriétaire diminuent de 16,7 %, à 7 537 logements. Les réservations des investisseurs particuliers baissent de 3,7 %, à 2 483 logements. Leur retour observé en début d’année s’essouffle donc : sur les neuf premiers mois de 2026, leurs achats restent en hausse de 17,1 %, mais la tendance s’inverse au troisième trimestre.

Ces chiffres prolongent les interrogations sur la capacité du statut du bailleur privé à relancer les projets. Notre article sur le dispositif Jeanbrun décrit les difficultés rencontrées sur le terrain.

Le ralentissement est encore plus marqué pour les ventes en bloc, notamment aux bailleurs sociaux et aux acteurs du logement intermédiaire : elles chutent de 39,6 %, à 4 082 logements. Les ventes au détail en résidences services reculent, elles aussi, de 37,5 %, à 1 000 logements. Au total, sur les neuf premiers mois de l’année, la FPI comptabilise 55 964 réservations, en baisse de 16,6 %.

Moins de nouveaux programmes, davantage de logements déjà livrés

Selon le bilan trimestriel de la FPI, les promoteurs réduisent fortement leurs lancements. Au troisième trimestre, 9 140 logements ont été mis en vente, soit 32,1 % de moins qu’un an auparavant. Sur neuf mois, le total atteint 45 940 logements, en recul de 9,8 %.

Les suspensions et les abandons de commercialisation progressent également. L’indicateur de retrait suivi par la FPI atteint 28 %, contre 17 % un an plus tôt. En amont des programmes, les autorisations de logements collectifs diminuent de 19,7 % sur un an, à 44 603 logements.

Pour autant, l’offre actuellement proposée aux acheteurs augmente. À fin septembre, 90 267 logements restent commercialisés, soit 3,7 % de plus qu’un an auparavant. Au rythme des ventes des douze derniers mois, cela représente 22 mois de commercialisation.

Cette offre réunit des logements à des stades très différents. Parmi les appartements disponibles, plus de la moitié sont encore en projet, avant le démarrage du chantier. À l’autre bout du calendrier, 8 049 appartements sont déjà livrés et toujours à vendre, un nombre en hausse de 25 % sur un an. Pour un acquéreur, regarder l’avancement réel du programme permet donc de distinguer un achat sur plan d’un logement disponible à plus courte échéance. Un logement déjà livré peut aussi ouvrir une discussion sur le prix, sans garantir une remise : tout dépend du programme et du marché local.

Les prix baissent, mais restent élevés

La chute des ventes ne s’accompagne pas d’une baisse des prix de même ampleur. Le prix moyen des appartements neufs réservés s’établit à 5 040 €/m², en recul de 2,3 % sur un an, hors parking et avec une TVA au taux normal.

Périmètre Prix moyen au troisième trimestre 2026 Évolution sur un an Ensemble suivi par la FPI 5 040 €/m² −2,3 % Île-de-France 5 630 €/m² −4,3 % Régions hors Île-de-France 4 817 €/m² −0,9 %

Source : Observatoire de la FPI. Appartements réservés, hors parking, TVA au taux normal.

Les évolutions locales restent contrastées. Le prix moyen recule de 8,3 % à Montpellier, à 4 862 €/m², et de 5,9 % à Nantes, à 4 720 €/m². Il augmente en revanche de 6,4 % dans l’aire urbaine de Toulouse, à 4 529 €/m², et de 5,6 % sur le périmètre du SCOT de Lille, à 4 385 €/m².

Le financement reste un autre élément du budget. Selon les données de l’Observatoire Crédit Logement/CSA, le taux moyen des prêts pour acheter une résidence principale dans le neuf atteint 3,25 % au troisième trimestre 2026, contre 3,08 % un an auparavant, hors assurance et autres coûts. Pour les futurs acheteurs, le prix du logement et les conditions du crédit doivent donc être comparés ensemble.

La FPI réclame des mesures dans le budget 2027

Face à ce recul, la fédération demande au gouvernement d’agir sans attendre l’élection présidentielle. Elle souhaite notamment renforcer l’avantage fiscal du statut du bailleur privé dans le neuf, en relevant le taux et le plafond d’amortissement, et permettre la location à des parents ou à des enfants extérieurs au foyer fiscal.

La FPI réclame aussi la prolongation du PTZ, du Denormandie et de Loc’Avantages, ainsi que celle de l’exonération temporaire des donations familiales destinées à l’achat d’un logement neuf. Elle demande enfin de préserver la location meublée de longue durée et d’alléger l’imposition des plus-values immobilières.

« Nous voulons y croire encore, mais nous n’avons plus le temps d’attendre. Si rien ne bouge avant l’élection présidentielle, les dégâts seront considérables, pour les entreprises et leurs salariés comme pour tous les Français qui cherchent à se loger. Le Premier ministre a fixé un cap ; le budget 2027 est le moment de le tenir. C’est maintenant que tout se joue car nous sommes en plein examen du projet de loi de finances », souligne Pascal Boulanger, président de la FPI.

Pour les ménages, ces demandes doivent être distinguées des aides déjà applicables. Notre point sur le budget 2027 permet de suivre les évolutions. Les familles qui envisagent de financer un achat avec une donation peuvent également consulter les donations familiales.

Pour préparer un achat, les repères restent concrets : comparer les programmes du secteur, vérifier leur avancement et leur date de livraison, puis chiffrer le financement avec les aides effectivement disponibles.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements