Agents immobiliers et IA: Serez-vous recommandés par ChatGPT, Claude ou Gemini ?

ChatGPT, Gemini, Mode IA de Google… Vos clients peuvent désormais demander directement à une IA quel professionnel appeler. Pourquoi certains agents ressortent-ils et d’autres non ? Nul ne peut garantir d’être cité, mais certains leviers peuvent faire la différence. Voici lesquels.

Aperçus IA de Google, ChatGPT qui peut aller chercher des informations sur le Web, portails dotés d’assistants conversationnels : la recherche immobilière change de forme, et avec elle la manière dont une agence est trouvée. Quand l’internaute ne tape plus quelques mots-clés mais pose sa question à une IA, comment faire pour que le nom d’un agent, son expertise et ses biens fassent partie de la réponse ?

Newsletter MySweetimmo

Quand le propriétaire pose sa question à une IA

Prenons un propriétaire qui doit vendre un appartement familial dans le 6e arrondissement de Lyon. Jusqu’ici, il tapait « agence immobilière Lyon 6e » dans Google et comparait les résultats. Aujourd’hui, il peut aussi demander à ChatGPT, Claude ou Gemini quels professionnels connaissent vraiment le quartier et lesquels contacter.

La bataille numérique des agents immobiliers, longtemps concentrée sur les premiers résultats de Google — « estimation appartement Paris 15e », « vendre maison Nantes » —, devient beaucoup plus conversationnelle. Depuis le 22 juillet 2026, Google propose en France ses Aperçus IA et son Mode IA, qui permet de poser des questions complexes, de les préciser et de poursuivre la conversation. Selon Google, les requêtes dans ce mode sont en moyenne trois fois plus longues qu’une recherche traditionnelle.

Même évolution du côté de ChatGPT, qui peut rechercher des informations récentes sur le Web et citer les sources utilisées pour répondre. OpenAI recommande notamment de ne pas bloquer son robot OAI-SearchBot si l’on veut que son site puisse être exploré par ChatGPT Search. Les portails, eux, sont déjà entrés dans la partie : depuis février, leboncoin permet d’accéder à ses annonces directement dans ChatGPT, tandis que la start-up française Omny permet de chercher un logement puis de prendre rendez-vous avec un agent sans quitter l’assistant.

Mais être accessible aux moteurs et aux IA ne suffit pas. Encore faut-il leur donner suffisamment d’éléments pour comprendre qui vous êtes, où vous travaillez et ce qui fait votre expertise.

Devenir la source locale que les IA peuvent citer

Un site d’agence rempli d’annonces mais pauvre en expertise dit finalement peu de choses sur vous. À l’inverse, si vous publiez ce que vous savez vraiment de votre marché — prix réellement négociés, délais de vente, profils d’acquéreurs, décote sur les biens à rénover, rues les plus recherchées, types de logements qui résistent mieux — vous devenez beaucoup plus identifiable. C’est précisément ce type d’informations locales et originales que Google dit vouloir mieux valoriser, dans la recherche classique comme dans ses fonctionnalités IA. Votre connaissance du terrain est donc l’un de vos meilleurs actifs numériques.

Encore faut-il que cette expertise soit lisible partout. Adresse, téléphone, zone d’intervention, spécialités, équipe, site Internet, fiche Google Business Profile : tout doit être cohérent et à jour. Si vous vous présentez comme spécialiste de Neuilly-sur-Seine mais que votre site parle peu de Neuilly, que votre fiche Google est incomplète et que votre activité locale apparaît peu sur le Web, vous donnez peu de matière pour être identifié comme une référence du secteur.

Publier davantage ne suffit pas. Il faut publier mieux. Les contenus génériques du type « cinq conseils pour vendre son appartement » se ressemblent tous. À l’inverse, si vous expliquez pourquoi les maisons avec travaux se négocient davantage dans votre secteur, avec des chiffres, des exemples et des retours de visites, vous apportez une information que l’on ne trouve pas partout. C’est aussi ce que recommande Google : privilégier des contenus utiles, fiables et nourris d’une expertise réelle. Paradoxalement, plus l’IA facilite la production de textes, plus votre expérience de terrain prend de la valeur.

Et cette expertise ne doit pas rester confinée à votre site. Se proclamer « spécialiste de l’immobilier à Marseille » est une chose. Être interrogé sur l’évolution des prix marseillais, voir une étude reprise dans les médias ou intervenir régulièrement sur votre marché en est une autre. Interviews, tribunes, études, podcasts ou prises de parole dans des médias tiers élargissent votre empreinte numérique. Rien ne garantit qu’une IA vous recommandera pour autant. Mais plus votre nom, votre marque, votre expertise et votre territoire sont associés de manière cohérente sur le Web, plus vous devenez identifiable.

SEO, GEO, AEO : faut-il tout changer ?

Le vocabulaire marketing s’est vite enrichi : à côté du SEO, le référencement traditionnel, sont apparus l’AEO (Answer Engine Optimization) et le GEO (Generative Engine Optimization). Mais Google appelle à ne pas chercher de recette miracle pour ses fonctionnalités IA. Pour apparaître dans ses Aperçus IA et son Mode IA, les fondamentaux restent les mêmes : un site accessible et bien indexé, des informations claires, des contenus utiles, des liens internes cohérents, des images de qualité et des données locales à jour. Aucun balisage spécial ni fichier conçu spécifiquement pour l’IA n’est nécessaire.

Le vrai changement est donc autant éditorial que technique : il faut produire des contenus suffisamment précis, utiles et identifiables pour répondre à des questions de plus en plus détaillées.

Les agents aussi doivent s’adapter

Le mouvement est déjà visible à l’étranger. Le 1er octobre, le portail australien realestate.com.au a publié, à l’intention des agents, ses recommandations pour optimiser leurs annonces auprès de son nouvel assistant IA. La consigne est simple : plus une annonce est complète, exacte et descriptive, mieux l’assistant la comprend et la fait remonter. Le portail conseille de rédiger de vraies descriptions plutôt que quelques mots alignés, de renseigner précisément chambres, salles de bains, stationnements, surface du terrain et surface habitable, d’afficher un prix quand c’est possible et de montrer par de bonnes photos ce qui différencie vraiment le logement. La raison tient à l’usage : un acquéreur peut désormais formuler son besoin en langage naturel, qu’il s’agisse d’une maison avec jardin proche d’une école, d’un appartement lumineux avec extérieur ou d’un logement adapté au télétravail.

En France aussi, les acteurs s’y mettent. À Nice, Century 21 Lafage Transactions a lancé un moteur capable de comprendre une recherche formulée avec des mots courants, et son président, Benjamin Mondou, assure vouloir profiter de l’IA tout en conservant « l’expertise et l’accompagnement humain qui restent au cœur de notre métier ». Une annonce insuffisamment renseignée ne risque donc plus seulement de moins séduire un acheteur : elle peut aussi être moins bien comprise par l’outil chargé de sélectionner les logements correspondant à sa demande.

Les agents utilisent déjà l’IA, mais surtout pour produire

L’intelligence artificielle se banalise vite dans le métier. Selon le 2026 REALTORS Technology Report publié le 22 septembre par la National Association of Realtors américaine, 23 % des agents interrogés l’utilisent déjà chaque jour et 25 % chaque semaine, d’abord pour produire du contenu : 75 % des utilisateurs s’en servent pour rédiger leurs annonces, 56 % pour leurs publications sur les réseaux sociaux et 52 % pour leurs emails et relances. Seulement 11 % l’emploient pour améliorer la génération ou la priorisation de leurs leads. En France, certains conseillers montrent la voie, comme Sébastien Pons (eXp) : « ChatGPT est devenu mon meilleur ami », notamment pour analyser un PLU et créer du contenu. La prochaine étape, c’est peut-être de ne plus seulement utiliser l’IA pour communiquer, mais d’apprendre à être trouvé grâce à elle.

Ce que vous pouvez faire dès maintenant

Pas besoin de repartir de zéro. Vous pouvez commencer par vérifier l’essentiel : votre site est-il bien accessible et indexé ? ChatGPT peut-il l’explorer via OAI-SearchBot ? Votre fiche Google est-elle complète ? Vos métiers, vos territoires et votre expertise locale sont-ils clairement identifiables ?

Vous pouvez aussi faire un test très simple. « Aujourd’hui, les gens trouvent une agence immobilière via ChatGPT », observe Vincent Lecamus, fondateur d’Immo2. Son conseil : demandez à ChatGPT ou Gemini « quelle est la meilleure agence immobilière à… » en ajoutant le nom de votre ville, puis posez les dix questions que vos clients vous posent le plus souvent. Le résultat n’a rien d’un classement scientifique, mais il permet de voir quels noms, quelles sources et quels contenus remontent déjà.

Le plus important reste ailleurs : transformer votre expertise terrain en matière visible sur le Web. Analyses de prix, retours de visites, niveaux de négociation, délais de vente, profils d’acheteurs, évolution de la demande, particularités d’un quartier… Cette information a une valeur que l’IA ne peut pas inventer seule, parce qu’elle vient du terrain.

Pendant vingt ans, l’objectif était d’arriver sur la première page de Google. Demain, la question pourrait être : votre nom sortira-t-il quand un vendeur demandera à ChatGPT, Claude ou Gemini quels agents appeler ? Personne ne peut garantir d’apparaître dans la réponse. Mais une chose est certaine : pour avoir une chance d’être cité, encore faut-il être clairement identifiable sur le Web.

Pour renforcer sa visibilité dans Google et les moteurs IA: Articles experts, prises de parole de dirigeants, contenus locaux, interviews, liens vers le site de l’entreprise et amplification éditoriale : MySweetImmo accompagne les professionnels de l’immobilier qui souhaitent renforcer leur visibilité et associer durablement leur marque à une expertise, un métier ou un territoire. Ces dispositifs s’inscrivent dans une stratégie de visibilité SEO, AEO et GEO, sans promesse artificielle de positionnement dans les réponses des moteurs IA.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements