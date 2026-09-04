IA : « Résidences Immobilier accélère sur la Tech », Nicolas Faure, directeur général

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Leader de l’immobilier de prestige, Résidences Immobilier mise sur l’IA pour affiner la recherche des acquéreurs. Nicolas Faure, son DG, revient sur les premiers usages du moteur et son impact sur les services du portail.

Vue, luminosité, art de vivre : l’IA saisit ce qu’aucun filtre ne capte. Nicolas Faure, directeur général de Résidences Immobilier et Maisons & Appartements, nous explique comment le portail réinvente la recherche immobilière.

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Quelle place occupe aujourd’hui Résidences Immobilier sur le marché de l’immobilier de prestige ?

Nicolas Faure : Celle du leader, et cette position de référence repose sur plus de 30 ans d’expérience dans notre métier. Cela signifie une chose simple : la confiance. Celle des professionnels de l’immobilier qui savent que nos portails, Résidences Immobilier et Maisons & Appartements, leur garantissent une audience qualifiée. Mais aussi celle des acquéreurs qui viennent chez nous parce qu’ils y trouvent la meilleure sélection de biens d’exception.

Cette légitimité s’appuie sur des fondamentaux solides : nous sommes n°1 sur les réseaux sociaux avec + de 250 000 followers cumulés, notre rayonnement est international avec + de 50% de notre audience et nous sommes le portail leader à Paris et sur la Côte d’Azur avec la totalité de l’offre disponible dans le luxe.

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Qu’est-ce que l’IA change dans la recherche immobilière sur votre portail ?

NF : La recherche immobilière classique repose sur des filtres : une ville, un budget, une surface. C’est utile, mais c’est très limité au regard des envies d’un projet d’acquisition dans le prestige. En réalité, on recherche une vue, un emplacement, une atmosphère, une proximité, un art de vivre.

Notre nouveau moteur de recherche IA comprend cette intention exprimée en langage naturel et la traduit en une sélection pertinente. Il travaille sur le sens, pas seulement sur des cases à cocher. Ce que l’IA nous apporte, c’est de la vitesse et la multiplication des possibilités : nous nous adressons plus rapidement à la bonne audience avec une plus-value réelle pour l’agence comme pour l’acquéreur.

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Vous avez lancé ce module cet été. Quels sont vos premiers constats ?

NF : L’IA conversationnelle répond à une limite que nous identifions depuis longtemps. Son rôle est d’affiner la recherche de l’acquéreur pour lui présenter que des biens parfaitement adaptés à son projet. L’agent IA pose les bonnes questions pour faire émerger les critères de l’acquéreur, lève les ambiguïtés et resserre progressivement la sélection.

Le bénéfice est double : gain de temps pour l’acquéreur avec une expérience utilisateur plus intuitive et enrichissement de notre data qui permet l’amélioration de nos services auprès des agents immobiliers.

L’IA a-t-elle aussi un impact sur vos produits existants ?

NF : Oui, chaque échange enrichit notre compréhension de l’acquéreur : nature du projet, motivations, horizon de décision, arbitrages géographiques, sensibilité aux typologies de biens. Combinée au moteur IA, cette donnée permet de délivrer un profil acquéreur beaucoup plus complet et beaucoup plus riche.

Nous ne transmettons plus simplement un nom et un numéro de téléphone : nous transmettons un contexte de projet. Pour un agent immobilier ou un promoteur, la différence de valeur est considérable, il sait à qui il parle avant même de décrocher son téléphone.

Quels sont les avantages de vos autres services tels que les Boosters ou la bannière Pole Position ?

NF : Les boosters génèrent 30% de leads supplémentaires en gestion automatisée. Il y a 10 ans nous avons développé un algorithme qui booste les annonces à la place de l’agent immobilier. Il identifie les annonces à fort potentiel et via une technique de matching présente la bonne annonce au bon contact.

Notre portail adapte naturellement son contenu et la présentation des annonces selon le profil de l’acquéreur qui visite le site. C’est ainsi que notre bannière Pole Position, placée en 3ème rang de nos résultats de recherche, affiche les agences qui présentent aux moins 3 annonces qui répondent aux critères de recherche de l’internaute.

La recherche intelligente a donc toujours été au cœur de vos développements ?

NF : C’est notre quotidien depuis des années et c’est précisément pour cela que l’intégration de l’IA dans tous nos outils et services viendra décupler la performance des produits existants parce qu’elle sert une logique qui existe déjà.

10% des visiteurs utilisent le moteur de recherche via IA, d’ici quelques mois il aura remplacé le module classique et entre temps nous aurons enrichi nos bases de données. Nous serons capables de proposer une recherche visuelle d’annonces, car au-delà des critères on recherche avant tout un style de vie. Nous déploierons la recherche via IA sur Maisons & Appartements dans les prochaines semaines.

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