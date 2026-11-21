Comment passe-t-on des premières visites à la direction de l’agence où l’on a appris le métier ? Entré en alternance chez ERA Immobilier à Palaiseau en 2012, Nicolas Altenburger dirige aujourd’hui une dizaine de collaborateurs.

En 2012, Stéphane Cervi vient d’ouvrir son agence immobilière à Palaiseau, dans l’Essonne, quand il rencontre Nicolas Altenburger. Le jeune homme a un BTS Management des unités commerciales en poche et envisage une carrière dans le management. La rencontre change ses plans. Il s’oriente vers une licence immobilière au sein du groupe ESPI pour rejoindre l’agence en alternance. Quatorze ans plus tard, il dirige cette même agence et Stéphane Cervi est devenu son associé.

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De négociateur à responsable d’équipe

Une fois sa formation terminée, Nicolas Altenburger devient négociateur. Selon ERA Immobilier, il figure régulièrement parmi les dix meilleurs négociateurs du réseau. En 2019, il passe au management, puis prend la direction de l’agence en janvier 2024. À Miramas, Anthony Maietta a lui aussi commencé en alternance avant de diriger une agence.

« Je n’aurais jamais imaginé, en rejoignant l’agence comme alternant, en prendre un jour la direction aux côtés de Stéphane », confie Nicolas Altenburger, directeur de l’agence ERA Immobilier de Palaiseau.

Une équipe qui se forme au sein de l’agence

À la tête d’une dizaine de collaborateurs, Nicolas Altenburger accorde aujourd’hui une place importante à la formation. L’agence a aménagé un espace dédié et créé son propre dispositif pour accompagner les négociateurs selon leur profil et leurs objectifs. La question dépasse Palaiseau. À l’échelle de la profession, un projet de décret doit préciser les exigences de formation des agents et des mandataires.

L’agence entretient aussi ses liens avec les habitants en organisant des collectes de jouets à Noël et des distributions de friandises à Halloween.

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À Palaiseau, les acheteurs prennent plus de temps

Après les ventes rapides des années 2020 à 2022, Nicolas Altenburger observe des délais de trois à quatre mois. Il estime que les prix ont baissé de 10 à 20 % par rapport aux sommets de cette période. À Palaiseau, il situe le prix moyen d’une maison autour de 450 000 euros et celui d’un appartement autour de 200 000 euros. Ces repères locaux complètent les chiffres des notaires sur les ventes et les prix en Île-de-France.

« Les délais s’allongent, les acquéreurs prennent davantage le temps de réfléchir et notre rôle de conseil retrouve toute son importance », souligne Nicolas Altenburger. La desserte en RER, la proximité de Paris et l’activité du plateau de Saclay comptent parmi les atouts de la commune pour les primo-accédants, les ménages qui changent de logement et les investisseurs.

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