Salini Immobilier nomme Renaud Millon directeur Développement Auvergne-Rhône-Alpes. Basé à Lyon, il accompagnera les entreprises, investisseurs et collectivités dans leurs projets de bâtiments professionnels.

Salini Immobilier, contractant général spécialisé dans l’immobilier d’entreprise et entité du groupe Tardigrade, nomme Renaud Millon directeur Développement Auvergne-Rhône-Alpes. Basé à Lyon, il accompagne entreprises, investisseurs et collectivités de la région dans leurs projets de bâtiments professionnels.

Renaud Millon évolue dans l’immobilier d’entreprise depuis plus de vingt ans. Après avoir exercé des fonctions de direction de développement commercial à l’échelle nationale pour un contractant général, il a fondé sa propre structure de conseil, consacrée au foncier et à l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour des sites industriels et logistiques.

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Accompagner les projets immobiliers en Auvergne-Rhône-Alpes

Au sein de l’agence lyonnaise,Renaud Millon identifiera et sécurisera les opportunités foncières et accompagnera les porteurs de projets dès leurs premières réflexions. Il travaillera avec GEFEC, pôle rénovation du groupe Tardigrade également implanté à Lyon, pour orienter chaque client vers la construction neuve ou la transformation de l’existant.

« Avant de parler de bâtiment, il faut comprendre l’activité qu’il va accueillir et la façon dont elle peut évoluer. C’est par là que je commence chaque projet. », commente Renaud Millon.

« En Auvergne-Rhône-Alpes, l’industrie et la logistique continuent de se transformer, et les entreprises ont besoin de bâtiments capables d’accompagner ces évolutions. Renaud connaît ce territoire et ses acteurs. Son expérience des deux côtés d’un projet, chez un contractant général puis auprès des maîtres d’ouvrage, apporte à notre équipe un regard précieux pour accompagner nos clients dans la durée. », précise Serge de Oliveira, président de Salini Immobilier.

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