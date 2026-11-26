Que change le choix de la ville quand on investit dans l’immobilier ? Selon Catella, huit métropoles, dont Paris, concentrent 29 % des volumes investis en Europe depuis 2020. De Nantes à Marseille, l’étude montre pourquoi deux biens du même type peuvent offrir des perspectives très différentes.

À Paris, les investisseurs peuvent compter sur un marché où les transactions sont nombreuses. À Toulouse, Bordeaux ou Nantes, ils peuvent chercher davantage de croissance. À Lyon ou Marseille, le choix de l’immeuble et sa gestion prennent plus de poids. C’est ce que montre la comparaison de 75 métropoles européennes menée par Catella. Le logement et la logistique, privilégiés par les investisseurs ces dix dernières années, restent recherchés. Mais pour un même type de bien, les loyers peuvent monter dans une ville et reculer dans une autre.

Newsletter MySweetimmo

Paris et l’Île-de-France captent 9 % des investissements

L’Île-de-France représente 9 % des volumes d’investissement immobilier recensés en Europe depuis 2020, derrière Londres (10 %). Avec Amsterdam, Copenhague, Dublin, Madrid, Oslo et Stockholm, ces deux marchés concentrent 29 % des volumes. Pour les investisseurs, un marché actif facilite la revente. Des prix d’achat élevés peuvent en revanche limiter le rendement. Catella identifie le logement abordable parmi les pistes à explorer dans ces grandes métropoles.

Sur le marché résidentiel, les derniers chiffres des notaires sur les prix et les ventes en Île-de-France donnent un autre repère, celui des transactions dans l’ancien.

À lire aussi Taux immobiliers : Pas de flambée, mais pas de répit avant 2027

Toulouse, Bordeaux et Nantes parmi les villes montantes

Catella place Toulouse, Bordeaux et Nantes dans le même groupe que Varsovie, Porto ou Leipzig. Toulouse s’appuie sur son industrie de pointe et les investissements technologiques. À Bordeaux et à Nantes, le dynamisme de l’emploi et de la population soutient la demande de logements, selon Catella. L’étude voit dans ces villes un potentiel de hausse des loyers plus élevé que sur les marchés établis, avec un risque supérieur.

« Notre étude le confirme : le choix de la ville pèse désormais autant que celui de l’actif, et les fondamentaux locaux font la différence. La façade atlantique en est l’illustration, avec Nantes et Bordeaux classées parmi les villes montantes grâce à leur dynamisme économique et démographique », précise Grégoire Onillon, co-directeur Capital Market Régions de Catella France.

À l’échelle d’un projet locatif, les écarts se jouent aussi d’un segment à l’autre. Le baromètre des loyers meublés dans les grandes villes relève par exemple une hausse à Bordeaux et un recul à Toulouse au troisième trimestre 2026.

À Lyon et Marseille, le choix du bien compte davantage

Catella classe Lyon et Marseille parmi les métropoles régionales, aux côtés de Lisbonne, Stuttgart et La Haye. Dans ces villes, la performance d’un investissement dépend davantage de l’offre disponible, du choix du bien et de sa gestion que de la tendance générale du marché. Catella y retient notamment le logement locatif. À Marseille, les loyers résidentiels ont augmenté de 6,4 % par an en moyenne sur cinq ans et de 5,6 % sur les quatre derniers trimestres étudiés.

« À Lyon et Marseille, l’étude souligne également l’intérêt du résidentiel locatif, qui bénéficie de fondamentaux solides. À Nice, Lille ou Strasbourg la transformation de bureaux en logements peut faire émerger de nouvelles opportunités», souligne Paul Cayla, président de Catella Residential.

À Lille, Nice et Strasbourg, la piste des bureaux à reconvertir

Lille, Nice et Strasbourg rejoignent Rome et Turin dans le groupe des villes où les indicateurs économiques, démographiques ou de compétitivité sont moins favorables. Catella y repère des possibilités à l’échelle d’un bâtiment ou d’un quartier, notamment dans la reconversion de bureaux en logements et le renouvellement urbain. L’analyse de MySweetImmo sur la transformation des bureaux en logements détaille le rôle de la demande locale dans le choix de ces opérations.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements