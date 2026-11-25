Les prix immobiliers baissent de 1,2 % en France, selon les indices Notaires-Insee. Mais les taux de crédit repartent à la hausse. Les acheteurs y gagnent-ils vraiment ?

Les prix des logements anciens reculent de 1,2 % sur un an au troisième trimestre 2026, selon les indices Notaires-Insee publiés le 24 novembre. Mais la remontée des taux de crédit immobilier risque de neutraliser les économies réalisées par les acheteurs.

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La baisse des prix de l’immobilier s’accentue en France

Après avoir stagné sur un an au premier trimestre 2026, puis reculé de 0,8 % sur un an au deuxième trimestre, les prix des logements anciens affichent une baisse annuelle de 1,2 % au troisième trimestre. Sur trois mois, le recul est de 0,3 %, après 1 % au trimestre précédent. Les maisons sont légèrement plus touchées que les appartements, avec un recul de 1,3 %, contre 1 % pour les appartements.

La baisse est plus marquée en Île-de-France (-1,5 %) qu’en province (-1,1 %). À Paris, les prix des appartements diminuent de 1,3 % sur un an, après avoir progressé sans interruption depuis le début de l’année 2025.

Prix de l’immobilier ancien : évolution sur un an France (hors Mayotte) −1,2 % Appartements −1 % Maisons −1,3 % Province −1,1 % Île-de-France −1,5 % Paris (appartements) −1,3 % Source : Notaires-Insee, troisième trimestre 2026 (données provisoires).

Les ventes de logements anciens marquent le pas

Le volume des transactions fléchit lui aussi légèrement. Selon les indices Notaires-Insee, 956 000 ventes ont été enregistrées sur douze mois à fin septembre 2026, contre 959 000 à fin juin, soit un recul de 0,31 %. Après la reprise observée de l’automne 2024 à la fin de 2025, le volume annuel des ventes évolue peu depuis janvier 2026. Les transactions représentent 2,5 % du parc de logements, contre 3,3 % au troisième trimestre 2021.

Nombre de ventes de logements anciens sur 12 mois Mars 2026 953 000 Juin 2026 959 000 Septembre 2026 956 000 Source : Insee, 24 novembre 2026.

Dans le sillage de la hausse des taux d’emprunt de l’État français, qui ont dépassé les 5 % à dix ans fin octobre, les conditions de financement se dégradent. Selon l’Observatoire Crédit Logement/CSA, le taux moyen des prêts immobiliers a atteint 3,49 % en octobre 2026, contre 3,14 % un an plus tôt. Début novembre, les barèmes transmis aux courtiers faisaient même apparaître des taux supérieurs à 4 % dans certaines banques, hors assurance emprunteur.

La baisse des prix ne compense pas toujours la hausse des taux

Pour les candidats à l’achat, le recul des prix n’est donc pas nécessairement synonyme de gain de pouvoir d’achat. À titre d’exemple, pour un emprunt de 250 000 euros sur 25 ans, le passage d’un taux fixe de 3,14 % à 3,49 % fait grimper la mensualité d’environ 1 204 à 1 250 euros, soit 46 euros de plus par mois et près de 14 000 euros d’intérêts supplémentaires sur la durée du crédit, hors assurance et frais annexes.

Avec une mensualité de 1 200 euros sur 25 ans, un ménage pouvait emprunter environ 249 200 euros à 3,14 %. À 3,49 %, sa capacité d’emprunt tombe à environ 240 000 euros, soit plus de 9 000 euros de moins, hors assurance et frais annexes. Dans cet exemple, la baisse de la capacité d’emprunt (3,7 %) est plus forte que celle des prix à l’échelle nationale (1,2 %). À mensualité identique, certains acquéreurs doivent revoir leurs ambitions à la baisse, chercher un logement plus petit, s’éloigner des centres-villes ou reporter leur projet. Pour les vendeurs, cette évolution renforce l’importance d’une estimation au juste prix dès la mise en vente. Et pour les acheteurs, elle invite à faire le point sur leur capacité d’emprunt avant d’entamer les négociations.

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