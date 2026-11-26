Quel revenu faut-il pour emprunter 240 000 € sur 25 ans ? Selon Pretto, il faut compter environ 3 590 € nets par mois avant impôt et hors assurance, soit près de 190 € de plus qu’en janvier. On regarde ce qui a changé pour les acheteurs et dans quelles conditions le taux moyen sur 20 ans pourrait dépasser 4 % début 2027.

66 € de plus par mois pour le même emprunt. Pour un crédit immobilier de 240 000 € sur 25 ans, la mensualité hors assurance passe de 1 189 € en janvier à 1 255 € selon Pretto. Sur la durée du prêt, cela représente près de 20 000 € d’intérêts supplémentaires.

Newsletter MySweetimmo

Sur 25 ans, les 4 % gagnent du terrain

Le taux moyen atteint 3,91 % sur 25 ans, en hausse de 0,06 point par rapport à novembre, selon Pretto. Sur 20 ans, il monte de 0,04 point, à 3,80 %. Sur 15 ans, il s’établit à 3,59 %. Ces taux s’entendent hors assurance.

Sur 25 ans, les emprunteurs gagnant moins de 40 000 € nets par an avant impôt étaient déjà au-dessus de 4 % en novembre. Leur taux moyen atteint 4,13 % en décembre. Les profils gagnant entre 40 000 € et 80 000 € franchissent à leur tour ce seuil, à 4,03 %. Au-delà de 120 000 € de revenus annuels, Pretto relève 3,59 % sur la même durée.

Dans les grilles régionales suivies par Pretto, le taux de base sur 25 ans dépasse 4 % dans 11 régions sur 13. Pour un emprunteur seul gagnant entre 80 000 € et 120 000 € par an, les meilleurs taux négociés restent proches de 3,47 % en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. L’Île-de-France affiche un taux moyen de 3,77 %, derrière cinq autres régions.

Quel revenu pour emprunter 240 000 € ?

Durée Mensualité en janvier Mensualité en décembre Revenu mensuel net estimé en décembre 15 ans 1 681 € 1 726 € 4 932 € 20 ans 1 369 € 1 429 € 4 083 € 25 ans 1 189 € 1 255 € 3 585 €

Simulations Pretto pour 240 000 € empruntés, montant médian des dossiers financés, hors assurance, avec un taux d’endettement de 35 %. Revenus nets avant impôt.

La simulation donne un premier repère. En pratique, l’assurance emprunteur et les crédits déjà en cours entrent aussi dans le calcul du taux d’effort. Notre article sur la règle des 35 % et les refus de crédit immobilier détaille ce que cela change pour un dossier.

Même une petite hausse finit par peser. Pour 250 000 € empruntés sur 20 ans, le passage de 3,76 % à 3,80 % ajoute environ 5 € par mois et 1 250 € d’intérêts, hors assurance. Un écart à mettre en regard du prix du logement pour savoir si la baisse des prix compense la remontée des taux.

À lire aussi Immobilier : Acheter ou louer en 2026 ? Le calcul dans 32 villes de France

Les banques ne relèvent pas toutes leurs taux

Le Crédit Agricole Île-de-France a relevé ses grilles de 0,20 point le 24 novembre, après une hausse du même ordre le 21 octobre. La Caisse d’Épargne Île-de-France prévoit une hausse de 0,20 point au 1er décembre. Le Crédit Agricole Nord de France a, lui, diffusé une grille en baisse le 23 novembre.

« Pour un même dossier, les taux proposés peuvent donc varier fortement d’un établissement à l’autre », souligne Pierre Chapon, cofondateur et directeur général de Pretto. Sur les offres à 25 ans suivies par le courtier, l’écart moyen entre le taux de la grille et celui obtenu est passé de 0,19 point au troisième trimestre à 0,25 point au quatrième trimestre, sur la base des données disponibles au 24 novembre.

Pour comparer deux offres, le taux annuel effectif global (TAEG) permet de tenir compte des frais obligatoires, dont l’assurance lorsqu’elle est exigée. Les conditions du prêt comptent aussi. « Mais la négociation ne se joue pas que sur le taux : l’assurance, les frais de dossier ou la modularité du prêt pèsent aussi sur le coût final », ajoute Pierre Chapon.

En 2027, le taux moyen sur 20 ans pourrait dépasser 4 %

La prochaine décision de la Banque centrale européenne est attendue le 17 décembre. Après deux hausses en juin et en septembre, son taux de dépôt est à 2,50 %. L’inflation a atteint 4 % sur un an en octobre dans la zone euro, selon Eurostat. Une hausse du taux de dépôt à 2,75 % est possible, ce qui pourrait prolonger la pression sur le coût de financement des banques.

En France, le Sénat examine le budget 2027 après son rejet par l’Assemblée nationale. S&P Global Ratings doit réexaminer la note de la France le 27 novembre. Le taux d’emprunt de l’État à dix ans, l’un des repères du marché, s’établissait à 4,77 % le 24 novembre, selon la Banque de France.

Selon Pretto, le taux moyen sur 20 ans franchirait 4 % au premier trimestre 2027. Un budget adopté, une note maintenue et un accord entre les États-Unis et l’Iran pourraient stabiliser les taux près de leurs niveaux actuels. À l’inverse, si les tensions budgétaires ou géopolitiques s’aggravent et que le taux d’emprunt de l’État reste durablement au-dessus de 5 %, un crédit sur 20 ans pourrait atteindre 4,50 %.

« Sauf choc politique ou financier majeur, les taux devraient donc continuer de monter par petites touches, sans rupture », conclue Pierre Chapon.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements