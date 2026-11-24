Les prix baissent, et pourtant les ventes rechutent : -4 % en Île-de-France au 3e trimestre. Pour les notaires, la baisse reste trop faible pour resolvabiliser les acheteurs. Pas d’embellie avant septembre 2027, au mieux.

Après une amélioration au printemps, le marché immobilier ancien francilien ralentit de nouveau. Au troisième trimestre 2026, les ventes reculent de 4 % et les prix de 1,5 % sur un an. La remontée des taux de crédit et les incertitudes économiques et politiques pèsent sur les perspectives de 2027, selon les Notaires du Grand Paris.

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Immobilier : La reprise des ventes s’essouffle en Île-de-France

Selon les chiffres publiés mardi 24 novembre par les Notaires du Grand Paris, 33 590 logements anciens ont été vendus en Île-de-France entre juillet et septembre 2026, soit 4 % de moins qu’un an plus tôt. Ce repli intervient après une progression de 11 % des ventes au deuxième trimestre. L’activité reste toutefois supérieure de 9 % à celle du troisième trimestre 2024, sans retrouver une dynamique de reprise durable.

Sur douze mois glissants, 124 630 logements anciens ont changé de propriétaire, soit 4 % de plus que sur les douze mois précédents. Ce volume reste historiquement faible, proche de celui observé en 2012.

Le ralentissement touche surtout les maisons : leurs ventes chutent de 9 % en un an, à 10 330 transactions, contre un recul de 1 % pour les appartements, avec 23 250 ventes. Les maisons sont davantage pénalisées, selon les notaires, par leur coût d’acquisition plus élevé et par les conditions de financement.

Les situations locales divergent. À Paris, 7 040 appartements ont été vendus, soit une baisse de 7 % sur un an. Les ventes d’appartements progressent à l’inverse de 8 % dans le Val-de-Marne et de 10 % en Seine-et-Marne. Celles des maisons diminuent dans tous les départements franciliens, de 5 % en Seine-Saint-Denis à 12 % dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines.

Prix immobiliers : Une baisse encore insuffisante pour relancer le marché

Au troisième trimestre 2026, les prix des logements anciens baissent de 1,5 % sur un an en Île-de-France : 1,3 % pour les appartements et 1,7 % pour les maisons. Le prix des appartements s’établit à 6 150 euros le mètre carré à l’échelle régionale, celui des maisons à 324 400 euros.

À Paris, le prix des appartements atteint 9 580 euros le mètre carré, en baisse de 1,3 % sur un an et de 11 % par rapport au sommet du troisième trimestre 2020. Il varie de 7 840 euros dans le 19e arrondissement à 13 750 euros dans le 6e. Le 8e arrondissement enregistre un recul de 6,8 % en un an.

« Le marché immobilier ancien francilien ralentit dans un contexte où l’ajustement des prix demeure insuffisant pour rétablir la solvabilité des acquéreurs et relancer les transactions », souligne Élodie Frémont, présidente de la commission des statistiques immobilières des Notaires du Grand Paris.

Les indices de prix, rappellent les notaires, ne portent que sur les transactions effectivement conclues. Or une partie des vendeurs préfère reporter son projet ou retirer temporairement son bien du marché plutôt que d’accepter une baisse de prix importante. La correction mesurée ne reflète donc pas nécessairement l’ajustement qui permettrait de concrétiser davantage de ventes.

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Crédit immobilier : Les conditions de financement se durcissent

La remontée des taux complique la situation. Selon l’Observatoire Crédit Logement/CSA cité dans le dossier, le taux moyen des crédits à l’habitat est passé de 3,25 % fin juin à 3,49 % en octobre 2026. Les notaires signalent également davantage de refus de prêt et un allongement des délais d’obtention des offres de financement.

Dans ce contexte, les primo-accédants constituent l’essentiel de la clientèle active, tandis que les investisseurs locatifs et les acheteurs étrangers sont peu présents. Les négociations de prix restent favorables aux acquéreurs et certains vendeurs acceptent des conditions suspensives plus contraignantes. Ces ajustements n’ont pourtant pas suffi à soutenir durablement l’activité.

Immobilier en 2027 : Des perspectives dégradées

D’après les avant-contrats, les prix pourraient continuer de reculer entre septembre et décembre 2026, de 0,7 % pour les appartements franciliens et de 0,4 % pour les maisons. À Paris, les prix des appartements devraient plutôt se stabiliser, autour de 9 620 euros le mètre carré.

Pour 2027, les Notaires du Grand Paris restent particulièrement prudents. Le durcissement du crédit et les incertitudes économiques et politiques pèsent sur la confiance des ménages. Les professionnels craignent que l’approche de l’élection présidentielle ne reporte encore une éventuelle amélioration du marché. Sur ce sujet, l’incertitude présidentielle freine déjà des projets immobiliers.

Le cadre réglementaire entretient également le manque de visibilité. Les notaires évoquent notamment le projet de loi logement, les débats sur les interdictions de louer liées au DPE et la prolongation de l’encadrement des loyers jusqu’en novembre 2028. Ils déplorent « un cadre difficilement lisible pour les propriétaires et les investisseurs, alors que rénover, louer et investir exigent de la stabilité et une visibilité durable ».

Dans ce contexte, les notaires jugent peu probable une reprise franche à court terme. Les professionnels n’anticipent pas d’amélioration significative de l’activité avant septembre 2027, au mieux…

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