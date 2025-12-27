Agent immobilier : « ChatGPT est devenu mon meilleur ami », Sébastien Pons (eXp)
Dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo, Sébastien Pons, conseiller immobilier, raconte à Baptiste Julien Blandet comment il utilise l’intelligence artificielle pour analyser les PLU, créer du contenu et gagner du temps dans son quotidien professionnel.
Dans Mon Podcast Immo, Sébastien Pons, conseiller immobilier dans les Yvelines et membre de la team entrepreneur XP, raconte comment l’intelligence artificielle est devenue son alliée au quotidien. Analyse de PLU, création de contenus, avatars vidéo : il partage ses outils, ses méthodes et ses limites.
L’intelligence artificielle s’invite de plus en plus dans les pratiques des professionnels de l’immobilier. Pour Sébastien Pons, conseiller immobilier dans les Yvelines, elle est devenue incontournable. « ChatGPT est devenu mon meilleur ami », confie-t-il au micro de Baptiste Julien Blandet dans Mon Podcast Immo.
L’IA, un compagnon de travail multifonction
Utilisée à bon escient, l’IA peut faire gagner un temps précieux. C’est ce qu’a découvert Sébastien Pons, qui s’est emparé de l’outil pour simplifier des tâches complexes : « J’ai créé un GPT personnalisé qui m’aide à analyser un PLU. Plutôt que de me farcir un document de 100 pages, je pose mes questions et j’obtiens des réponses claires. » Une aide précieuse, notamment pour identifier les possibilités d’évolution d’un bien : ajout d’étage, contraintes d’urbanisme, proximité de monuments historiques…
Mais l’IA ne s’arrête pas à l’analyse. Elle s’invite aussi dans la communication. « J’ai développé un autre GPT dédié à la création de contenus pour les réseaux sociaux, et même un troisième pour mon blog », poursuit-il. Chaque outil a un rôle défini, adapté au format et à la cible visée.
Création de contenu : l’IA sans perdre l’humain
Grâce à des avatars vidéo et des assistants intelligents, Sébastien Pons parvient à produire rapidement des vidéos impactantes. « Je me suis filmé une seule fois. Maintenant, je peux générer une vidéo d’une minute avec un texte cohérent en moins de vingt minutes », détaille-t-il. L’objectif : gagner en efficacité tout en gardant une ligne éditoriale claire. « Si c’est pour raconter la pluie et le beau temps, ce n’est pas la peine », tranche-t-il.
Pour que l’IA reste au service du message, il faut aussi savoir la guider. « Il est essentiel de créer des prompts de qualité. Et ChatGPT peut même vous aider à les générer pour d’autres IA », souligne-t-il. Mais attention aux limites.
Attention à la fiabilité des informations
Sébastien Pons met en garde : l’IA n’est pas une encyclopédie fiable. « En recherche, il faut se méfier. Il y a environ 40 % d’infos erronées dans les réponses des IA, quel que soit le moteur. » Il alerte aussi sur les risques de désinformation. « Certains sites d’ingérence étrangère utilisent l’IA pour diffuser de fausses données, pendant que les sites légitimes bloquent leur accès. Il faut toujours croiser les sources. »
Autrement dit, l’IA aide à écrire, mais ne remplace pas la réflexion. « Oui, ça aide pour écrire, mais ça n’aide pas à penser », résume-t-il.
Un investissement mesuré mais croissant
Utiliser l’IA de manière professionnelle a un coût. Sébastien Pons y consacre environ 50 euros par mois : 20 euros pour ChatGPT, et un abonnement annuel de 250 euros pour un outil de création vidéo illimitée. « Il faut faire attention à ne pas multiplier les abonnements inutilement. Il faut trouver ce qui répond vraiment à ses besoins », insiste-t-il.
Pour l’avenir, il mise sur une démocratisation des outils les plus avancés, aujourd’hui encore réservés à ceux qui peuvent se permettre des formules à plus de 200 euros par mois. « Ce que permet déjà Sora de ChatGPT est hallucinant. J’ai même pu me mettre en scène en cosmonaute avec un rendu pro », s’amuse-t-il.
