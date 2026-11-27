Le Sénat veut préserver les règles d’amortissement d’une partie des meublés déjà loués et plafonner les déductions pour les mises en location plus récentes. Quels bailleurs garderaient leurs déductions actuelles ?

Les sénateurs ont revu la réforme fiscale de la location meublée le 24 novembre, lors de l’examen du budget 2027. Une partie des propriétaires qui louent déjà leur logement pourraient continuer à déduire leurs amortissements comme aujourd’hui. Pour les mises en location plus récentes, le Sénat maintient le plafond proposé par le gouvernement et prévoit de mettre fin au report des amortissements non déduits.

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Une protection qui s’arrêterait au changement de propriétaire

Au régime réel, un loueur en meublé non professionnel (LMNP) peut déduire chaque année une partie de la valeur de son logement, hors terrain. C’est le principe de l’amortissement. Cette déduction réduit le bénéfice imposable. Si le bailleur ne peut pas en utiliser la totalité une année, il peut, sous certaines conditions, reporter le reste sur les années suivantes. Notre article sur la fiscalité de la location meublée détaille le fonctionnement de ce régime.

Le Sénat a voté le maintien de ces règles pour une partie des locations déjà en cours, tant que le bien reste entre les mains du même propriétaire. La condition compte notamment si vous envisagez de transmettre un logement déjà loué à vos enfants. Si cette disposition est retenue dans la loi, « un changement de propriétaire, même dans le cadre d’une transmission patrimoniale, entrainerait alors un changement de fiscalité », souligne Baptiste Bochart, juriste pour Jedéclaremonmeublé.com (JD2M).

Des déductions plus limitées pour les nouvelles locations

Pour les bailleurs soumis aux nouvelles règles, la déduction annuelle serait limitée à 2,5 % de la valeur du logement, avec un maximum de 7 000 € par foyer fiscal. Pour les meublés de tourisme concernés, les limites seraient de 1,5 % et de 5 000 € par an. À partir des exercices clos en 2027, la part de l’amortissement que ces propriétaires ne pourraient pas déduire une année ne serait plus reportable sur les suivantes.

Victor Peltier, directeur général de Jedéclaremonmeublé.com, craint que la mesure décourage certains investisseurs et réduise à terme l’offre de meublés pour les étudiants et les jeunes actifs. « Il ne faut pas confondre soulagement ponctuel et confiance retrouvée », explique-t-il. C’est aussi le risque que pointe Édouard Morlot, président de l’UNIS, dans sa tribune sur le LMNP.

Chambres d’hôtes : le Sénat vote le retour de l’abattement à 71 %

Les sénateurs ont aussi voté le retour à un abattement de 71 % pour les chambres d’hôtes au micro-BIC, contre l’avis du gouvernement et de la commission des finances. Si la mesure est retenue, 29 % des recettes entreraient dans le calcul du revenu imposable, contre 50 % aujourd’hui. Pour les meublés de tourisme classés, l’abattement resterait à 50 %.

Le débat budgétaire se poursuit. Les députés avaient supprimé les dispositions sur l’amortissement avant de rejeter le volet recettes du budget 2027 le 4 novembre. C’est donc sur la version initiale du gouvernement que le Sénat a travaillé. Pour les bailleurs, les règles actuelles continuent de s’appliquer.

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