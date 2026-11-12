Présidentielle 2027 : Héritage, épargne, fiscalité… ce qui pourrait changer
Droits de succession, impôts sur les dividendes, épargne retraite : que changeraient les propositions des candidats pour 2027 ? Des exemples pour comprendre les effets sur votre argent et sur votre patrimoine.
- Pour un foyer imposé dans la tranche à 41 %, la suppression de la flat tax défendue par Jean-Luc Mélenchon augmenterait de 1 180 € l’impôt sur 10 000 € de dividendes, hors prélèvements sociaux.
- La suppression des droits de succession en ligne directe proposée par David Lisnard représenterait 78 194 € d’impôt en moins pour un enfant unique héritant de 500 000 € d’un parent, sans donation antérieure.
- Raphaël Glucksmann propose de taxer davantage les héritages supérieurs à 2 millions d’euros et d’instaurer un impôt minimum de 2 % sur les patrimoines dépassant 100 millions d’euros.
- Gabriel Attal propose un compte d’épargne retraite doté de 1 000 € par l’État pour chaque nouveau-né, que la famille pourrait ensuite alimenter.
Payer davantage d’impôt sur ses dividendes, transmettre un patrimoine à ses enfants sans droits de succession ou commencer à épargner pour la retraite dès la naissance : les propositions économiques pour la présidentielle de 2027 touchent directement à l’argent des familles. Pour en mesurer les effets, Jérémy Blackwell, fondateur de Blackwell Family Office et ambassadeur de la plateforme d’investissement Goliaths.io, décrypte les mesures défendues par sept candidats et leurs effets possibles sur votre portefeuille.
« Une réforme fiscale peut représenter plusieurs milliers d’euros de différence pour un même foyer. Pourtant, derrière les annonces sur les impôts, les retraites ou les successions, il est parfois difficile de comprendre les conséquences concrètes sur son épargne. Ce qui m’intéresse, ce n’est pas de dire pour qui voter, mais de montrer ce que chaque proposition pourrait changer pour un investisseur, une famille ou un futur retraité», souligne Jérémy Blackwell.
Dividendes : 1 180 € d’impôt supplémentaire dans un cas précis
La suppression de la flat tax, défendue par Jean-Luc Mélenchon, modifierait l’imposition des revenus du capital. Pour comprendre l’enjeu, Jérémy Blackwell prend l’exemple d’un foyer percevant 10 000 € de dividendes, dont les revenus supplémentaires relèvent de la tranche d’imposition à 41 %.
Avec le prélèvement forfaitaire, la part correspondant à l’impôt sur le revenu s’élève à 12,8 %, soit 1 280 €. Au barème progressif actuel, après l’abattement de 40 % applicable aux dividendes éligibles, les 6 000 € restants seraient imposés à 41 %. Résultat : 2 460 € d’impôt, soit 1 180 € de plus. Les deux montants sont calculés hors prélèvements sociaux. Les règles actuelles permettent bien cet abattement de 40 % en cas d’imposition au barème.
Cet exemple illustre l’effet d’un changement de fiscalité pour un contribuable fortement imposé. Le montant dépend du niveau de revenus du foyer et des règles retenues pour la réforme. Pour l’épargnant, la question concrète est celle de la somme disponible après impôt pour financer ses projets ou réinvestir.
Héritage : deux orientations opposées pour la transmission
Sur les successions, David Lisnard et Raphaël Glucksmann défendent des choix très différents. Le premier propose de supprimer les droits de succession en ligne directe, notamment entre parents et enfants. Le second souhaite taxer davantage les héritages supérieurs à 2 millions d’euros.
Pour mesurer l’effet d’une suppression des droits, Jérémy Blackwell retient une succession de 500 000 € reçue par un enfant unique, sans donation antérieure. Après l’abattement légal de 100 000 €, les droits atteignent environ 78 194 €. C’est l’impôt qui disparaîtrait dans cet exemple si la proposition de David Lisnard était appliquée.
Pour une famille dont le patrimoine comprend principalement un logement, l’enjeu porte aussi sur l’argent disponible pour régler la succession. Notre décryptage des solutions pour payer les droits de succession sans disposer des liquidités nécessaires explique les possibilités à examiner. Le calendrier de transmission compte également : donner à ses enfants de son vivant répond à d’autres besoins, notamment pour les aider à financer leur logement.
Raphaël Glucksmann propose par ailleurs un impôt minimum de 2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d’euros. Dans l’exemple d’un patrimoine de 200 millions d’euros, Jérémy Blackwell chiffre ce minimum à 4 millions d’euros par an, tous impôts confondus.
Retraite : de 1 000 € à la naissance à un départ à 65 ans
La préparation de la retraite constitue un autre point central des propositions. Gabriel Attal souhaite que chaque nouveau-né bénéficie d’un compte de capitalisation doté de 1 000 € par l’État, avec la possibilité pour sa famille d’effectuer des versements supplémentaires. Le principe consiste à accumuler une épargne destinée à la retraite.
Bruno Retailleau propose, lui aussi, un compte d’épargne retraite, cette fois pour chaque actif. Il défend également la suppression des cotisations pour les personnes ayant accompli une carrière complète. Le gain annoncé atteindrait environ 3 600 € nets par an au salaire médian, selon le chiffrage de son programme.
Les orientations divergent sur l’âge de départ. Édouard Philippe vise un passage progressif à 65 ans, accompagné d’un développement de l’épargne retraite. Marine Le Pen propose un retour à 62 ans, voire 60 ans, ainsi qu’un pilier de capitalisation pour les retraites.
Ces propositions concernent à la fois le moment où les actifs pourraient partir et les ressources dont ils disposeraient ensuite. Elles rejoignent les arbitrages déjà observés entre logement, épargne disponible et préparation de l’avenir, détaillés dans notre article sur les ménages qui prévoient de réduire leur effort d’épargne.
Dépenses publiques : des objectifs à l’horizon 2032
Les projets patrimoniaux s’accompagnent aussi d’engagements budgétaires. Bruno Retailleau annonce 197 milliards d’euros d’économies d’ici 2032. Marine Le Pen avance un objectif de 140 milliards d’euros d’économies nettes à la même échéance.