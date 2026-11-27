Vous souhaitez passer par une agence pour trouver un locataire tout en gardant la gestion de votre logement ? Sixième Avenue, le réseau immobilier de M6, s’associe à GaPayLo pour vérifier les dossiers et proposer une garantie qui prévoit le versement du loyer le 1er du mois.

Sixième Avenue et GaPayLo s’associent pour se partager le travail lors d’une mise en location. L’agence reste l’interlocutrice du propriétaire et choisit le locataire. La plateforme prend en charge la vérification des dossiers. Le partenariat prévoit aussi deux façons de sécuriser les loyers, selon le mandat que le bailleur confie à son agence.

Newsletter MySweetimmo

GaPayLo vérifie les dossiers, l’agence choisit le locataire

L’agence invite les candidats à déposer leurs justificatifs sur GaPayLo. La plateforme vérifie les pièces, relance les candidats lorsqu’un document manque et indique si le dossier répond à ses critères. Le propriétaire peut suivre en ligne l’avancement des candidatures, de l’envoi des invitations à la préparation du bail. La vérification des dossiers est aussi au cœur d’autres outils du secteur, comme Lebonloc, présenté par Odealim. Le choix du locataire reste du ressort de l’agence, dans le cadre des règles de sélection des candidats à la location.

« La location reste perçue comme compliquée, chronophage, peu rentable. Notre ambition est de lever ces freins en permettant aux agents de développer cette activité, sans charges ni contraintes supplémentaires, tout en répondant mieux aux attentes des propriétaires bailleurs », souligne Pierre Caumartin, directeur général de GaPayLo.

Deux garanties selon le mandat choisi

Un propriétaire peut confier à l’agence la recherche d’un locataire et reprendre la main une fois le bail signé. S’il souscrit à la garantie GaPayLo, la plateforme prévoit de lui verser le loyer le 1er de chaque mois, même en cas d’impayé. Le propriétaire continue de gérer lui-même les échanges avec le locataire et l’entretien du logement. S’il délègue aussi la gestion quotidienne à une agence Sixième Avenue, il peut bénéficier d’une garantie contre les loyers impayés et les dégradations locatives.

Sixième Avenue veut gagner du terrain dans la location

Selon les chiffres avancés par les deux partenaires, près de 1,9 million de locations sont réalisées chaque année en France. Entre 35 et 40 % passent par un professionnel. Les deux entreprises estiment aussi que 60 % des bailleurs ont besoin de percevoir leur loyer avant le 5 du mois pour faire face à leurs échéances. Pour un propriétaire qui rembourse un crédit, la date du versement compte autant dans son budget mensuel que le montant du loyer.

En proposant une garantie aux bailleurs qui souhaitent continuer à gérer leur logement, Sixième Avenue cherche à capter davantage de mandats de location. Le partenariat s’inscrit dans le développement du réseau, qui indique avoir franchi le cap des 150 agences et sur lequel le groupe M6 a choisi de concentrer ses activités immobilières en franchise.

« La majorité des propriétaires louent encore sans professionnel : c’est à nous, agents immobiliers, de gagner leur confiance », conclue Karim Mamouri, directeur commercial opérationnel de Sixième Avenue, l’immobilier par M6.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements