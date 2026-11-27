Vous envisagez d’acheter votre résidence principale et d’avoir un enfant ? Parmi les personnes qui ont ces deux projets, huit sur dix se disent intéressées par le PTZ parentalité, selon une enquête Toluna Harris Interactive pour le réseau immobilier l’Adresse.

Acheter sa résidence principale et avoir un enfant. Parmi les personnes qui envisagent ces deux projets, 80 % se disent intéressées par le prêt à taux zéro (PTZ) parentalité, selon une enquête du réseau immobilier l’Adresse. Le Sénat a voté le 24 novembre un élargissement du dispositif prévu dans le budget 2027. Une famille qui aurait déjà obtenu le prêt pourrait le demander à nouveau à l’arrivée d’un autre enfant.

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Le logement actuel freine plus d’un projet d’enfant sur deux

Parmi les personnes qui envisagent d’avoir un enfant à court terme, 52 % estiment que leur logement actuel freine leur projet. Le problème touche aussi les ménages qui ont déjà acheté. Dans ce groupe, 53 % des propriétaires et 48 % des locataires disent que leur logement est un obstacle.

« Quand plus d’une personne sur deux parmi celles qui souhaitent avoir un enfant considère que son logement est un obstacle à une naissance, c’est une alerte majeure », souligne Brice Cardi, président du réseau l’Adresse.

Plus largement, 54 % des répondants citent le prix des logements comme un frein à l’achat d’une résidence principale, devant les taux d’intérêt, à 30 %. Notre décryptage des freins à l’achat immobilier revient sur les autres résultats de l’enquête.

Ce que le Sénat a voté pour les familles

Le projet initial du gouvernement permettait de bénéficier du PTZ parentalité une seule fois. Les sénateurs ont voté la possibilité d’y recourir pour chaque nouvel enfant à naître ou chaque nouvel enfant de moins de trois ans à charge. La situation serait appréciée à la date d’émission de l’offre de prêt. Concrètement, une famille qui aurait utilisé le dispositif pour acheter à l’arrivée de son premier enfant pourrait le solliciter de nouveau pour déménager à l’arrivée du deuxième, si elle remplit toujours les conditions.

C’est une ouverture pour les familles déjà propriétaires. Aujourd’hui, pour obtenir un prêt à taux zéro, il faut en règle générale ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale pendant les deux années précédentes. Le PTZ parentalité permettrait de déroger à cette condition. Les plafonds de ressources resteraient applicables et le prêt financerait une partie de l’achat, en complément d’un autre crédit. Notre guide du prêt à taux zéro détaille les règles en vigueur.

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Peut-on déjà compter sur ce prêt pour acheter ?

Pour un achat en cours, le plan de financement repose sur les aides déjà disponibles. Le Sénat examine le projet de loi de finances depuis le rejet du budget 2027 par l’Assemblée nationale le 4 novembre. Le PTZ parentalité devra figurer dans le texte définitif avant de pouvoir être proposé aux familles.

Enquête réalisée en ligne par Toluna Harris Interactive pour le réseau immobilier l’Adresse, du 23 au 26 octobre 2026, auprès d’un échantillon de 1 044 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Par MySweetImmo

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