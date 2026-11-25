Immobilier : Acheter ou louer en 2026 ? Le calcul dans 32 villes de France
Moins de 2 ans à Mulhouse, 22 ans à Paris, plus de 24 ans à Aix-en-Provence… Acheter ou rester locataire ? Avec la remontée des taux, le calcul change. Découvrez les résultats de l’étude Meilleurtaux dans 32 villes de France.
- Il faut en moyenne 14 ans et 2 mois pour que l’achat devienne plus avantageux que la location, contre 12 ans et 3 mois en 2025.
- Le délai varie de 1 an et 7 mois à Mulhouse à 24 ans et 3 mois à Aix-en-Provence.
- Parmi les candidats à l’achat interrogés, 39 % considèrent une aide familiale comme indispensable.
La remontée des taux de crédit immobilier change la donne pour les candidats à l’achat. Il faut désormais 14 ans et 2 mois en moyenne pour que l’acquisition d’une résidence principale devienne plus avantageuse que la location, soit près de deux ans de plus qu’en 2025, selon la dernière étude Meilleurtaux. Mais les écarts entre les villes restent considérables.
Après deux années d’amélioration, ce délai repart à la hausse : 15 ans et 6 mois en 2023, 14 ans et 8 mois en 2024, puis 12 ans et 3 mois dans l’édition 2025 de l’étude « Acheter ou louer ? ».
Pourquoi acheter devient moins avantageux en 2026
Dans les 32 villes étudiées, les prix d’achat au mètre carré ont augmenté de 1,1 % en moyenne sur un an, moins vite que les loyers, en hausse de 2 %. Cette différence jouait en faveur de l’achat. Mais le taux de crédit sur 20 ans retenu par Meilleurtaux est passé de 3,22 % à 3,70 % hors assurance. Dans les simulations du courtier, le surcoût du crédit a effacé l’avantage lié à la progression plus lente des prix. À somme empruntée et durée identiques, un taux plus élevé se traduit par une mensualité et un coût total du crédit plus élevés. « En un an, la durée pour rentabiliser son achat immobilier s’est donc allongée de 1 an et 11 mois : la hausse des taux connue ces derniers mois a effacé la majeure partie des gains enregistrés l’an dernier », précise Maxime Chipoy, porte-parole de Meilleurtaux.
Acheter ou louer : le comparatif dans 32 villes
La durée nécessaire pour rentabiliser un achat s’allonge dans 30 des 32 villes étudiées. Dans dix villes, il faut désormais conserver son logement au moins 20 ans pour que l’achat devienne plus avantageux que la location, contre cinq en 2025. Aix-en-Provence arrive en tête avec 24 ans et 3 mois, devant Rennes à 23 ans et 8 mois et Paris à 22 ans. Le délai est bien plus court à Mulhouse (1 an et 7 mois), à Saint-Étienne (2 ans et 2 mois) ou à Perpignan (4 ans et 8 mois), seule ville où il recule. Sur un an, le délai s’allonge le plus à Nîmes (+5 ans et 4 mois), à Caen (+4 ans et 5 mois), ainsi qu’à Dijon et Rennes (+4 ans et 3 mois chacune). Dans ces villes, la hausse des taux se conjugue à une progression marquée des prix au mètre carré.
Au bout de combien d’années vaut-il mieux acheter que louer ?
14 ans et 2 mois en moyenne en 2026 (+1 an et 11 mois)
L’achat devient rentable après plus de 14 ans et 2 mois.
|Aix-en-Provence
|24 ans 3 mois
|Rennes
|23 ans 8 mois
|Paris
|22 ans
|Bordeaux
|21 ans 7 mois
|Angers
|21 ans 4 mois
|Caen
|21 ans 4 mois
|Lyon
|21 ans 2 mois
|Nantes
|21 ans 2 mois
|Nice
|21 ans
|Strasbourg
|20 ans 2 mois
|Toulouse
|19 ans 10 mois
|Montpellier
|16 ans 11 mois
|Tours
|16 ans 7 mois
|Dijon
|16 ans 3 mois
|Marseille
|15 ans 6 mois
|Orléans
|15 ans 1 mois
L’achat devient rentable avant 14 ans et 2 mois.
|Toulon
|13 ans 9 mois
|Reims
|13 ans 3 mois
|Nîmes
|13 ans 2 mois
|Besançon
|12 ans 6 mois
|Lille
|11 ans 7 mois
|Rouen
|11 ans 2 mois
|Le Mans
|9 ans
|Brest
|8 ans 9 mois
|Clermont-Ferrand
|8 ans 9 mois
|Grenoble
|7 ans 1 mois
|Metz
|6 ans 11 mois
|Le Havre
|5 ans 1 mois
|Limoges
|5 ans
|Perpignan
|4 ans 8 mois
|Saint-Étienne
|2 ans 2 mois
|Mulhouse
|1 an 7 mois
« Pour les ménages, l’horizon de détention du logement et les conditions de crédit obtenues restent les deux paramètres clés de la décision », souligne Maxime Chipoy, porte-parole de Meilleurtaux. Si vous pensez déménager dans quelques années, le bon point de départ est de comparer le coût d’un achat et celui d’une location dans votre ville sur la durée pendant laquelle vous comptez y vivre.
Devenir propriétaire sans aide familiale, un défi
D’après le sondage YouGov réalisé pour Meilleurtaux, 48 % des non-propriétaires interrogés souhaitent le devenir. Parmi ces candidats à l’achat, 18 % pensent y parvenir d’ici deux ans et 37 % n’y croient pas ou plus. Chez ceux qui envisagent d’acheter plus tard ou doutent de pouvoir le faire, le prix des logements là où ils veulent vivre arrive en tête des freins (40 %), devant l’apport insuffisant (35 %) et les revenus trop faibles pour emprunter (31 %). La difficulté d’acheter avec un seul revenu (23 %) est citée un peu plus souvent que le niveau des taux (21 %). 47 % des non-propriétaires interrogés épargnent rarement (27 %) ou jamais (20 %). Parmi ceux qui souhaitent acheter, 63 % jugent qu’un soutien familial leur serait utile, dont 39 % qui le considèrent comme indispensable. Donation, prêt ou avance sur héritage, l’aide familiale au premier achat peut prendre plusieurs formes.
Un propriétaire sur trois peine à changer de logement
Dans le même sondage, 33 % des propriétaires disent qu’ils auraient de grandes difficultés à changer de résidence principale (20 %) ou qu’ils ne le pourraient pas du tout (13 %). Parmi ceux qui peinent à déménager, 37 % citent les critères des banques, notamment l’âge ou l’endettement, et 28 % les frais de vente et d’achat. Près d’un quart (23 %) évoquent le taux de leur crédit actuel, plus bas que les taux disponibles aujourd’hui. Au total, 38 % des propriétaires interrogés disent avoir déjà renoncé à un projet faute de pouvoir déménager. Parmi les projets cités figurent un changement de ville ou de région (14 %), l’achat d’un logement mieux adapté à leur âge (12 %) ou l’acceptation d’un emploi ou d’une mutation (8 %). « Entre les primo-accédants contraints de s’en remettre à leur famille et les propriétaires bloqués dans leur logement actuel, toute la chaîne résidentielle est à l’arrêt », estime Thomas Vandeville, directeur général de Meilleurtaux.
Méthodologie : l’étude compare l’achat et la location d’une résidence principale de 70 m² dans 32 villes. Elle tient compte du prix d’acquisition, des frais d’achat, du coût du crédit, de la taxe foncière et des charges moyennes de copropriété. Pour la location, elle intègre les loyers, les frais d’agence et le rendement du placement de l’épargne qui aurait servi d’apport. Le sondage YouGov a été réalisé en ligne les 5 et 6 novembre 2026 auprès de 1 003 personnes représentatives de la population française.