Immobilier : La taxe foncière représente plus de 2 mois de crédit dans certaines villes 

Trop souvent sous-estimée, voire oubliée dans les calculs des personnes qui souhaitent devenir propriétaires, la taxe foncière pèse de plus en plus lourd dans les budgets. C’est ce que révèle une étude Meilleurtaux qui a analysé son poids dans 32 grandes villes.

Comme chaque année, les propriétaires vont devoir s’acquitter de la taxe foncière dans quelques semaines. Et, comme chaque année, la facture augmente…

Cette tendance ne semble pas prête de s’inverser : d’après l’INSEE, le coefficient de revalorisation des valeurs locatives (base du calcul de la taxe foncière) est attendu à +1,7 % en 2025. Reste à voir jusqu’où iront les hausses décidées par les élus locaux.

En moyenne, 118 euros de taxe foncière par mois

Meilleurtaux a analysé le poids de cette taxe dans 32 grandes villes Françaises. Dans les villes étudiées, la taxe foncière s’élève en moyenne à 118 € par mois pour un logement de 70m² (contre 113 € en 2023), soit une hausse de près de 5% en 2024.

« Dans un contexte de baisse des prix de l’immobilier et des taux de crédit (3,25% en moyenne actuellement contre 3,75% il y a un an), la hausse continue des taxes foncières ne fait qu’augmenter leur poids dans le budget total des propriétaires par rapport aux mensualités de crédit ! », commente Aga Bojarska-Serres, de Meilleurtaux.

Newsletter MySweetimmo

Jusqu’à 3,1 mensualités de crédit payées au titre de la taxe foncière

Par exemple, pour l’achat d’un appartement de 70m² avec un emprunt sur 20 ans, le montant de taxe foncière représente en moyenne 1,3 mensualités contre 1,1 l’an dernier.

Mais cette moyenne n’est pas répartie de manière homogène. Dans certaines villes, la taxe foncière dépasse les 2 mensualités de crédit et même 3,1 mensualités à Saint-Etienne, où elle a bondi de plus de 18% en 2024.

« Les villes pour lesquels le poids de la taxe foncière est le plus important par rapport aux mensualités du prêt sont les mêmes que l’an dernier : Saint-Etienne, Nîmes, Le Havre et Perpignan. Elle y représente plus de deux mensualités de prêt », indique Aga Bojarska-Serres.

À lire aussi Immobilier : Espaces Atypiques se dote de son propre Agent de Recherche Immobilière

Les villes chères, mathématiquement préservées

Nice, Lyon, Aix-en-Provence et Paris, figurent en bas du classement. Pour une raison simple : les prix de l’immobilier, et donc les mensualités de crédit, sont tellement élevés que le poids de la taxe foncière y devient relativement faible.

« Mais certaines hausses locales peuvent modifier la donne. C’est le cas de Nice, où les 21% de hausse de la taxe foncière rajoutent l’équivalent de 0,2 mensualité, alors que la mensualité pour financer un 70m² s’élève déjà à près de 2 000 € par mois ! » nuance cependant Aga Bojarska-Serres.

À lire aussi Immobilier Lorgues : Bergerie réhabilitée au cœur d'un domaine viticole et oléicole à vendre

Un saut de charge important pour les primo-accédants

« Le poids de cette taxe foncière est un élément clé qu’il faut absolument intégrer dans son budget d’achat, notamment pour les primo-accédants qui ne la payaient pas en tant que locataires. C’est un saut de charge loin d’être négligeable », conseille Aga Bojarska-Serres.

A Nantes, par exemple, la mensualité moyenne est de 1 335 € par mois. Mais une fois la taxe foncière intégrée, la mensualité ajustée à la fiscalité locale grimpe à 1 484 € par mois, soit 148€ par mois en plus à anticiper dans le budget.

Un impôt local qui grignote les gains de la suppression de la taxe d’habitation

Même si de nombreux propriétaires restent gagnants suite à la suppression de la taxe d’habitation, ce gain est aujourd’hui considérablement atténué par une taxe foncière qui flambe, et repose uniquement sur les propriétaires.

Méthodologie Le calcul est réalisé pour un bien de 70 m² (prix au m² MeilleursAgents) financé à 100% (l’apport couvre les frais annexes) sur 20 ans au taux moyen consenti dans la ville donnée (source : Meilleurtaux moyenne janvier/juin 2025) avec les montants moyens de la taxe locale (taxe foncière) 2024 pour un couple avec deux enfants suivant les évolutions telles que relevées ou annoncées (évolution 2024/2023 source UNPI).

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements