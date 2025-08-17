Année blanche : L’Unef alerte sur la précarité des étudiants
L’Unef dénonce l’impact de l’année blanche étudiants. Loyers, transports, CVEC… le coût de la vie a explosé de 4,12% en un an.
Le syndicat Unef tire la sonnette d’alarme sur l’impact de l’ »année blanche étudiants » décrétée par le gouvernement pour 2026. Le gel des prestations sociales risque d’aggraver une situation déjà marquée par une forte hausse du coût de la vie étudiante.
En bref
- Le coût de la vie étudiante a bondi de 4,12% en un an.
- L’ »année blanche étudiants » devrait priver les jeunes de revalorisations sociales.
- L’Unef réclame une réforme et une revalorisation des bourses.
Une « année blanche étudiants » qui inquiète l’Unef
« Les étudiants vont encore être (…) les plus touchés par cette année blanche« , a affirmé à l’AFP Hania Hamidi, secrétaire générale de l’Unef. Le gel des prestations sociales, annoncé par François Bayrou le 15 juillet dans le cadre de mesures d’économies budgétaires de 7,1 milliards d’euros, concernera notamment les APL dont de nombreux étudiants dépendent.
Un coût de la vie étudiante en forte hausse
Selon les calculs de l’Unef, le coût de la vie étudiante a progressé de 4,12% en un an, soit deux fois plus qu’en 2024 (+2,25%). Cela représente une dépense supplémentaire moyenne de 807 euros par étudiant. « C’est extrêmement alarmant d’avoir une précarité étudiante de plus en plus forte », souligne Hania Hamidi.
Parmi les postes de dépenses, l’organisation relève la hausse des loyers dans le privé (+2,46%) et dans les résidences Crous (+3,26%). La contribution de vie étudiante et de campus (CVEC), en constante progression depuis 2018 (+16,67%), et le coût des transports viennent également alourdir le budget.
L’Unef réclame une réforme des bourses
Depuis l’élection d’Emmanuel Macron en 2017, le coût de la vie étudiante aurait augmenté de 32%, selon l’Unef. Le syndicat demande une revalorisation significative des bourses et une réforme élargissant leur attribution. La dernière réforme, en 2023, avait permis à 35.000 nouveaux étudiants de bénéficier de ces aides grâce à une enveloppe de 500 millions d’euros.
Le saviez-vous ? Une « année blanche » désigne une période durant laquelle les prestations sociales, les retraites et certains barèmes fiscaux sont gelés par le gouvernement. En 2026, cette mesure vise à réaliser 7,1 milliards d’euros d’économies. L’année blanche étudiants signifie qu’aucune revalorisation ne sera appliquée aux aides dont dépendent de nombreux étudiants, comme les APL. L’Unef redoute que cette décision aggrave encore la précarité étudiante.