Immobilier Paris 4e : À vendre, incroyable duplex avec vue de la Place des Vosges

Immobilier Paris 4e . À vendre, ce duplex rénové dans l’Hôtel de Chaulnes offre une vue unique sur la Place des Vosges.

Plonger dans l’histoire parisienne tout en profitant d’un confort moderne : c’est la promesse de ce duplex niché au dernier étage de l’Hôtel de Chaulnes, un édifice classé qui domine la Place des Vosges. Ici, le charme de l’ancien se marie à une rénovation élégante, offrant un panorama unique sur l’un des plus beaux squares de Paris.

Un écrin au sommet de l’Hôtel de Chaulnes

Situé au troisième et dernier étage de ce bâtiment inscrit aux Monuments historiques, l’appartement déploie 88 m² au sol (60 m² loi Carrez). Dès l’entrée, le regard est happé par la double réception baignée de lumière, suivie d’une cuisine conviviale ouverte sur une salle à manger. À l’étage, une grande chambre sous les toits invite au repos. L’ensemble est complété par une salle de douche et des toilettes.

Le prestige d’une vue rare

Atout majeur de ce duplex : sa vue imprenable sur les jardins parfaitement symétriques de la Place des Vosges, sans aucune façade en vis-à-vis. Une perspective verte et majestueuse, que viennent sublimer une belle hauteur sous plafond et des volumes généreux.

Quand le cachet rencontre le confort

Poutres apparentes, cheminées anciennes, parquet massif : les éléments d’origine rappellent l’histoire du lieu, tandis que la rénovation apporte modernité et élégance. Deux débarras et la possibilité d’un stationnement dans la cour de l’immeuble complètent ce bien, rare pour le quartier. Autre avantage : le plan permet d’envisager l’aménagement d’une seconde chambre.

« Vivre l’esprit de la Place des Vosges »

Cet appartement s’adresse à ceux qui recherchent une expérience parisienne unique : vivre au cœur du Marais dans un lieu chargé d’histoire, avec une vue iconique. Un écrin pour amoureux du patrimoine et de l’art de vivre à la française.

Le saviez-vous ? Édifié au XVIIe siècle, l’Hôtel de Chaulnes est l’un des prestigieux hôtels particuliers qui bordent la Place des Vosges. Classé aux Monuments historiques, il témoigne du faste aristocratique de l’époque. Acquérir un logement en son sein, c’est embrasser une part de l’histoire parisienne.

Son prix : 1 990 000 €. Plus de renseignements sur John Taylor.

