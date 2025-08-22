Crédit immobilier et PTZ 2025 : Avez-vous droit au nouveau prêt à taux zéro ?

Depuis avril 2025, le prêt à taux zéro est accessible partout en France, pour les maisons comme les appartements. Voici comment savoir si vous pouvez en profiter.

Depuis le 1er avril 2025, le prêt à taux zéro (PTZ) a changé de visage. Longtemps réservé aux zones dites « tendues » et aux appartements collectifs, il est désormais accessible partout en France et pour tous les logements neufs, y compris les maisons individuelles. Bonne nouvelle si vous êtes primo-accédant : le PTZ peut financer jusqu’à 50 % de votre achat immobilier, sans intérêts. Reste à savoir si vous y avez droit. Notre guide pratique vous aide à faire le point.

Le PTZ 2025 est accessible partout en France, y compris pour les maisons neuves.

Il peut financer jusqu’à 50 % du prix d’achat, sans intérêts.

Réservé aux primo-accédants sous conditions de revenus.

Les plafonds varient selon la zone géographique et la taille du foyer.

Qui peut bénéficier du PTZ en 2025 ?

Le PTZ reste réservé aux primo-accédants au sens de l’administration, c’est-à-dire les ménages qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années.

Certaines exceptions existent. Ainsi, vous pouvez quand même bénéficier du PTZ si vous êtes en situation de handicap, d’invalidité, ou si votre précédent logement a été rendu inhabitable par une catastrophe naturelle.

Attention : Le logement doit devenir votre résidence principale et vous devez vous engager à l’occuper pendant au moins 6 ans. Vous pourrez le louer passé ce délai, sauf exceptions (mobilité professionnelle, divorce, handicap…).

Vos revenus sont-ils compatibles avec le PTZ ?

C’est la première condition à vérifier : vos revenus fiscaux de référence ne doivent pas dépasser un plafond fixé par l’État. Ces plafonds varient selon la taille du foyer et la zone géographique du logement.

Voici les plafonds de revenus 2025 en en vigueur depuis le 1er avril :

Nombre de personnes Zone A bis et A Zone B1 Zone B2 et C 1 37 000 € 30 000 € 27 000 € 2 51 800 € 42 000 € 37 800 € 3 62 900 € 51 000 € 45 900 € 4 74 000 € 60 000 € 54 000 € 5 et + 85 100 € 69 000 € 62 100 €

Exemple : un célibataire à Paris (zone A bis) peut bénéficier du PTZ jusqu’à 37 000 € de revenus annuels. Un couple avec deux enfants à Toulouse (zone B1) est éligible tant que ses revenus ne dépassent pas 60 000 €.

Bon à savoir : Dans quelle zone se situe votre logement ? Zone A bis : Paris et 76 communes de la petite couronne.

: Paris et 76 communes de la petite couronne. Zone A : reste de l’Île-de-France, Côte d’Azur, Genevois français.

: reste de l’Île-de-France, Côte d’Azur, Genevois français. Zone B1 : grandes agglomérations (plus de 250 000 habitants), DOM, Corse, villes chères comme Annecy, Bayonne, La Rochelle.

: grandes agglomérations (plus de 250 000 habitants), DOM, Corse, villes chères comme Annecy, Bayonne, La Rochelle. Zone B2 : villes moyennes (plus de 50 000 habitants), communes littorales ou frontalières tendues.

: villes moyennes (plus de 50 000 habitants), communes littorales ou frontalières tendues. Zone C : le reste du territoire, zones rurales et petites villes. Pour connaitre la zone dans laquelle se situe le logement convoité, rendez-vous sur le simulateur du gouvernement.

Combien pouvez-vous emprunter avec le PTZ ?

Le PTZ finance entre 20 % et 50 % du coût de votre achat immobilier. Mais attention : il existe un plafond de coût d’opération retenu par l’État. Si votre logement coûte plus cher, seule la partie jusqu’au plafond sera prise en compte.

Zone Plafond du coût d’opération retenu % financé par le PTZ Montant maximum du PTZ Zone A et A bis (Paris, 1ère couronne, Côte d’Azur…) 255 000 € 40 % 102 000 € Zone B1 (grandes agglomérations comme Lyon, Bordeaux, Nantes…) 240 000 € 40 % 96 000 € Zone B2 (villes moyennes, périphéries de métropoles) 200 000 € 20 % 40 000 € Zone C (petites villes, zones rurales) 100 000 € 20 % 20 000 €

Exemple : Un couple avec deux enfants qui achète un logement en zone B1 (par exemple à Toulouse) voit son opération plafonnée à 240 000 €. Le PTZ pourra donc couvrir jusqu’à 96 000 €, le reste devant être financé par un prêt classique et un apport.

Ce qu’il faut retenir Le PTZ est un prêt complémentaire gratuit qui peut représenter une aide de plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Les revenus pris en compte sont ceux de l’avis d’imposition N-2, comparés aux plafonds de votre zone.

Le montant du PTZ dépend du prix du bien dans la limite des plafonds fixés par l’État : de 20 % à 50 % du coût de l’opération.

Vous devez habiter le logement au moins 6 ans avant de pouvoir le louer, sauf cas particuliers (mobilité, divorce, handicap…).

Un simulateur officiel permet de vérifier en quelques clics votre éligibilité.

