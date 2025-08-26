Jeûne intermittent : Comment éviter la chute des cheveux à l’automne

Le jeûne intermittent pourrait impacter la santé des cheveux. Nutriments clés et conseils pour limiter la chute automnale.

Tendance santé en plein essor, le jeûne intermittent séduit de plus en plus de Français. Mais cette pratique pourrait aussi avoir un effet inattendu sur notre bien-être au quotidien : fragiliser nos cheveux. Et à l’automne, saison où la chute capillaire est déjà plus fréquente, mieux vaut agir pour préserver sa chevelure et rester bien dans sa peau… et chez soi.

En bref. Le jeûne intermittent modifie le métabolisme et peut réduire l’activité des cellules souches des follicules pileux. Résultat : chute de cheveux plus marquée, repousse ralentie, cheveux affinés. Un apport adapté en nutriments essentiels est la clé pour limiter les effets indésirables.

Newsletter MySweetimmo

Pourquoi le jeûne intermittent peut affecter la santé capillaire

Des recherches récentes publiées dans Nature et Cell montrent que lors de périodes prolongées sans alimentation, le corps détourne l’énergie des fonctions non vitales — comme la croissance des cheveux — vers les organes essentiels.

Les cellules souches des follicules pileux, responsables de la régénération capillaire, nécessitent un apport constant en nutriments. En cas de jeûne prolongé ou de carences, leur activité ralentit, ce qui peut provoquer un affinement des cheveux, une perte plus importante ou un cuir chevelu plus apparent.

Les femmes, plus sensibles aux variations hormonales, sont particulièrement concernées, mais les hommes ne sont pas épargnés.

Les signes qui doivent alerter ? Un affinement global de la chevelure, plus de cheveux retrouvés sur la brosse ou dans la douche, une repousse ralentie ou un cuir chevelu plus visible sont autant de signaux qu’il est temps d’ajuster son alimentation.

À lire aussi Jardin : Interdiction de tondre la pelouse entre 12h et 16h dans 23 dépargements

Les nutriments essentiels à intégrer

Pour soutenir la santé capillaire pendant un jeûne intermittent, il est recommandé de privilégier dans sa fenêtre alimentaire :

Protéines et collagène : pour la structure du cheveu

: pour la structure du cheveu Acides gras essentiels oméga-3 : pour nourrir le cuir chevelu

: pour nourrir le cuir chevelu Vitamines et minéraux clés : biotine, zinc, sélénium, riboflavine, vitamines C et D

La vitamine C, par exemple, participe à la formation du collagène et protège les cellules contre le stress oxydatif. La vitamine D joue un rôle clé dans la division cellulaire, essentielle au renouvellement des cheveux.

À lire aussi Vacances : Comment utiliser vos chèques-vacances et partir avec votre animal grâce à Toploc

Faut-il recourir aux compléments ?

Une alimentation équilibrée reste la meilleure source de nutriments, mais lorsque les apports sont insuffisants, des compléments peuvent aider à combler les carences. Les formules associant vitamine C, complexe de vitamines B, minéraux et collagène sont particulièrement adaptées pour soutenir la fibre capillaire et limiter la chute.

Shopping coup de pouce cheveux ALTRIENT® Vitamine C liposomale. Stimule la production de collagène, protège contre le stress oxydatif. 65,95 € / 30 sachets. ALTRIENT® Vitamine B + Minéraux. Boost énergétique, protège les cellules, soutient la santé des cheveux et de la peau. 81,55 € / 30 sachets

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements