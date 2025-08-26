Jeûne intermittent : Comment éviter la chute des cheveux à l’automne
Le jeûne intermittent pourrait impacter la santé des cheveux. Nutriments clés et conseils pour limiter la chute automnale.
Tendance santé en plein essor, le jeûne intermittent séduit de plus en plus de Français. Mais cette pratique pourrait aussi avoir un effet inattendu sur notre bien-être au quotidien : fragiliser nos cheveux. Et à l’automne, saison où la chute capillaire est déjà plus fréquente, mieux vaut agir pour préserver sa chevelure et rester bien dans sa peau… et chez soi.
En bref. Le jeûne intermittent modifie le métabolisme et peut réduire l’activité des cellules souches des follicules pileux. Résultat : chute de cheveux plus marquée, repousse ralentie, cheveux affinés. Un apport adapté en nutriments essentiels est la clé pour limiter les effets indésirables.
Pourquoi le jeûne intermittent peut affecter la santé capillaire
Des recherches récentes publiées dans Nature et Cell montrent que lors de périodes prolongées sans alimentation, le corps détourne l’énergie des fonctions non vitales — comme la croissance des cheveux — vers les organes essentiels.
Les cellules souches des follicules pileux, responsables de la régénération capillaire, nécessitent un apport constant en nutriments. En cas de jeûne prolongé ou de carences, leur activité ralentit, ce qui peut provoquer un affinement des cheveux, une perte plus importante ou un cuir chevelu plus apparent.
Les femmes, plus sensibles aux variations hormonales, sont particulièrement concernées, mais les hommes ne sont pas épargnés.
Les signes qui doivent alerter ? Un affinement global de la chevelure, plus de cheveux retrouvés sur la brosse ou dans la douche, une repousse ralentie ou un cuir chevelu plus visible sont autant de signaux qu’il est temps d’ajuster son alimentation.
Les nutriments essentiels à intégrer
Pour soutenir la santé capillaire pendant un jeûne intermittent, il est recommandé de privilégier dans sa fenêtre alimentaire :
- Protéines et collagène : pour la structure du cheveu
- Acides gras essentiels oméga-3 : pour nourrir le cuir chevelu
- Vitamines et minéraux clés : biotine, zinc, sélénium, riboflavine, vitamines C et D
La vitamine C, par exemple, participe à la formation du collagène et protège les cellules contre le stress oxydatif. La vitamine D joue un rôle clé dans la division cellulaire, essentielle au renouvellement des cheveux.
Faut-il recourir aux compléments ?
Une alimentation équilibrée reste la meilleure source de nutriments, mais lorsque les apports sont insuffisants, des compléments peuvent aider à combler les carences. Les formules associant vitamine C, complexe de vitamines B, minéraux et collagène sont particulièrement adaptées pour soutenir la fibre capillaire et limiter la chute.
