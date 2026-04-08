Immobilier : Découvrez 5 biens pour habiter autrement

Chaumière normande, péniche d’artiste ou ancienne maison de huttier … Découvrez 5 biens pensés comme de véritables refuges pour s’évader et habiter autrement.

Ralentir, contempler et se reconnecter à l’essentiel. À mesure que les rythmes s’accélèrent, l’évasion devient une nécessité plus qu’un luxe, portée par un désir de slow life.

À travers une sélection de cinq biens singuliers, Espaces Atypiques met en lumière des lieux pensés comme de véritables refuges. Des espaces où l’architecture dialogue avec le paysage, où la lumière façonne les volumes et où chaque détail invite à habiter autrement.

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Quand l’architecture épouse la nature – Montpellier – 845 m² – 2 226 000 €

Nathan Immo Films pour Espaces Atypiques

À une heure de Montpellier, et à 25 minutes à pied d’un village, ce domaine de près de 30 hectares s’étend sur 820 m² de surfaces utiles, en lien avec son environnement. Pensé pour habiter autrement, il offre un cadre propice au retrait et à la reconnexion.

Le panorama s’ouvre sur la vallée, la Méditerranée et, par temps clair, les Pyrénées jusqu’au phare de Cerbère. À proximité du Cirque de Navacelles, de Lodève, de Saint-Guilhem-le-Désert ou du lac du Salagou, il s’inscrit dans un paysage remarquable, entre nature préservée et grands horizons.

Le domaine s’organise autour de quatre constructions bioclimatiques en bois Douglas. Matériaux durables, lumière naturelle et circulations fluides structurent les espaces dans une écriture sobre, en dialogue avec le site.

Les trois habitations totalisent près de 400 m² habitables. La maison principale, d’environ 210 m², propose des volumes ouverts dans un esprit loft, avec quatre chambres et des toitures végétalisées ou à membrane. Une seconde habitation de 120 m² accueille trois chambres dans une écriture plus arrondie. La troisième, plus compacte (50 m²), s’organise autour de formes circulaires et d’une chambre dite « cosmique », pensée comme un espace de contemplation.

Un atelier de 445 m² complète l’ensemble.

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Une péniche d’artiste face au Palais des Papes – Avignon – 200 m² – 330 000 €

Gilles Bertoïa pour Espaces Atypiques

Amarrée sur l’Île Piot, face à Avignon, cette péniche propose un cadre de vie singulier, entre quiétude du fleuve et animation de la ville toute proche.

Une passerelle ombragée mène au pont supérieur, aménagé en terrasse. La piscine intégrée prolonge le regard vers le Rhône et les silhouettes de la cité, offrant un panorama en mouvement, rythmé par l’eau et la lumière.

L’habitation, d’environ 200 m², s’organise en deux espaces complémentaires. La capitainerie, aux accents des années 50, conserve ses boiseries en acajou et une atmosphère chaleureuse, prolongée par une cuisine rétro et une pièce de vie traversante, baignée de lumière entre végétation et reflets du fleuve.

En contrebas, un escalier métallique mène à un vaste volume de 60 m² aujourd’hui dédié au travail. Cet espace modulable peut évoluer selon les usages. Dans son prolongement, un couloir distribue l’espace nuit composé de quatre chambres avec leurs salles d’eau, dans une ambiance plus feutrée.

À l’intérieur comme à l’extérieur, la péniche offre un mode de vie atypique, ouvert sur le paysage, propice aussi bien à une vie familiale qu’à un lieu de création ou de réception, à quelques minutes à pied du centre d’Avignon.

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Une villa ouverte sur l’horizon et la mer – Bormes les Mimosas, Gaou-Bénat – 100 m² – 2 500 000€

Axel Damamme pour Espaces Atypiques

Au cœur du domaine privé et préservé du Gaou-Bénat, cette villa s’inscrit dans une architecture pensée dans l’esprit dedans-dehors, chère aux architectes Lefèvre et Aubert. Intégrée à la pente, elle se fond dans le relief, entre pierre et végétation méditerranéenne.

L’accès, par un discret escalier taillé dans la pierre, mène au niveau principal. La pièce de vie, traversante, réunit séjour et cuisine ouverte dans un même volume baigné de lumière.

D’un côté, une terrasse en bois s’ouvre largement sur la baie, offrant un panorama aux nuances de bleu et de vert. De l’autre, un patio minéral en pierres sèches, plus intime, invite au calme. Dans ce prolongement, la suite parentale s’ouvre à son tour sur l’extérieur, laissant toute sa place au paysage.

En contrebas, le niveau inférieur adopte une écriture inspirée des cabines de bateau. Il accueille une chambre, un coin nuit et une salle d’eau, dans une atmosphère plus feutrée. L’ensemble se prolonge par une terrasse menant à la piscine, dessinée en “L”, dont le bleu turquoise dialogue avec les pins environnants.

Au cœur du Marais poitevin, une maison comme un refuge -Maillezais – 226 m² – 299 000 €

Au cœur du Marais poitevin, dans la commune de Maillezais, cette ancienne maison de huttier se dresse sur sa digue comme un refuge au bout du monde. Sur un terrain de plus de 1 600 m², elle offre un cadre de vie apaisant, en lien direct avec la nature environnante.

Dès l’entrée, la salle à manger révèle l’âme des lieux avec ses tommettes anciennes encadrées de chêne. Dans son prolongement, le salon, largement ouvert sur l’extérieur, profite de la lumière et d’une vue dégagée sur le canal. Une terrasse en bois accompagne cette ouverture, tandis que le poêle scandinave structure l’espace et apporte une chaleur enveloppante.

La cuisine, sobre et fonctionnelle, s’inscrit dans la continuité des espaces de vie. Le rez-de-chaussée accueille également une chambre avec dressing, une salle de bain équipée d’une douche balnéo-hammam, ainsi qu’une véranda tournée vers le jardin, propice à l’installation d’un espace bien-être.

À l’étage, les chambres se répartissent sous la charpente, avec des vues ouvertes sur le marais. L’une d’elles, traversante, dialogue avec le paysage, tandis qu’une autre, dotée de larges ouvertures, invite à contempler la faune et les couchers de soleil.

La maison intègre des équipements en accord avec son environnement, notamment un système de récupération d’eau de pluie et des panneaux photovoltaïques en autoconsommation. À l’extérieur, le jardin arboré prolonge cette immersion, dans un calme absolu.

Une chaumière et ses dépendances d’artiste – Anneville Ambourville – 201 m² – 679 000 €

Julien Tragin pour Espaces Atypiques

Situé au cœur des boucles de la Seine, à seulement 1h30 de Paris, ce domaine s’inscrit dans un paysage de carte postale, face aux falaises de craie de Duclair. Entre vergers de pommiers et chemin de halage, l’ensemble se compose d’une chaumière principale entièrement rénovée et de trois dépendances de caractère, dans un cadre bucolique en prise directe avec le fleuve.

Récemment rénovée, la chaumière offre des volumes lumineux ouverts sur le paysage. La cuisine, spacieuse et conviviale, s’organise autour d’un îlot central en bois massif et distribue naturellement les différents espaces de vie.

Dans son prolongement, la pièce à vivre s’articule autour d’une grande cheminée, entre salle à manger et salon. À l’écart, le jardin d’hiver, largement vitré, accueille un coin lecture tourné vers la Seine.

En retrait, la suite parentale profite d’une vue apaisante sur les allées de pommiers, tandis qu’à l’étage, sous les combles, les chambres bénéficient de perspectives ouvertes sur le fleuve. Les dépendances, encore à repenser, laissent entrevoir de nombreuses possibilités d’usage, dans un cadre propice à une vie familiale ou à un lieu de création.

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