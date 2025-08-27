Immobilier de luxe Paris : Kyka affiche +350 % de croissance au premier semestre 2025

Avec un chiffre d’affaires de 9 M€ au premier semestre 2025, Kyka confirme l’attrait du marché parisien haut de gamme. Ses projets clé en main séduisent familles et expatriés.

Immobilier de luxe à Paris : hôtel particulier rénové par Kyka

Nouveau

© Kyka

Kyka a livré un hôtel particulier de 301 m² avec jardin rue de la Tour, à Paris 16e

Par Olivia Delage, le 27 août 2025
 0
1 - Une croissance portée par l’immobilier clé en main2 - Des biens d’exception livrés dans l’Ouest parisien3 - Des clients en quête de clé en main4 - Des perspectives de recrutement et d’expansion

Alors que le marché reste marqué par la prudence, l’immobilier de luxe à Paris continue de résister. Le groupe Kyka (Maison Kyka, Kyka Properties et Petra) annonce un chiffre d’affaires consolidé de 9 millions d’euros au premier semestre 2025, en hausse de 350 % par rapport à 2024. Une progression portée par une demande toujours soutenue pour les projets clé en main.

En bref

  • Le groupe Kyka réalise 9 M€ de chiffre d’affaires au S1 2025 (+350 %).
  • Maison Kyka a signé 60 nouveaux projets et livré 45 réalisations.
  • Kyka Properties a cédé deux biens d’exception dans le 16e arrondissement.
  • Le profil client type : femme CSP+, 38 ans, budget rénovation de 1 850 €/m².
Newsletter MySweetimmo

Une croissance portée par l’immobilier clé en main

Maison Kyka, pilier du groupe, a signé 60 nouveaux projets et livré 45 réalisations au premier semestre. Une trentaine d’opérations supplémentaires sont en cours.

Les quartiers les plus demandés restent Passy (35 %), apprécié des familles, le quartier Martyrs (25 %), qui séduit les jeunes cadres, et Saint-Germain-des-Prés (15 %), prisé des acquéreurs étrangers et des investisseurs. Le Marais, les Batignolles ou encore Bastille complètent ce palmarès.

Penthouse, Paris 16e – Superficie 172 m² et terrasse de 135 m²
À lire aussi

Des biens d’exception livrés dans l’Ouest parisien

La filiale Kyka Properties a livré et vendu deux biens emblématiques dans le 16e arrondissement : un hôtel particulier de 301 m² avec jardin rue de la Tour et un penthouse de 172 m² avec terrasse de 135 m² rue Nicolo.

Pour le second semestre, une dizaine de projets supplémentaires sont attendus, dont la rénovation de quatre appartements de prestige de 240 à 388 m², situés entre le 8e et le 16e arrondissement. Ces biens attirent une clientèle internationale, en quête de résidences clés en main à forte valeur patrimoniale.

À lire aussi

Des clients en quête de clé en main

Le client type se dessine : une femme CSP+ de 38 ans, à la recherche d’un appartement familial de trois pièces ou plus.

  • 50 % des acheteurs sont des secundo-accédants, essentiellement des familles.
  • 35 % restent des primo-accédants.
  • 10 % sont désormais des expatriés ou acquéreurs internationaux.
  • Le budget moyen de rénovation atteint 1 850 €/m², pour une surface recherchée d’environ 75 m².
À lire aussi

Des perspectives de recrutement et d’expansion

La société Petra, dédiée aux travaux, compte désormais 70 collaborateurs et prévoit une croissance de 150 % au second semestre. Pour l’ensemble du groupe, l’objectif est clair : poursuivre une expansion maîtrisée en s’appuyant sur son modèle intégré, de l’acquisition à la décoration, et sur une signature assumée : un chic parisien contemporain, entre respect du patrimoine et twist créatif.

Par Olivia Delage
Région Votre avis S'abonner En continu Rechercher
Abonnez-vous à la newsletter