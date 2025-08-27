Immobilier de luxe Paris : Kyka affiche +350 % de croissance au premier semestre 2025
Avec un chiffre d’affaires de 9 M€ au premier semestre 2025, Kyka confirme l’attrait du marché parisien haut de gamme. Ses projets clé en main séduisent familles et expatriés.
Alors que le marché reste marqué par la prudence, l’immobilier de luxe à Paris continue de résister. Le groupe Kyka (Maison Kyka, Kyka Properties et Petra) annonce un chiffre d’affaires consolidé de 9 millions d’euros au premier semestre 2025, en hausse de 350 % par rapport à 2024. Une progression portée par une demande toujours soutenue pour les projets clé en main.
En bref
- Le groupe Kyka réalise 9 M€ de chiffre d’affaires au S1 2025 (+350 %).
- Maison Kyka a signé 60 nouveaux projets et livré 45 réalisations.
- Kyka Properties a cédé deux biens d’exception dans le 16e arrondissement.
- Le profil client type : femme CSP+, 38 ans, budget rénovation de 1 850 €/m².
Une croissance portée par l’immobilier clé en main
Maison Kyka, pilier du groupe, a signé 60 nouveaux projets et livré 45 réalisations au premier semestre. Une trentaine d’opérations supplémentaires sont en cours.
Les quartiers les plus demandés restent Passy (35 %), apprécié des familles, le quartier Martyrs (25 %), qui séduit les jeunes cadres, et Saint-Germain-des-Prés (15 %), prisé des acquéreurs étrangers et des investisseurs. Le Marais, les Batignolles ou encore Bastille complètent ce palmarès.
Des biens d’exception livrés dans l’Ouest parisien
La filiale Kyka Properties a livré et vendu deux biens emblématiques dans le 16e arrondissement : un hôtel particulier de 301 m² avec jardin rue de la Tour et un penthouse de 172 m² avec terrasse de 135 m² rue Nicolo.
Pour le second semestre, une dizaine de projets supplémentaires sont attendus, dont la rénovation de quatre appartements de prestige de 240 à 388 m², situés entre le 8e et le 16e arrondissement. Ces biens attirent une clientèle internationale, en quête de résidences clés en main à forte valeur patrimoniale.
Des clients en quête de clé en main
Le client type se dessine : une femme CSP+ de 38 ans, à la recherche d’un appartement familial de trois pièces ou plus.
- 50 % des acheteurs sont des secundo-accédants, essentiellement des familles.
- 35 % restent des primo-accédants.
- 10 % sont désormais des expatriés ou acquéreurs internationaux.
- Le budget moyen de rénovation atteint 1 850 €/m², pour une surface recherchée d’environ 75 m².
Des perspectives de recrutement et d’expansion
La société Petra, dédiée aux travaux, compte désormais 70 collaborateurs et prévoit une croissance de 150 % au second semestre. Pour l’ensemble du groupe, l’objectif est clair : poursuivre une expansion maîtrisée en s’appuyant sur son modèle intégré, de l’acquisition à la décoration, et sur une signature assumée : un chic parisien contemporain, entre respect du patrimoine et twist créatif.