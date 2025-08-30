Crise de l’immobilier Chine : Ce que révèle la faillite d’Evergrande
Radié de la Bourse de Hong Kong, Evergrande incarne l’effondrement du modèle immobilier chinois. Décryptage en 5 questions d’une faillite emblématique.
Radié de la Bourse de Hong Kong, Evergrande symbolise la fragilité du marché immobilier en Chine. Surendettement, chute des prix, confiance ébranlée… Analyse d’une faillite emblématique et de ce qu’elle dit de l’économie chinoise.
En bref
Jadis premier promoteur de Chine, Evergrande a fait défaut en 2021, accumulé plus de 45 milliards de dollars de dettes et vient d’être radié de la Bourse de Hong Kong. Son effondrement illustre la crise profonde qui touche tout le secteur immobilier chinois.
Qu’est-ce qu’Evergrande ?
Evergrande est né dans les années 1990, porté par l’urbanisation rapide et l’essor des classes moyennes en Chine. En 2009, le groupe entre en Bourse à Hong Kong et devient le plus grand promoteur du pays. Sa valeur boursière atteint alors plus de 50 milliards de dollars sous la direction de son fondateur Xu Jiayin.
Comment le géant s’est-il effondré ?
Tout bascule en 2020, quand Pékin durcit l’accès au crédit pour limiter l’endettement massif des promoteurs. Les flux de trésorerie se tarissent, les projets restent inachevés, les ventes chutent. En 2021, Evergrande fait défaut et une ordonnance de liquidation judiciaire est émise en 2024. Symbole d’un modèle basé sur la dette, l’entreprise s’effondre.
Pourquoi a-t-il été radié de la Bourse de Hong Kong ?
En août 2025, le comité de cotation a mis fin à son parcours boursier. Evergrande n’avait pas respecté la date limite fixée pour reprendre ses activités. « Le retrait était inévitable », estime Dan Wang, économiste chez Eurasia Group. Sa dette s’élève alors à 45 milliards de dollars.
Quel impact sur l’économie chinoise ?
Le marché immobilier, longtemps moteur de la croissance, est désormais un fardeau. Evergrande et d’autres géants comme Country Garden ou Vanke plombent la confiance des ménages. Beaucoup de Chinois hésitent à acheter un logement si leur principal actif continue de perdre de la valeur. Résultat : la consommation ralentit, alors que Pékin mise justement sur la demande intérieure pour soutenir son économie.
Que révèle cette faillite ?
Pour les analystes, Evergrande est le miroir grossissant d’une économie en mutation. « Il est temps de trouver un moteur de croissance alternatif », note Dan Wang. Miser encore sur l’immobilier serait une erreur : la Chine doit désormais s’appuyer davantage sur la consommation et l’innovation technologique pour relayer sa croissance.