Crise de l’immobilier Chine : Ce que révèle la faillite d’Evergrande

Radié de la Bourse de Hong Kong, Evergrande incarne l’effondrement du modèle immobilier chinois. Décryptage en 5 questions d’une faillite emblématique.

Radié de la Bourse de Hong Kong, Evergrande symbolise la fragilité du marché immobilier en Chine. Surendettement, chute des prix, confiance ébranlée… Analyse d’une faillite emblématique et de ce qu’elle dit de l’économie chinoise.

En bref Jadis premier promoteur de Chine, Evergrande a fait défaut en 2021, accumulé plus de 45 milliards de dollars de dettes et vient d’être radié de la Bourse de Hong Kong. Son effondrement illustre la crise profonde qui touche tout le secteur immobilier chinois.

Newsletter MySweetimmo

Qu’est-ce qu’Evergrande ?

Evergrande est né dans les années 1990, porté par l’urbanisation rapide et l’essor des classes moyennes en Chine. En 2009, le groupe entre en Bourse à Hong Kong et devient le plus grand promoteur du pays. Sa valeur boursière atteint alors plus de 50 milliards de dollars sous la direction de son fondateur Xu Jiayin.

À lire aussi Immobilier Émirats arabes unis : Holo lève 22 millions de dollars pour transformer l’accession à la propriété

Tout bascule en 2020, quand Pékin durcit l’accès au crédit pour limiter l’endettement massif des promoteurs. Les flux de trésorerie se tarissent, les projets restent inachevés, les ventes chutent. En 2021, Evergrande fait défaut et une ordonnance de liquidation judiciaire est émise en 2024. Symbole d’un modèle basé sur la dette, l’entreprise s’effondre.

À lire aussi Africa Wealth Report 2025 : L’Afrique en tête de la croissance mondiale de la richesse

Pourquoi a-t-il été radié de la Bourse de Hong Kong ?

En août 2025, le comité de cotation a mis fin à son parcours boursier. Evergrande n’avait pas respecté la date limite fixée pour reprendre ses activités. « Le retrait était inévitable », estime Dan Wang, économiste chez Eurasia Group. Sa dette s’élève alors à 45 milliards de dollars.

Quel impact sur l’économie chinoise ?

Le marché immobilier, longtemps moteur de la croissance, est désormais un fardeau. Evergrande et d’autres géants comme Country Garden ou Vanke plombent la confiance des ménages. Beaucoup de Chinois hésitent à acheter un logement si leur principal actif continue de perdre de la valeur. Résultat : la consommation ralentit, alors que Pékin mise justement sur la demande intérieure pour soutenir son économie.

Que révèle cette faillite ?

Pour les analystes, Evergrande est le miroir grossissant d’une économie en mutation. « Il est temps de trouver un moteur de croissance alternatif », note Dan Wang. Miser encore sur l’immobilier serait une erreur : la Chine doit désormais s’appuyer davantage sur la consommation et l’innovation technologique pour relayer sa croissance.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements