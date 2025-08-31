Immobilier de stars : Robbie Williams s’offre un manoir de rêve à 40 millions de dollars à Miami
Après Los Angeles, Robbie Williams pose ses valises à Miami. Le chanteur britannique s’offre un manoir de rêve pour 40 millions de dollars, avec paddle flottant, vue mer et projets d’extension XXL.
Robbie Williams change de décor. Après avoir vendu sa villa de Los Angeles au rappeur Drake pour 75 millions de dollars, le chanteur britannique et sa famille s’installent à Miami. Montant de la transaction : 40 millions de dollars pour la maison et 5 millions supplémentaires pour son ameublement.
En bref
- Prix : 40 millions de dollars (+ 5 millions pour l’ameublement)
- Localisation : Old Cutler Bay, Coral Gables (Miami)
- Superficie : près de 1 800 m² habitables
- Atouts : jetée privée, garage 18 voitures, piscine ronde en bord de mer
Une demeure spectaculaire en bord de mer
Située dans l’exclusif quartier d’Old Cutler Bay, à Coral Gables, la propriété s’étend sur près de 1 800 m² habitables. Édifiée sur une presqu’île d’un acre, elle offre 435 pieds de façade maritime, un quai privé de 23 mètres et une vue sur trois côtés.
La maison, qui appartenait à Nicole Martin, ancienne star de The Real Housewives of Miami, et à son fiancé, l’avocat Anthony Lopez, pourrait établir un record de prix dans le quartier.
Sept chambres, une salle de sport géante et un garage XXL
À l’intérieur, le manoir compte 7 chambres, 7 salles de bain et 2 salles d’eau, un vaste séjour lumineux, une cuisine en marbre avec îlot central et bar. Côté loisirs, les Williams profiteront d’une piscine ronde en bord de mer, d’une salle de sport monumentale, d’une cave à vin, d’un fire-pit, d’une cuisine extérieure, sans oublier un garage pour 18 voitures.
Projets grandioses et voisinage VIP
L’artiste prévoit déjà 5 millions de dollars de travaux avec le promoteur Manny Angelo Varas, surnommé “The Billionaire’s Builder” selon le site TopTenRealEstateDeals. Au programme : un studio d’enregistrement, un pavillon de réception et même le premier court de padel flottant des États-Unis. À Old Cutler Bay, Robbie Williams retrouvera des voisins prestigieux : Gloria Estefan, Andy Garcia, Jennifer Lopez ou encore l’ancien basketteur Alonzo Mourning.