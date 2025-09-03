Immobilier : Guy Hoquet lance la GH Business School pour former les talents de demain

Guy Hoquet crée la GH Business School, une école diplômante dédiée aux différents métiers de l’immobilier. Objectif : professionnaliser le secteur, attirer et fidéliser les talents.

Le réseau Guy Hoquet crée la GH Business School, une école diplômante dédiée aux métiers de l’immobilier. Objectif : attirer de nouveaux talents, renforcer les compétences des collaborateurs et professionnaliser encore davantage le secteur.

Une école pour répondre aux besoins du secteur

Avec plus de 500 agences franchisées en France, Guy Hoquet franchit une nouvelle étape en lançant la GH Business School, une école pensée pour accompagner la transformation du marché immobilier et répondre aux besoins croissants en compétences.

« L’ouverture de la GH Business School marque une nouvelle étape dans l’histoire de notre réseau, affirme Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier. Face à un marché en profonde mutation, il est essentiel de donner aux futurs professionnels les clés pour réussir et aux collaborateurs déjà en poste les moyens d’évoluer. Cette école illustre notre engagement à structurer et professionnaliser toujours davantage notre secteur. »

Des formations diplômantes du Bac+2 au Bac+5

La GH Business School proposera des parcours diplômants du Bac+2 au Bac+5, couvrant les principales fonctions de l’immobilier : transaction, gestion locative, syndic, management d’agence.

« Le lancement de la GH Business School répond à une double ambition, souligne Élodie Cottin, directrice de la formation du réseau. Nous voulons à la fois sécuriser les parcours professionnels de ceux qui souhaitent rejoindre l’immobilier, et offrir de véritables perspectives d’évolution à nos collaborateurs déjà en poste. »

Cette ouverture vise aussi à attirer des profils en reconversion professionnelle, dans un contexte où le marché de l’emploi immobilier reste tendu.

Recruter et fidéliser les talents

Le secteur immobilier doit relever un défi majeur : attirer et fidéliser les talents. Guy Hoquet affiche clairement sa volonté de s’imposer comme un acteur de référence de la formation dans le secteur.

« Les métiers de l’immobilier sont passionnants et porteurs de sens, poursuit Stéphane Fritz. Mais ils souffrent encore parfois d’une image brouillée. En créant la GH Business School, nous envoyons un signal fort : celui d’un secteur qui se professionnalise, qui offre des carrières solides et qui se projette dans l’avenir. »

Un signal fort pour l’avenir

Avec cette école, le réseau entend aussi contribuer à valoriser l’image des métiers de l’immobilier auprès des jeunes générations.

« Nous voulons que la GH Business School soit perçue comme un référent en matière de formation, conclut Stéphane Fritz. Notre ambition est de former des professionnels compétents, éthiques et engagés, capables de répondre aux attentes des clients et aux enjeux d’un marché en perpétuelle évolution. »

