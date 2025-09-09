Démission du gouvernement : « Pas d’impact immédiat sur les taux de crédit », Caroline Arnould
Quelles conséquences de la démission du gouvernement de François Bayrou aura-t-elle sur le crédit immobilier ? Aucune, selon Caroline Arnould, directrice générale de CAFPI. Ce qui pourrait changer la donne? La décision de Fitch d’abaisser ou non la note de la France.
La démission de gouvernement de François Bayrou occupe le devant de la scène politique, mais elle n’a pas, à ce stade, de conséquence directe sur les conditions de crédit.
Le risque de tension anticipé
Les marchés avaient déjà largement anticipé le risque de tensions : le pic à 3,50 % sur l’OAT 10 ans correspondait à une réaction préventive avant le vote de censure, et le reflux à 3,40 %, avec un spread revenu à 71 points de base, – c’est-à-dire l’écart de taux entre l’emprunt d’État français et le Bund allemand, valeur refuge de la zone euro – traduit une stabilisation temporaire.
Les taux suspendus à la la décision de Fitch
« Aujourd’hui, les véritables catalyseurs pour les taux de crédit ne sont pas politiques, mais financiers », souligne Caroline Arnould, directrice générale de CAFPI. « La décision de Fitch, attendue vendredi, sera déterminante : un abaissement de la note de la France pourrait relancer la tension sur les taux. La réunion de la BCE jeudi est également clé : si les taux directeurs restent inchangés, cela conforterait la détente observée ces derniers jours. Enfin, la nomination d’un nouveau gouvernement – ou une dissolution – constituerait le principal déclencheur d’un éventuel mouvement de marché. »
En conclusion : pas d’impact majeur immédiat sur les taux de crédit, mais une incertitude latente qui pourrait ressurgir au gré des décisions politiques et financières de cette fin de semaine.