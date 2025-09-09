Immobilier et crise politique : « Le logement, ciment de la nation », Norbert Fanchon

Pour Norbert Fanchon président du Groupe Gambetta le logement ciment de la nation demeure un facteur d’équilibre social et économique malgré la crise politique.

Newsletter MySweetimmo

Une crise institutionnelle profonde

La France ne semble plus capable de sérénité institutionnelle. Elle paraît désormais inapte à se choisir un gouvernement stable ou une majorité, à voter un budget, à se fixer un cap sur l’essentiel : réduire un déficit abyssal et apurer une dette qui menace nos équilibres. C’est un cancer démocratique qui ronge le pays, et sur le traitement, les partis politiques ne tombent pas davantage d’accord.

Pourtant, des lois sont votées, des textes réglementaires publiés. Des compromis se forment, avec une méthode transpartisane et une concertation avec les corps intermédiaires. Peu de domaines y sont parvenus, mais le logement a montré qu’il pouvait être ce ciment de la nation. Dans l’intérêt des ménages, il faut vouloir qu’il le reste.

Un diagnostic partagé et des avancées

Sur le logement, le diagnostic est unanime. Insuffisance d’offres, cherté, nécessité de rénover un parc obsolescent, déséquilibres territoriaux : aucun désaccord sur les maux, ni sur leurs conséquences – tensions sociales, désolvabilisation de la demande, frein à la compétitivité, entrave à la réindustrialisation, affaiblissement démographique.

La ministre du Logement, Valérie Létard, a su, par sa connaissance du secteur, sa détermination et son action, faire bouger les lignes économiques et idéologiques. Les victoires obtenues depuis 2024 en témoignent : élargissement du prêt à taux zéro à la maison individuelle et à l’ensemble du territoire, exonérations fiscales pour la transmission familiale et l’investissement locatif, ou encore amortissement des logements neufs et existants.

Ces mesures, inscrites dans les budgets 2025 et 2026, devraient rallier une majorité de parlementaires, de l’extrême gauche à l’extrême droite en passant par le bloc central. À juste titre, puisque, comme Valérie Létard l’a affirmé haut et fort lors de la REF (Rencontre des Entrepreneurs de France), le logement génère 53 Md€ de recettes nettes pour l’Etat. Or, ces revenus pourraient, dans un contexte de dette publique extraordinaire, être mis au service de la croissance du pays et ainsi, permettre au logement de jouer son rôle de moteur de la relance économique.

Le logement, ciment de la nation face aux échéances électorales

La situation peut-elle durer ? Résistera-t-elle au durcissement des positions à l’approche des municipales, puis de la présidentielle, voire d’une nouvelle législative ? Les partis ont tendance à accentuer leurs différences, au moment même où le pays a besoin d’unité. Pourtant, le logement peut transcender ces clivages, et les Français n’accepteront pas que la classe politique échoue à leur apporter des réponses tangibles.

Il existe aujourd’hui un véritable front républicain pour le logement, malheureusement introuvable dans d’autres domaines. Peut-être faut-il y voir un signe : et si le logement donnait l’exemple d’une politique qui transcende les partis, pour le seul bénéfice des ménages et de la nation ?

Acceptons-en l’augure.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements