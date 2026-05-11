Immobilier : « Ce que 700 conversations avec des vendeurs révèlent sur le blocage du marché », Benjamin Mechaly

Benjamin Mechaly, co-fondateur de Primomanda, partage les enseignements tirés de près de 700 conversations menées ces six derniers mois avec des propriétaires en projet de vente, principalement en Île-de-France.

Le marché immobilier français est aujourd’hui largement commenté à l’aune d’un facteur devenu central : la remontée des taux. Elle expliquerait à elle seule le ralentissement des transactions. Cette lecture est partielle. Une autre cause, plus silencieuse, pèse désormais tout autant : la défiance des vendeurs vis-à-vis des agences immobilières.

Newsletter MySweetimmo

“Je n’ai pas de nouvelles, jamais. Rien, rien, rien”

Les enseignements présentés ici sont tirés de l’analyse qualitative et quantitative des échanges téléphoniques tenus avec environ 700 propriétaires en projet de vente, sur les six derniers mois, majoritairement en Île-de-France. Ce que disent ces conversations est sans ambiguïté : la relation entre vendeurs et agents s’est profondément dégradée.

Près d’un vendeur sur cinq raconte spontanément, dans les premières minutes de l’échange, un mandat précédent qui n’a rien donné. Les mots reviennent, souvent les mêmes : “Je n’ai pas de nouvelles, jamais. Rien, rien, rien.” Ou encore : “C’est tellement facile à faire qu’ils repartaient avec leur mandat et puis il ne se passait rien.” Ces expériences passées ne sont plus marginales. Elles structurent désormais la perception du métier.

Lorsqu’on classe les réticences exprimées en début d’échange, un basculement apparaît nettement. “J’ai déjà eu une mauvaise expérience avec une agence” revient cinq fois plus souvent que “je ne suis pas d’accord avec le prix proposé”. Au total, les freins liés à la défiance cumulent un volume de mentions plus de huit fois supérieur aux désaccords sur le prix. Le principal obstacle à la mise en vente, en 2026, n’est donc plus économique. Il est relationnel.

“Tous les agents m’appellent, puis une fois qu’ils ont le mandat, il n’y a plus personne”

Cette défiance se cristallise particulièrement autour du mandat exclusif. Le mot lui-même est devenu difficile. Non pas pour des raisons juridiques ou contractuelles, mais pour ce qu’il suggère. Les propriétaires expriment cinq craintes récurrentes : réduire leurs chances de vendre, faire face à l’inertie de l’agent une fois le mandat signé, se retrouver enfermés contractuellement, bloquer d’autres opportunités de vente, ou, plus simplement, refuser par principe toute forme d’exclusivité. “Tous les agents m’appellent, puis une fois qu’ils ont le mandat, il n’y a plus personne”, résume l’un d’eux.

Ce point est essentiel : aucune de ces craintes ne porte sur les conditions du contrat. Toutes traduisent la même intuition, celle d’un engagement asymétrique. Le vendeur s’engage, l’agent promet. Et cette promesse, trop souvent, n’est pas perçue comme tenue.

Plusieurs facteurs alimentent ce déséquilibre. La multiplication des réseaux et des sollicitations a accru la pression commerciale sur les vendeurs, parfois jusqu’à saturation, “J’étais harcelée d’agences immobilières”, confie une propriétaire. Dans le même temps, l’estimation, longtemps outil de légitimation de l’agent, est de plus en plus contestée. Près d’un vendeur sur dix arrive désormais avec son propre prix, construit à partir d’outils en ligne, et remet en cause d’emblée celui proposé par l’agence.

Contrairement à une idée reçue, ce phénomène n’est pas circonscrit à Paris. Il se retrouve massivement en banlieue et en grande couronne. La défiance est devenue un fait de marché, pas une anomalie locale.

Faut-il en conclure que le métier d’agent immobilier est remis en cause ?

Non. Ce qui l’est, en revanche, c’est son modèle de rémunération. Tant que celui-ci reposera sur une logique de conquête du mandat fondée sur la promesse, la tentation sera forte de surpromettre pour signer. Et la déception, ensuite, sera à la hauteur de l’écart entre la promesse et la réalité.

La sortie de cette impasse ne passe pas par la disparition de l’exclusivité, mais par sa transformation. Elle ne peut plus être demandée, elle doit être méritée. Autrement dit, la promesse d’engagement doit céder la place à une preuve d’engagement. C’est à cette condition que la confiance pourra être reconstruite et que le marché pourra, à nouveau, se fluidifier.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements