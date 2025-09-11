Saint-Tropez : Le promoteur immobilier Kaufman & Broad mis en examen pour corruption

Le promoteur immobilier Kaufman & Broad est mis en examen pour corruption dans le dossier de rénovation du centre-ville de Saint-Tropez en 2011.

Le promoteur immobilier Kaufman & Broad a été mis en examen pour corruption active, trafic d’influence et favoritisme dans le dossier de la rénovation du centre-ville de Saint-Tropez. L’affaire, suivie par le Parquet national financier, soulève des interrogations sur les conditions d’attribution de ce marché public.

Une procédure ouverte par le Parquet national financier

La mise en examen, décidée le 25 juillet, vise plusieurs chefs : « favoritisme, corruption active, trafic d’influence et recel de prise illégale d’intérêts », a indiqué une source judiciaire à l’AFP, confirmant une information de Mediapart. Cette décision s’inscrit dans une information judiciaire ouverte par le Parquet national financier (PNF) concernant les conditions d’un marché d’aménagement à Saint-Tropez.

Dans un communiqué, Kaufman & Broad a déclaré avoir « été informé de sa mise en examen dans le cadre d’une instruction relative à l’attribution, en 2011, d’une concession d’aménagement à Saint-Tropez (Var) ». Le groupe immobilier précise qu’il « conteste les faits qui lui sont reprochés et coopère entièrement avec les autorités judiciaires ».

« L’immobilier à Saint-Tropez a toujours attiré les convoitises »

Pour Olivier Baratelli, avocat de la société Sagem, non retenue lors de l’appel d’offres, « c’est une avancée essentielle du dossier pénal. L’immobilier à Saint-Tropez a toujours attiré les convoitises ». Selon lui, « c’est l’édifice des responsabilités qui sort des terres. Les mis en examen vont pouvoir donner des explications (…), les Tropéziens ont le droit de savoir ».

L’ancien maire Jean-Pierre Tuveri également mis en cause

Cette procédure judiciaire concerne aussi l’ancien maire de Saint-Tropez, Jean-Pierre Tuveri, mis en examen à Paris en 2023 pour favoritisme. Il est soupçonné d’avoir avantagé Kaufman & Broad, l’un des quatre candidats à avoir déposé une offre avant d’être choisi par le conseil municipal en 2011.

Selon des éléments de l’enquête consultés par l’AFP, M. Tuveri s’était défendu devant le juge d’instruction en expliquant que le dossier était « extrêmement complexe ». Le magistrat instructeur a cependant relevé que le conseil municipal avait voté plusieurs permis modificatifs postérieurs à l’attribution de la concession, susceptibles d’avoir procuré des avantages financiers indus au promoteur.

Ces changements incluaient notamment un nombre plus élevé de logements sociaux – générant davantage de subventions publiques et d’exonérations fiscales – ainsi qu’un cinquième niveau de parking, destiné à accroître les recettes prévues.

