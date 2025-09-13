A vendre à Paris : Un appartement signé Pierre Lacroix, boulevard Saint-Germain

Ce luxueux appartement de 180 m², 6 pièces et 3 chambres, situé cœur du quartier de l’Odéon et repensé par l’architecte Pierre Lacroix, est à proposé à la vente par le réseau Varenne.

Cet appartement de 180 m² est situé à deux pas de l’Odéon, sur le prestigieux boulevard Saint-Germain à Paris dans le 6e arrondissement. Entièrement repensé par l’architecte et designer Pierre Lacroix, ce cinquième étage avec ascenseur marie avec justesse le charme de l’ancien et l’élégance contemporaine.

Une rénovation de Pierre Lacroix

Dès l’entrée, la lumière s’impose. Orienté plein sud, l’appartement déroule un balcon filant qui embrasse la perspective du boulevard, tandis qu’à l’intérieur, l’atmosphère se nourrit du dialogue permanent entre l’ancien et le contemporain.

Pierre Lacroix, sélectionné parmi les 100 meilleurs créateurs par AD en 2023, a ici mené une rénovation d’une précision remarquable : un chantier pensé comme une partition, où chaque détail compte.

Dans le vaste salon, moulures et parquet ancien servent d’écrin aux lignes sobres et raffinées du mobilier. Le décor, proposé clé en main et entièrement meublé, reflète la vision de l’architecte : une esthétique intemporelle où l’inox brossé, le marbre et les matières nobles s’associent sans heurt à la mémoire des lieux. L’espace, généreux et fluide, accueille une salle à manger attenante, conçue pour prolonger l’esprit convivial de la cuisine.

Celle-ci, pièce maîtresse du projet, se déploie comme un lieu de partage : volumes ouverts, équipements haut de gamme et design sobre en font une scène de vie quotidienne autant qu’un espace de réception.

Côté cour, le calme règne. Trois chambres élégantes s’ouvrent sur une perspective dégagée, chacune dotée de sa salle de bains et de ses propres codes stylistiques, alliant confort et raffinement.

Ici encore, Pierre Lacroix a travaillé la symétrie, les circulations et la lumière avec un sens aigu de l’équilibre. Dans les salles de bains, le marbre se fait sculpture, les miroirs jouent avec la clarté, les vasques rappellent le soin apporté aux gestes du quotidien.

La rencontre entre patrimoine et design

L’ensemble se distingue par une modernité discrète : climatisation intégrée, ascenseur, gardien et sécurité par digicode complètent le charme ancien des lieux. Ce contraste, loin d’être artificiel, s’inscrit dans une logique d’héritage réinventé. Car Pierre Lacroix n’en est pas à son coup d’essai : on lui doit déjà la métamorphose des suites de l’Hôtel Particulier Montmartre ou encore la renaissance d’appartements historiques rive gauche.

Ici, il poursuit ce travail de couture architecturale, donnant une seconde vie à un espace qui n’avait connu aucune transformation majeure depuis près d’un siècle.

À travers cette rénovation, l’appartement ne se contente pas d’être habitable : il devient une œuvre. Une œuvre vivante, où l’on ressent la patine des siècles passés et la rigueur contemporaine d’un créateur pour qui « l’architecture est de la musique figée ».

Le prix : 6 300 000 €. Le contact : Varenne.

