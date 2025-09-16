Immobilier : Orpi veut devenir le guichet unique du logement

Orpi élargit son offre et présente sa feuille de route 2025-2029 avec l’ambition de devenir le guichet unique du logement. Grâce à cette transformation, les agences Orpi pourront à terme couvrir tous les besoins immobiliers des Français, à chaque étape de vie et sur tous les territoires.

Orpi dévoile sa nouvelle feuille de route 2025-2029 et l’élargissement de son offre de services à destination de ses clients. Portée par Guillaume Martinaud, Président réélu de la Coopérative, et son Conseil de Gérance reconduit pour un nouveau mandat de 4 ans, cette stratégie ambitieuse concrétise un engagement fort : faire d’Orpi le guichet unique du logement.

L’objectif : garantir la réussite de chaque parcours immobilier, en offrant aux Français une palette complète de solutions de l’achat à la gestion, en passant par le financement, l’assurance et la gestion de son bien.

“Je suis heureux d’ouvrir ce nouveau mandat entouré d’un conseil de gérance mobilisé et déterminé. Dans un contexte où la question du logement est plus centrale que jamais, il est de notre responsabilité d’agir et d’aller plus loin pour apporter des réponses concrètes. Grâce à la force de notre modèle coopératif et à l’engagement collectif du Réseau, nous voulons faire avancer le secteur et contribuer à simplifier durablement le parcours immobilier de tous », précise Guillaume Martinaud, Président de la coopérative Orpi.

Une offre pensée pour accompagner les clients à chaque étape du parcours immobilier

Pour concrétiser cette vision, Orpi enrichit ses métiers traditionnels de la vente, l’acquisition, la gestion locative, avec des solutions complémentaires dans 3 filiales intégrées. L’objectif ? Répondre aux attentes d’aujourd’hui et anticiper les usages de demain pour devenir le point d’entrée unique pour tous les besoins du logement.

Orpi Financement pour sécuriser et simplifier chaque démarche liée au crédit immobilier, du conseil à l’obtention du financement. Avec un accompagnement personnalisé, les clients se verront guider tout au long du montage de leur dossier à la recherche des meilleures conditions et à la sécurisation de leur financement. Lancée dès le second semestre, l’offre sera déployée au fil des mois au sein des agences du réseau. Le Réseau prévoit l’intégration de 100 courtiers experts en financement d’ici 2029. Ce service permettra ainsi une maîtrise de A à Z du parcours client, de la recherche du logement idéal, à son financement.

Orpi Assurances propose un panel d’offres complet et des garanties adaptées à chaque parcours immobilier. Pour protéger les propriétaires, locataires ou encore copropriétaires des aléas du logement, les clients pourront souscrire directement auprès de leur conseillers Orpi une assurance Multirisques Habitation (MRH), une assurance emprunteur, une garantie revente pour les acquéreurs, une Garantie Loyers-Impayés ou Assurance Propriétaire Non-Occupant (PNO) pour les bailleurs, ou encore une Assurance multirisque Immeuble (MRI) pour les copropriétaires. Grâce à une plateforme digitale dédiée, les agents pourront accompagner leurs clients dans la souscription et la gestion des contrats et des sinistres, le tout en ligne. Lancée en mars dernier, Orpi Assurances est déjà intégrée dans 200 agences du réseau et prévoit l’accélération de son développement ce second semestre.

Orpi France Gestion, permet à l’ensemble des agences du Réseau de proposer à ses clients la gestion locative de leur bien. Grâce à une équipe dédiée au siège de la Coopérative, cette solution “déportée” permet aux agences locales – qui ne proposent pas le service – de renforcer leur panel de solutions et répondre à tous les besoins de leurs clients, actuels et futurs. Initié en 2024, le Réseau a enregistré la gestion de plus de 390 lots complémentaires et se donne l’ambition d’attendre 600 lots complémentaires d’ici fin 2025.

Intégrer la gestion locative dans 80% des agences Orpi

Avec cette nouvelle offre structurée, la Coopérative se donne l’ambition d’intégrer la gestion locative dans 80% de ses agences qui opéraient jusqu’à présent uniquement sur la transaction.

“Qu’il s’agisse d’un premier achat ou d’un investissement, un achat immobilier va de pair avec de nombreuses démarches pour le mener jusqu’à son terme. Souvent vecteur de stress et de lourdeur administrative, c’est notre rôle, en tant qu’agent immobilier de réduire ce facteur et accompagner le plus sereinement possible l’ensemble de nos clients. C’est ce qui a motivé le lancement de nos offres complémentaires, permettant désormais à chacun d’avoir un point contact unique et de proximité, tout au long de leur parcours immobilier », précise Guillaume Martinaud.

Avec le lancement de ces 3 filiales, la Coopérative entend intégrer ces 3 services complémentaires dans l’ensemble de ses 1250 agences à horizon 2029. Un objectif qui s’accompagne d’un programme de formation continue et de recrutement des équipes, pour garantir la montée en compétence sur ces nouveaux services, dans l’esprit de partage, d’innovation et de proximité qui fait la force d’Orpi depuis près de 60 ans.

Preuve de son engagement, la Coopérative prévoit également le lancement de Orpi Patrimoine et d’Orpi France Syndic d’ici 2027 qui permettront d’intégrer au portefeuille de solutions le conseil patrimonial et la gestion de copropriété dans l’ensemble de ses agences.

Une réponse concrète aux enjeux du marché et aux attentes des Français

En enrichissant son offre de ces nouvelles solutions, Orpi réaffirme sa mission historique : faciliter l’accès au logement pour l’ensemble des Français. Dans un marché où les évolutions des taux, la tension locative et la pression réglementaire complexifient le parcours immobilier depuis plusieurs années, cette stratégie s’enracine dans les valeurs fondatrices de la Coopérative : partage, solidarité, proximité.

Ce développement s’inscrit dans une stratégie ambitieuse pour la Coopérative avec 3 piliers majeurs, portés collectivement par les 8 membres du conseil de Gérance :

Développer les activités de la Coopérative, en associant à l’élargissement de l’offre, le développement des métiers traditionnels du Réseau, notamment de la gestion locative et syndic. Un virage qui est rendu possible par une transformation digitale du Réseau, déjà opérée en 2024.

Renforcer le recrutement et assurer la montée en compétences du Réseau, notamment en développant les Centres de Formations en régions.

Pérenniser le Réseau en soutenant son développement vertical et horizontal, en développant le maillage du Réseau, notamment avec des concepts adaptés et en adaptant le parcours aux nouveaux besoins des Français en matière d’immobilier. Après avoir lancé Orpi Villages début 2025, la Coopérative comptabilisera 20 agences sous ce nouveau concept d’ici la fin d’année.

