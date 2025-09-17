Travaux du quotidien : Les 10 questions que les Français se posent le plus souvent

Quelles sont les questions les plus courantes des particuliers sur les petits travaux du quotidien ? Le point avec Travaux.com qui révèle que « Comment déboucher des toilettes? » arrive en tête de liste !

Nos maisons sont nos refuges, mais le moindre incident peut les transformer en terrain de galères domestiques. Si l’intervention d’un professionnel s’impose pour certains travaux, les petits soucis du quotidien incitent souvent les Français à chercher la solution par eux-mêmes, en ligne.

Travaux.com propose depuis plusieurs années le service « Demandez à un professionnel ». Aujourd’hui, le site dévoile les 10 questions les plus fréquemment posées par ses utilisateurs. Qu’il s’agisse de déboucher des toilettes ou de savoir combien de temps il faut laisser sécher un mur avant de le peindre, ces interrogations illustrent les petits défis du quotidien.

Serge Masson, porte-parole de Travaux.com, rappelle que si ces problématiques sont courantes, elles restent méconnues tant qu’on n’y est pas confronté.

« Entretenir et aménager son logement soulève souvent des interrogations — parfois surprenantes — mais la plupart trouvent une réponse simple. Même les incidents les plus courants, comme des toilettes bouchées ou un détecteur de fumée défaillant, peuvent être déstabilisants lorsqu’on y est confronté pour la première fois. Internet peut apporter des solutions fiables, mais en cas de doute, l’intervention d’un professionnel reste la meilleure option», explique-t-il.

Newsletter MySweetimmo

10 questions les plus fréquentes

Comment déboucher des toilettes ?

Heureusement, ce problème est souvent facile à résoudre, notamment à l’aide d’une ventouse, disponible à partir de 3 €. Placez-la dans la cuvette et effectuez des mouvements de va-et-vient, de plus en plus énergiques. Cela devrait permettre à l’eau de s’écouler et au bouchon de se désagréger. Si cela ne fonctionne pas, l’obstruction se trouve peut-être plus loin dans les canalisations — il faudra alors faire appel à un professionnel.

Peut-on poser du carrelage sur un ancien carrelage ?

C’est techniquement faisable, mais fortement déconseillé par les professionnels. Cela alourdit la surface, au risque de fragiliser les murs ou les sols. De plus, cela augmente les risques d’infiltration à cause des interstices entre les carreaux. Retirer l’ancien carrelage prend plus de temps, mais évite des dommages… et des coûts supplémentaires à long terme.

Comment purger un radiateur ?

Commencez par l’éteindre et attendez qu’il refroidisse complètement. Munissez-vous d’un récipient et d’un chiffon. À l’aide d’une clé de purge, d’un tournevis plat ou même d’une pièce de monnaie, ouvrez la vis de purge (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) jusqu’à entendre un sifflement : c’est l’air qui s’échappe. Lorsque l’eau commence à couler, refermez la vis. Astuce : commencez toujours par les radiateurs du rez-de-chaussée avant de monter.

Combien de temps faut-il laisser sécher un enduit avant de peindre ?

Selon la surface et les conditions ambiantes (chaleur, humidité), le séchage peut prendre de quelques jours à quatre semaines. L’enduit change de couleur, passant du brun foncé au rose saumon, signe qu’il est sec. Avant de peindre, appliquez une « couche de brume » (mélange à 30 % d’eau et 70 % de peinture) pour éviter que la peinture ne s’écaille. Appliquez deux couches de brume, puis deux couches de finition.

Comment changer les portes des meubles de cuisine ?

Changer uniquement les portes et les poignées permet de moderniser une cuisine à moindre coût. Commencez par mesurer les portes : elles doivent être 3 mm plus petites que la façade pour s’ouvrir facilement. Dévissez les charnières (en commençant par le bas), puis percez les nouvelles portes aux mêmes emplacements. Fixez-y les charnières, remontez-les sur les caissons et ajustez les portes. Terminez par le perçage des trous pour les poignées.

Peut-on installer des grilles de ventilation au-dessus de fenêtres à double vitrage ?

C’est possible, à condition que la partie supérieure du cadre soit suffisamment large. Sur certaines fenêtres anciennes, cela peut poser problème. Il faudra alors percer le cadre avec précaution pour y intégrer les grilles. Si la tâche vous semble complexe, mieux vaut faire appel à un artisan.

Faut-il utiliser une peinture brillante ou satinée pour les plinthes et les portes ?

Cela dépend du rendu souhaité, mais aussi de la résistance et de la brillance de la peinture. Plus une peinture est brillante, plus elle est résistante, car elle contient davantage de résine. Pour les plinthes, soumises aux chocs, les professionnels recommandent une laque brillante (haute brillance) ou satinée (semi-brillance).

Une sous-couche est-elle équivalente à une couche de brume ?

Non. Même si la couche de brume peut jouer un rôle similaire, les deux produits sont différents. La sous-couche, plus épaisse, est conçue pour des surfaces dures comme le bois. La couche de brume, elle, est une peinture diluée, idéale pour aider la peinture de finition à bien adhérer sur un mur récemment enduit.

Peut-on déplacer une cloison en placo ?

Techniquement, oui. Mais dans les faits, démonter une cloison sans abîmer les murs ou le plafond est délicat. Cela nécessite ensuite des travaux de replâtrage, de peinture, voire des autorisations selon les cas. Il est donc fortement conseillé de faire appel à un professionnel.

Peut-on poser un nouveau sol stratifié sur un ancien ?

C’est fortement déconseillé. Superposer deux couches de stratifié peut créer une surépaisseur gênante pour l’ouverture des portes ou l’encastrement des appareils électroménagers. Mieux vaut retirer l’ancien revêtement pour éviter des complications futures.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements